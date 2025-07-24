Почему Казахстану нужна единая система помощи детям после сексуализированного насилия

Весной 2023 года на одном из подростковых праздников пятнадцатилетнюю Жансулу (имя изменено) изнасиловали ее ровесники. С теми, кто это сделал, она дружила. Ее уговорили выпить — в напитке был алкоголь. Она потеряла сознание, а очнулась уже после случившегося.

Позже фото и видео насилия появились в социальных сетях.

Мама Жансулу вспоминает, что сначала была в шоке, но быстро приняла решение не молчать. «Мы боялись за нее. Но хотели, чтобы виновные понесли наказание. Написали заявление. Следствие шло долго. Потом начались суды. Дочь допрашивали 12 раз, в суд вызывали восемь. Мы очень устали».

Опубликованные в сети кадры оказались в распоряжении следователей. Их многократно показывали девочке, сопровождая вопросами: почему она так лежит, что происходило, кто рядом.

«Мне было очень стыдно, — говорит Жансулу. — Все задавали одни и те же вопросы. Много раз. И каждый раз я все переживала заново».

Одним из самых тяжелых эпизодов стала первая экспертиза — ее провели в морге. Девочка до сих пор помнит запах. Затем — психиатрическая больница для взрослых. «Там было страшно. Один мужчина пытался лезть на стену. Его связали и потащили по полу. Я не понимала, почему я среди них», — делится Жансулу.

Сейчас она никуда не выходит, не доверяет людям, боится полицейских. «Они вроде должны защищать. Но меня — нет», — тихо говорит девочка.

Если бы Жансулу знала, через что ей предстоит пройти, она бы не согласилась обращаться за помощью.

Эта история — не исключение. В ситуации, когда в системе отсутствует координация, нет специально обученных специалистов, безопасного пространства и межведомственного подхода, ребенок проходит через новые круги боли. Повторные допросы, холодные учреждения, отсутствие сопровождения — все это усиливает травму. Там, где должна быть защита, возникает новое насилие — уже институциональное.

Когда защита становится новой травмой

Каждый год в Казахстане фиксируются сотни случаев сексуализированного насилия над детьми.