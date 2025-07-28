Жулдыз Саулебекова: «Наша страна готова бороться с загрязнением воздуха»

Как город может бороться с этой проблемой?

Нам нужна децентрализация. Сейчас люди из Алматинской области ездят в город, но если бы у них была своя инфраструктура — школы и медицинские центры — им бы не приходилось так часто ездить из одной части города в другую.

Какую роль играет Almaty Air Initiative в борьбе за чистый воздух?

Мы выступаем как за регулирование, так и за осведомленность. Мы встречаемся с представителями государства, бизнесом и другими сторонами, чтобы объяснять, какие регуляторные меры нужны. Это необходимо для того, чтобы различные организации, те же предприятия и фабрики, могли бы взять на себя ответственность.

Повышение осведомленности — это не только про понимание того, что загрязнение опасно для здоровья. Это ещё и про готовность людей поддержать и принять реформы. Например, я недавно встречалась с акимом Алматы, и мы обсуждали идею создания зоны с низким уровнем выбросов. Это может быть непопулярной мерой. Суть в том, что если ты въезжаешь в город на сильно загрязняющей машине — ты платишь за это.

Представьте, что у людей низкий уровень осведомленности и они не задумываются о загрязнении. У них другие заботы. Конечно, они скажут: «Что? Я не собираюсь платить».

Без кампаний, без объяснений зачем эти меры нужны, все это не сработает. Поэтому мы договорились, что нужно создать стратегию, благодаря которой мы сможем донести до аудитории понятное сообщение почему предпринимаются все эти меры. Без этого ничего не получится.