Галым Жусипбек, исследователь: «В наше время национальной идеологией должны стать права человека»

Универсальность человеческого достоинства - это политическая концепция, о которой говорили яркие представители исламского суфизма и рационализма, которая нам не чужда. Также, не стоит делить мир, следуя колониальным, ориенталистским паттернам на Запад и Восток, потому что это противоречит науке. Если мы пойдем по этому пути, мы последуем идее популистов о том, что «у нас есть свой особый путь». Кем были эти люди, которые это заявляли? Авторитарные лидеры, выступавшие против прав человека в 1990-х и 2000-х годах. Они пришли к власти, скандируя «мы не Запад».

Но если изучить историю и фиолософию Всеобщей декларации прав человека, принятую в 1948 году, среди архитекторов этого документа была представительница Китайской Республики (ныне Тайвань) - философ Чжан Пэньчун, представители индуисткой и мусульманской общин Индии, а также представители Ливана и Египта.

Словом, над декларацией работали не только представители так называемых западных стран. Это была общая идея для всего человечества. Поэтому те, кто говорит «у нас свой путь», — это люди, не знающие своей истории, и истории прав человека.

Что касается нас, то для казахской культуры не свойственно стигматизировать какую-либо группу по биологическим признакам, утверждая что, якобы, у нас свой путь. Казахская культура – ​​это культура, принимающая универсальность человеческой чести и достоинства. Об этом говорили многие наши мыслители. Например, Абай говорил: «Люби человека как творение Божие».

Те, кто поддерживает автократию в нашей стране из-за «традиционных ценностей», — это те, кто не смог выйти из советизма. Если почитать интеллектуалов Алаша, кто из них поддерживал автократию?

В нашем обществе стигматизируют разные группы меньшинств, петиции против представителей ЛГБТИК+, дискриминирующие комментарии в адрес религиозных людей. Усилению этих тенденций нередко содействует и государство. Если так будет продолжаться, чем это может закончиться?

Скользкий путь. Если в качестве цели для стигматизации и репрессий выбрана какая-либо группа, то открывается путь и для всех других. За второй группой, может настать очередь третьей и так далее.

Что очень тревожно, так это то, что давлению подвергаются даже люди, которые не выражают радикальных идей и носят бороды. Считать человека экстремистом только на основании его внешнего вида — сама по себе экстремистская идея. Где это было? Это было во времена Сталина, это существует в Китае. Собираемся ли мы допустить это в Казахстане? Допустим, есть люди с экстремистскими идеями, но массовые гонения – это не способ борьбы с ними, гонения и репрессии не решают вопросы экстремизма и радикализма.

Главный вопрос должен заключаться в том, почему им пришла в голову такая идея. В наших условиях, по-моему, большую роль играет то, что эти люди была разочарованы системной несправедливостью и нехваткой возможностей для самореализации. Главная опасность для любого государства – это несправедливость.

Я бы сказал, что у нас в стране безотлагательно нужно решать вопрос дискриминации. К сожалению, у нас нет даже правового определения дискриминации, которая может быть непосредственной, то есть прямой, косвенной, инфраструктурной, или же призывом, пропагандой к дискриминации.

Например, существует инфраструктурная дискриминация. Если проехать за сто километров от Алматы и Астаны, вы увидите разрушенные села, безработицу и людей, потерявших надежду. Если мы живем в постназарбаевскую эпоху, в «Новом Казахстане», мы не должны совершать тех же ошибок, что и раньше. Самая большая ошибка, которую он совершил, — это разделение людей на категории.