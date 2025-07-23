Цифровизация дошла до киноархива. И прошла мимо

В начале июля министр культуры Казахстана Аида Балаева предложила своему китайскому коллеге «оцифровать культурное наследие ШОС». Инициатива пока не получила официального одобрения, но любопытно, что схожий проект, который ведомство Балаевой запускало в Казахстане, так и не был реализован до конца. В процессе было украдено 196 млн тенге, сайт, где выкладывался архив, не работает и не ясно, вообще существовал ли когда-нибудь программно-аппаратный комплекс для оцифровки.
«Власть» рассказывает о проекте, который должен был помочь сохранить архив казахстанского кино, а превратился в очередную историю о коррупции.
Большие задачи «Рухани жаңғыру»
В 2017-2018 годах министерство культуры решило создать национальную цифровую коллекцию. На эту тему в 2017 году проводился круглый стол, организованный будущим исполнителем проекта — Казахским научно-исследовательским институтом культуры, в то время еще государственной структурой. КазНИИК был создан в 2012 году со 100 % долей участия государства в уставном капитале.
«Оцифровка фильмофонда «Казахфильма» – это вклад КазНИИК в решение задач, поставленных президентом Казахстана в Послании и программной статье «Рухани жаңғыру», – заявлял генеральный директор института Андрей Хазбулатов.
Предполагалось, что КазНИИК вместе с «Казахфильмом» оцифрует свыше 25 тысяч фильмов и кинохронику. Судя по этой публикации ожидалось, что на это уйдет три года.
Согласно технической спецификации на создание «Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан» КазНИИК должно было оцифровать фильмокопии в формате Full HD 1920*1080, при необходимости свести звук и изображение, провести цветокоррекцию. При этом не было прописано, где эта коллекция должна была храниться.
Простая схема
29 февраля 2024 года экс-министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы получил 11 лет тюрьмы за несколько случаев коррупции. Среди прочего его признали виновным в хищении более 196 млн тенге, выделенных в 2017-2018 годах государством на оцифровку Национальной киноколлекции.
В приговоре суда указано, что делал он это вместе с директором КазНИИ культуры Андреем Хазбулатовым и директором департамента по делам культуры и искусства Алмазом Нуразханом (он в итоге получил 7 лет тюрьмы).
Схема хищений выглядела так: в 2017 году Хазбулатов на ТОО «КазНИИК» зарегистрировал в министерстве юстиции исключительные имущественные права на произведение науки «Национальной цифровой коллекции». Это было сделано для того, чтобы договора заключались из одного источника и у ТОО не было конкуренции.
Позже, в 2022 году специалист Куадырова Е.Т. заключила, что эта регистрация не означает, что у компании есть исключительное право на оказание услуг по оцифровке. Но тогда, в 2017 году, для чиновников это означало, что работать они будут только с КазНИИК. В том же году министерство заключило договор с ТОО на сумму 309 648 000 тенге.
В решении суда говорится, что Хазбулатов договорился с директором ТОО «Номад Синема» Артуром Акоповым, через которого собирался вывести бюджетные деньги без выполнения работ. Хазбулатов включил в техническую спецификацию требование о наличии оборудования для создания цифровых копий кинодокументов для потенциальных поставщиков. Акопов заключил как позже установил суд, формальный договор №23 от 1 июля 2017 года с ООО «Нэт-Фильм» об аренде оборудования. В 2017 года между ТОО «КазНИИК» и ТОО «Номад Синема» было заключено несколько договоров на миллионные суммы.
28 августа 2017 года был заключен самый большой договор на оцифровку – на 216 808 879 тенге.
В сентябре 2017 года Акопов приобрел у американской компании Galileo Digital LLC оборудование «Лазерграфик Скан Стайшен Персонал» и необходимые к нему комплектующие на сумму $82 650. При этом приобретение этого оборудования технической спецификацией не было предусмотрено.
Согласно судебному разбирательству, Мухамедиулы, чтобы уменьшить расходы на оцифровку, привлекал к этим работам сотрудников АО «Казахфильм», поручая им монтаж и реставрацию роликов. Более того, «Казахфильм» предоставлял Акопову помещения для производства оцифровки.
Хазбулатов подписывал все акты выполненных работ, затем все документы без проблем подписывались в министерстве культуры. Эта схема продолжилась и в 2018 году.
Сотрудник министерства Нуразхан знал, что у КазНИИК нет исключительных прав на оцифровку, но продолжал заключать с ним соглашения без тендера, из одного источника.
В период с октября 2017 года по декабрь 2018 года Акопов обналичил через шесть разных ИП 173 853 770 тенге, выделенных на оцифровку, при этом фактически работы не были сделаны.
В судебном приговоре говорится о том, что результате преступления Мухамедиулы в группе лиц по предварительному сговору с Нуразханом, Хазбулатовым и при пособничестве Акопова, государству был нанесен ущерб на общую сумму 196 012 533 тенге, из которых сумма невыполненных работ составляет 167 976 000 тенге, а еще на 28 036 533 тенге было приобретено не предусмотренное технической спецификацией оборудование «Лазерграфик Скан Стайшен Персонал».
В 2019 году министерство продолжило работать по отработанной схеме. 15 января методом закупки из одного источника был заключен договор сроком на год о государственных закупках между министерством культуры и спорта и КазНИИ культуры на 70 млн тенге. По факту была получена предоплата в размере 21 млн тенге.
Вскоре после этого исполнитель проекта перешел в частную собственность. 20 февраля 2019 года комитет государственного имущества и приватизации продал КазНИИК частной компании - ТОО «Номад Синема» за 300 029 018 тенге. 8 апреля директором ТОО КазНИИК стал Артур Акопов.
