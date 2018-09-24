Вечное возвращение

Гуманизм и здравый смысл?

В начале этого десятилетия в Казахстане официально взяли курс на гуманизацию уголовно-исполнительной системы. В интервью деловому еженедельнику «Капитал» от 14 января 2016 года на тот момент заместитель генерального прокурора, ныне – председатель Верховного суда Жакип Асанов заявил, что «очередной процесс гуманизации законов продолжается в республике с 2010 года, старт ему дал глава государства в своем ежегодном послании». В том же интервью он рапортовал, что «снижается репрессивность уголовного законодательства, корректируется карательная практика, правосудие направляется в сторону гуманизации наказаний». «Поэтому сейчас все больше осужденных остаются на свободе либо досрочно освобождаются из колонии», - говорил Асанов. Помимо этого, одним из важнейших аспектов гуманизации системы он называл ресоциализацию – процесс адаптации освободившегося из тюрьмы человека к жизни в обществе. «Это не какой-то феномен! – Подчеркивал экс-замгенпрокурора. - Потребность в ресоциализации возникает у любой личности, даже когда речь идет о смене культурной среды, места жительства».

Ресоциализация освободившегося из тюрьмы, кроме того, должна волновать не только его, но и всех нас. «Выходя из тюрьмы, они (бывшие зэки – V) отправятся не на Марс, а к нам, на наши улицы. Будут ходить без жилья, денег и работы. И что они будут делать, если от них отвернулись?», - говорит в разговоре с Vластью директор казахстанского Бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧ) Евгений Жовтис. По его словам, помимо гуманизма, продуманная ресоциализация призвана обезопасить общество от рецидивов преступлений.

«Когда человека наказали, - отмечает Жовтис, - изолировали, то любой прагматик поймет, что если мы не хотим рецидива преступления, то надо думать о будущем. Если он выйдет и не найдет дом и работу, то может пойти на рецидив. Так что решить эту проблему надо ради самих себя: если не хотим рецидива, надо помочь человеку найти дом и дело. Нужна максимальная социальная реабилитация Это не стопроцентная гарантия, что рецидива не будет, но это существенное снижение риска». Более того, любое преступление, подчеркивает правозащитник, в той или иной мере является виной не только отдельного индивида, но и всего общества. «Когда человек совершил преступление, здесь всегда есть доля вины общества. Человек не рождается закоренелым преступником. Есть комплекс причин, который привел человека к преступной жизни. У кого от семьи внимания не было, кто-то в трудной ситуации оказался. Какая-то часть вины общества существует всегда», - говорит правозащитник.

Имея в виду эти факторы – помощь оступившемуся и профилактику рецидива – государство начало разрабатывать систему психологической подготовки заключенных к освобождению. В конце 2015 года, комментируя вопрос, тот же Асанов заявил, что там, в тексте системы психологической подготовки, «есть советы, как планировать свою жизнь, выстраивать общение, достигать цели и другое».

Наконец, в конце 2016 года президент Назарбаев утвердил Комплексную стратегию социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы пробации на 2017-2019 годы. В рамках стратегии разработан социальный проект «Встреча у ворот». На тот момент (2016 год) начальник департамента уголовно-исполнительной системы (ДУИС) по городу Астана Узакбаев, как сообщал zakon.kz, заявил: «Благодаря "Встрече у ворот", освобождающиеся лица осведомлены, куда можно пойти и переночевать, как восстановить документы, найти работу, чем конкретно может помочь им государство. Кроме того, им посоветуют, как планировать свою жизнь, выстраивать общение, достигать поставленных целей и так далее».

Алгоритм процесса ресоциализации выглядит так: освободившись, человек может обратиться в службу пробации и сообщить им, что ему нужна крыша над головой и работа. С трудоустройством ему в дальнейшем должны будут помочь в центрах занятости, а с местом жительства – в центрах адаптации.

«В службе пробации сказали, что работа будет через два месяца. И что мне все это время делать? У матери на шее сидеть?»

Найти работу и крышу над головой особенно важно в первые месяцы после освобождения из тюрьмы. «Риск рецидива высок в первые дни после освобождения. Поэтому можно распространить проект "Встреча у ворот" и устройства в приюты. Экс-заключенные могут идти в центры адаптации для лиц без места жительства. Они есть в 22 городах, но туда не все идут», - цитировал три года назад Жакипа Асанова портал 365info.kz.

Вероятно, непопулярность такого рода центров связана с тем, что они не могут принять всех желающих, особенно в зимний период: помимо экс-зэков, центры реабилитации должны давать крышу лицам без определенного места жительства. В интервью Vласти исполняющий обязанности директора алматинского городского центра социальной адаптации Болат Айтмурзаев сказал, что прошлой зимой из-за наплыва нуждающихся, в том числе бывших заключенных, социальные работники не смогли разместить всех как следует. Многим приходилось спать в коридорах. «Правда, сейчас ожидаем новое здание, которое будет соответствовать нуждам. То есть, оно будет не барачного типа, как сейчас, а там будут комнаты, в каждой – отдельный санузел», - говорит Айтмурзаев.

Об этой проблеме, между тем, в центре говорят не в первый раз. В конце 2017 года на действующее здание центра жаловался заместитель директора по социальной работе Казбек Шалкыбеков: «Согласно госстандарту, на 100 тысяч населения должен быть один такой центр. Мы же одни на весь Алматы. Центр рассчитан на 180 человек. Он сейчас полностью заполнен». Кроме того, социальные работники получают очень низкие – особенно с учетом важности их труда – заработные платы. Айтмурзаев утверждает, что, например, зарплаты медицинских сестер, работающих в Центре, составляют порядка 60 тысяч тенге. «Соцработники сегодня получают меньше медицинских служащих, меньше почти всех других категорий. Хотя это важный труд и довольно непростой», - говорит он. Шалкыбеков в конце 2017-го давал еще более низкие цифры. По его словам, медсестры получают 35-40 тысяч тенге в месяц. Социальные работники зарабатывают 58 тысяч тенге. «О нас забыли. У нас санитарки получают 35-40 тысяч. В больницах у санитарок оклад 70 тысяч. А к таким людям, с какими мы работаем, иногда в больницах даже не подходят. Больницы принимают их с трудом. Без документов вообще почти не принимают. Первую помощь окажут, но потом – нет документов, ты никто», - негодовал Шалкыбеков.