Юрий Пак: «У нас хорошие люди»

А как родители к вам относятся в центре, где вы работаете?

Во-первых, прошёл год, и не все меня узнают. Когда я сюда пришёл работать, меня никто, кроме первого руководителя, не узнал. А все говорят: «Мы вас где-то видели. Наверное, потому что корейцев много в городе». Потом в процессе разговора я объяснил, кто я есть, и они отвечали: «Ах, да! Это же было так давно!» Для меня это хорошо, я не хочу концентрации внимания.

Пытаетесь ли вы понять, а может даже оправдать тех людей, которые упекли вас за решетку?

Понять, по крайней мере, пытаюсь. Для меня это безликая группа людей, которая лоббировала отрицательное решение по моему делу. Но было очень много и тех, кто будучи задействован в моём аресте и в дальнейших действиях, пытались повести себя по-человечески правильно.

То есть, каждый человек, даже они, имеют право на оправдание?

Я думаю да. Моя внутренняя жизненная позиция: каждый человек имеет право на оправдание, даже когда он 100% виноват. Это стечение обстоятельств — почему человек пришёл к тому или иному решению или даже поступку, это череда каких-то важных факторов, которые мы должны попытаться найти. И я в связи со своим делом теперь точно хочу сказать, что умение найти истину, причину того или иного действия, это право каждого человека. Сегодня, когда я вижу истории людей, которые поступают неправильно, я пытаюсь понять, почему они это делают и найти для них какие-то оправдания или слова защиты. Это не потому что я хочу быть популистом или хорошим, это реально в нашей ситуации с Олей именно так. Потому что были такие ситуации, когда я видел людей, которые были близки для меня, и они вели себя ну просто совершенно радикально, не так как я ожидал от них. Потом я садился и понимал: у них такая должность, они находятся в тяжёлой ситуации, они себя загнали.