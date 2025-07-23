Цифровизация дошла до киноархива. И прошла мимо

Согласно судебному разбирательству, Мухамедиулы, чтобы уменьшить расходы на оцифровку, привлекал к этим работам сотрудников АО «Казахфильм», поручая им монтаж и реставрацию роликов. Более того, «Казахфильм» предоставлял Акопову помещения для производства оцифровки.

Хазбулатов подписывал все акты выполненных работ, затем все документы без проблем подписывались в министерстве культуры. Эта схема продолжилась и в 2018 году.

Сотрудник министерства Нуразхан знал, что у КазНИИК нет исключительных прав на оцифровку, но продолжал заключать с ним соглашения без тендера, из одного источника.

В период с октября 2017 года по декабрь 2018 года Акопов обналичил через шесть разных ИП 173 853 770 тенге, выделенных на оцифровку, при этом фактически работы не были сделаны.

В судебном приговоре говорится о том, что результате преступления Мухамедиулы в группе лиц по предварительному сговору с Нуразханом, Хазбулатовым и при пособничестве Акопова, государству был нанесен ущерб на общую сумму 196 012 533 тенге, из которых сумма невыполненных работ составляет 167 976 000 тенге, а еще на 28 036 533 тенге было приобретено не предусмотренное технической спецификацией оборудование «Лазерграфик Скан Стайшен Персонал».

В 2019 году министерство продолжило работать по отработанной схеме. 15 января методом закупки из одного источника был заключен договор сроком на год о государственных закупках между министерством культуры и спорта и КазНИИ культуры на 70 млн тенге. По факту была получена предоплата в размере 21 млн тенге.

Вскоре после этого исполнитель проекта перешел в частную собственность. 20 февраля 2019 года комитет государственного имущества и приватизации продал КазНИИК частной компании - ТОО «Номад Синема» за 300 029 018 тенге. 8 апреля директором ТОО КазНИИК стал Артур Акопов.