6 декабря 2019 года договор на оцифровку был расторгнут, поскольку КазНИИК не смог выполнить свои обязательства. При этом организация вернула деньги Минкульту.
После этого начались судебные тяжбы между министерством и КазНИИК о признании последнего недобросовестным участником госзакупок. На суде ответчик сослался на то, что не получил от «Казахфильма» своевременно необходимые кинодокументы.
В мотивировочной части решения суда говорится о том, что КазНИИК о проблемах с получением документов известил Минкульт только 30 октября 2019 года, то есть спустя 9 месяцев после подписания документов. Суд счел, что ответчик не принял все зависящие от него меры к надлежащему и своевременному исполнению своих обязательств. Кроме того, «Казахфильм» 26 сентября 2019 года сообщил, что предоставил документы согласно перечню.
23 апреля 2020 года Специализированный межрайонный экономический суд города Нур-Султана (ныне Астана) вынес решение в пользу Минкульта. ТОО «Казахский научно-исследовательский институт культуры» признали недобросовестным участником государственных закупок и взыскали с него в доход государства пошлину в размере 1263 тенге.
Проект, которого нет
Интересно другое: сайт Filmofond.kz с оцифрованными видео какое-то время все же проработал. Кроме того, часть видео были выложены на канале КазНИИК в YouTube. В подписи к видео в 2022 году сообщалось, что на сайте уже размещено около 45000 описаний фильмов на русском и английском языках. Эти видео разлетелись по интернету на других каналах - их можно определить по ватермарку.
Однако сейчас сайт Filmofond.kz не открывается.
В ответ на запрос «Власти» о ситуации с проектом об оцифровке, в комитете культуры министерства культуры и информации ответили, что «в 2019 году в рамках приватизации КазНИИК был передан в частную собственность. В настоящее время программно-аппаратным комплексом, в т.ч. и сайтом владеет частное КазНИИК. Вместе с тем, министерством прорабатывается вопрос по передаче программно-аппаратного комплекса от этой компании в АО “Национальная киностудия «Казахфильм» имени Шакена Айманова”».
В ответе отмечается, что в бюджете министерства культуры и информации на содержание программно-аппаратного комплекса средства не предусмотрены.
На сайте компании сказано, что это «крупнейший в России архив документальных фильмов и кинохроники» с оцифрованными в разных форматах материалами. Логотип на сайте этой компании сделан в такой же стилистике, что и логотип, стоявший на сайте filmfond.kz. Совладелец ООО «Нэт-Фильм», российский продюсер Владимир Бажин, был исполнительным директором АО «Казахфильм» – его назначили на эту должность вскоре после новостей о приватизации национальной киностудии. В соцсетях в то время его называли человеком из близкого окружения сценариста и режиссера Сергея Снежкина, работавшего над пятой частью киноэпопеи «Путь Лидера» о Нурсултане Назарбаеве – «Так сложились звезды». На странице КазНИИК отмечалось, что партнеры проекта цифровой киноколлекции – Госфильмфонд РФ и Росскультпроект.
В КазНИИ культуры сменился не только собственник, но и директор - Андрей Хазбулатов делал успешную карьеру при ныне опальном экс-министре культуры Арыстанбеке Мухамедиулы. В том самом 2019 году он был назначен главой госцентра поддержки национального кино. В 2023 году его объявили в розыск, а через год обнаружили и задержали в Аргентине. Его подозревали в незаконном присвоении более 196 млн тенге.
В Генпрокуратуре в ответ на запрос «Власти» сообщили, что направили властям Аргентины запрос об экстрадиции Хазбулатова, который сейчас рассматривается.
Артур Акопов был признан подозреваемым в соучастии в хищении денег, но умер в апреле 2022 года, поэтому дело в отношении него было закрыто.
Нынешний руководитель КазНИИ культуры Жанарыс Кабдолдаев с удивлением отреагировал на вопрос журналиста Власти о проекте «Национальная цифровая коллекция».
Вскоре после этого с сайта КазНИИ культуры исчезла страница, посвященная проекту. Вот эта:
Остается вопрос: существует ли в принципе оборудование, которое минкультуры собирается забрать у КазНИИК и передать его «Казахфильму».
Что касается судьбы самого института, то в 2024 году прокуратура города Алматы подала в суд, считая, что 100% акций ТОО КазНИИК были проданы в пользу ТОО «Номад Синема» незаконно. В августе 2014 года Специализированный межрайонный экономический суд города Астаны признал сделку незаконной. В ноябре судебная коллегия по гражданским делам суда города Астаны оставила решение без изменений.
В этом году суды продолжились: была признана незаконной продажа помещения площадью 2184,5 кв.м., доли земельного участка в 0,1666 га в г.Алматы, по адресу: ул. Калдаякова, дом 35/23. 3 июня 2024 года КазНИИК продало помещение ТОО «ТРАНЗИТ ПРОЕКТ» за 5 млн. тенге. При этом, согласно оценке, стоимость недвижимости составляла свыше 350 миллионов тенге.
Одним из руководителей ТОО «ТРАНЗИТ ПРОЕКТ» был нынешний директор КазНИИК - Жанарыс Кабдолдаев. До этого он руководил ТОО «Номад Синема». Кабдолдаев не ответил на запрос Власти о судьбе Национальной киноколлекции и аппаратуры. А прокуратура не смогла ответить на вопрос, заинтересовалось ли следствие тем, что директор продал здание по заниженной стоимости.
С Национальной цифровой киноколлекцией в итоге произошло то же, что и с проектом «Рухани жангыру» — пафосный запуск и громкие заявления о наследии обернулись ничем. Возможно, что часть Национальной киноколлекции можно найти на российском сайте.
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