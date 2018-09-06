Альнур Ильяшев, активист: «Когда знаешь слабые места системы, то она боится»

Досу Ильяшеву — 38 лет, он по образованию юрист, но занимается программированием и IT-технологиями. Альнуру Ильяшеву – 40 лет, у него четыре высших образования: юридическое - окончил в 1998 году КазГЮУ, получил степень MBA в МАБе, а затем в КазНПУ им. Абая выучился на педагога-психолога и закончил магистратуру по специальности религиоведение. В будущем еще хочет заняться политологией. Сейчас Альнур зарабатывает тем, что оказывает юридические услуги. Политикой занимается давно:

— В том или ином качестве я четыре раза участвовал в выборах в маслихат: в качестве представителя, доверенного лица, в 2007 году возглавлял избирательный штаб депутата-самовыдвиженца, в 2016 году сам попробовал выдвинуться. В 2007 году мы почти фактически выиграли, но в последний момент прошел кандидат от «Нур Отана». В 2016 году мы сначала выдвинули моего товарища – очень порядочного и последовательного человека, и пошли с расчётом на то, что мы на своей территории, — живем почти с самого рождения – нас многие здесь знают — речь о 30-ом избирательном округе Медеуского района. А коль нас знает электорат, а мы знаем его чаяния и проблематику района, плюс опыт 2007 года, когда нас прокатили с выборами (то есть нам известны и наши «слабости»), то согласно трактату о военном искусстве, наши шансы на победу были достаточно велики.

После выдвижения пошла стандартная схема от властей - не то, чтобы давление, но нас настоятельно просили, обхаживали с разных сторон, заходы были, — в том числе через людей с навыками сотрудников нацбезопасности и так далее. Мы объяснили им, что в маслихате должен быть хоть кто-то из народа. Нам говорили: вы все равно не пройдете, давайте лучше по-хорошему решим: если в чем-то нужна помощь — скажите. Они знали, что мы люди верующие, и уже ближе к концу периода регистрации кандидатов задали вопрос нашему кандидату: «Ты в Мекке был? Нет? Давай мы тебе подарим поездку умру (малое паломничество)». Он мне задает вопрос: «Брат, что будем делать?» Я говорю: «Если таким образом Всевышний тебе посылает возможность совершить паломничество, то, конечно, соглашайся, а я свою кандидатуру выставлю». Получился своеобразный розыгрыш. Играют они с нами, почему мы не можем с ними? Он кандидатуру снял, я пошел и выдвинул свою. Полдня не прошло, как началась ситуация, схожая с митингами. К концу дня друг, с которым мы в 2007 году почти выиграли выборы, звонит, говорит: «Давай встретимся, на меня с аппарата акима города Алматы вышли, тебя пробивают — кто ты и что». Я тогда еще работал в школе, они решили надавить на меня через директора школы. Она мне звонит, говорит, что завтра районо собираются проверку делать по моему поводу, и в 10 часов меня ждут. Я сразу еще дома заявление на увольнение написал, подумал - что я людей буду подставлять? Забегая вперед – с работы меня не уволили. Я пришел в школу, там сказали, что меня ждут в акимате Медеуского района для беседы. Наш с Досом дед Рымбек Ильяшев давно, еще в 50-х годах, был председателем Алма-Атинского исполкома, затем республиканским министром, на пенсию ушел в 60 лет с поста председателя Казпотребсоюза. Символично, что он открывал ЦУМ, при нем он строился (мы встретились с Альнуром как раз у ЦУМа – прим. автора). И они начали говорить, что навели справки, что знают, что дед много для страны сделал, известный человек, мол, «ворон ворону глаз не выклюет», зачем тебе это надо. Мы, конечно, не пугаем, но предупреждаем, лучше с нами по-хорошему. Учитывая, что моя кандидатура спонтанная, я видел, какой мощный напор идет, и в какой-то момент нашей беседы поступило предложение сотрудничать, предложили пару вариантов, от которых я отказался. Тогда меня спросили, что могу предложить сам, я попросил пару часов на размышление, так как под давлением такие решения не принимаются. У меня еще в 2007 году был проект - я проводил конкурс конкурентоспособности школ Алматы, чтобы школьникам в игровой форме продемонстрировать, что такое есть реальная конкурентоспособность, а не так как у нас привыкли - через «дядь» и «теть», которые «проблемы решают». Департамент образования тогда нас поддержал, и мы его провели, а потом ушел Тасмагамбетов и всё, несмотря на мои обращения, он больше не проводился. И вот в 2016 году я сказал, что у меня вот такой проект есть, я его проводил, если вы поддержите, я с удовольствием проведу. Они сказали, что можно все это сделать, но под эгидой «Нур Отана». В итоге провели, правда, в масштабах Медеуского района. И да, я снял свою кандидатуру.