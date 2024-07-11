Карьер в законе

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Но самым главным остается вопрос: как ТОО «Комаровское горное предприятие» получило геологический отвод на разведку полезных ископаемых на территории элеваторного комплекса, входящего в черту поселка?

Согласно данным комитета геологии, предприятие получило контракт № 633 от 12 декабря 2000 года на проведение разведки и добычи золотосодержащих руд, и по этому контракту получило геологический отвод в ноябре 2022 года на два участка – Северная площадь и Южная.

Тогда в комитете сообщили, что земля под элеватором расположена на территории Северной площади месторождения Комаровское, а Южная площадь располагается на расстоянии около 1,7 км от поселка Пригородный.

Эксперт управления мониторинга и использования недр комитета геологии Асемгуль Алишерова также тогда отметила, на данный момент по этому контракту проводятся разведочные работы. Период разведки – до 31 декабря 2024 года.

В ТОО «Комаровское горное предприятие», напротив, уверяют, что геологический отвод состоит из двух частей – Северной части, куда входит месторождение Элеваторное (а не Комаровское, как ошибочно сообщили в комитете) и Южной площади, куда входит месторождение Комаровское. Информацию комитета о геологическом отводе, который был выдан в ноябре 2022 года и будет действовать до 31 декабря 2024 года, в «Комаровском» полностью подтвердили.

«Для понимания специфики недропользования сообщаем, что геологический и горный отводы являются основными разрешительными документами для законного проведения разведки и добычи. При этом геологический отвод дает право на проведение только разведки, а горный – дает право только на проведение добычи», – уточнил директор ТОО «Комаровское горное предприятие» Исаев.

Если отводы – самые главные разрешительные документы, то как их выдали в 2022 году, когда, согласно Кодексу о недрах от 2017 года, любые операции по недропользованию запрещаются на расстоянии менее 1 км от границы населенного пункта? А элеваторный комплекс, находящийся в границах отвода, входит в черту поселка, и сам золотодобытчик подтвердил, что проводит разведку на его территории.

В комитете геологии не смогли прояснить ситуацию, но эксперт Алишерова заверила, что геологический отвод «выдан с соблюдением всех норм действующего законодательства в сфере недропользования».