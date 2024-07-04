Прошлогодняя утечка метана в Мангистау побила все антирекорды

В течение 205 дней в 2023 году невидимое облако метана проникало в атмосферу с буровой площадки газового месторождения в Мангистауской области. Спутниковый мониторинг и исследование показали, что это был самый крупный из когда-либо зарегистрированных выбросов метана, вызванных сбоем инфраструктуры. Показатели выбросов по меньшей мере на 30% больше, чем во время аварии на газохранилище Алисо-Каньон недалеко от Лос-Анджелеса в 2015 году.
В начале июня 2023 года инцидент на месторождении Каратурун, оператором которого является компания «Бузачи нефть», привел к масштабному пожару. Его усилили подземные запасы углеводородов, из-за чего огонь бушевал несколько месяцев.
Правительство Казахстана до сих пор отрицает факт масштабной утечки метана в связи с аварией на Каратуруне.
Однако, помимо пожара, в атмосферу с месторождения поступал метан, утечку которого смогли зафиксировать только спутники с помощью высокоточных изображений.
Невидимый невооруженным глазом метан наносит серьезный вред окружающей среде и в значительной степени способствует глобальному потеплению. Чтобы уменьшить его ущерб, нефтегазовые предприятия сжигают метан. В результате он преобразуется в углекислый газ и оказывает менее разрушительное воздействие на окружающую среду.
Когда метан бесконтрольно проникает в атмосферу, его вклад в глобальное потепление оказывается в 80 раз сильнее, чем от углекислого газа.
«Что такое Каратурун?»
В сентябре 2023 года министр экологии Ерлан Нысанбаев в ответ на вопрос Власти заявил, что «не слышал» о каком-либо пожаре на Каратуруне, и, по-видимому, не смог установить, где находится месторождение и где произошла чрезвычайная ситуация. «Нет, я не слышал. Где это? Я же только пришел, я только вникаю», — сказал он в оправдание.
Затем в Минэкологии пообещали потушить пожар и опечатать буровую площадку к октябрю 2023 года, но сделали это гораздо позже. В декабре пожар был окончательно потушен, и вызванные им выбросы прекратились.
Однако ущерб окружающей среде уже был нанесен.
Исследователи подсчитали, что за шесть с половиной месяцев после аварии в атмосферу было выброшено 134 тыс. тонн метана.
Это 4,5% всего объема выбросов энергетического сектора Казахстана в 2023 году, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Environmental Science and Technology.
«Только диверсия на подводных сдвоенных газопроводах “Северный поток-1” и “Северный поток-2” в Балтийском море 26 сентября 2022 года, суммарная мощность которых оценивалась в 420-490 тыс. тонн, могла привести к большим выбросам, чем выбросы на Каратуруне в 2023 году», — отмечают авторы.
В феврале 2024 года местные инспекторы предложили оштрафовать компанию «Бузачи нефть», ответственную за месторождение, на 362 млн тенге ($770 тыс.).
Здесь нет метана
Как писала Власть в прошлом году, «Бузачи нефть» принадлежит бизнесмену Мурату Сафину, который владел несколькими предприятиями по добыче и переработке нефти. Их конечным владельцем был Тимур Кулибаев, зять бывшего президента Нурсултана Назарбаева.
Долгое время в «Бузачи нефти» отрицали обвинения в утечке метана.
«Ни один из выпущенных горячих зарядов не привел к возгоранию облака над или вокруг аварийной скважины, что невозможно при значительных концентрациях метана», — рассказал Власти Данияр Дуйсембаев, заместитель генерального директора компании по стратегическому развитию в августе прошлого года.
В октябре Дуйсембаев также заверил, что «выбросы газа из аварийной скважины существенно сократились, и это привело к снижению интенсивности пламени».
Факт того, что компания полагалась исключительно на отсутствие горения для подтверждения отсутствия утечки метана, привел к серьезной недооценке наносимого ущерба.
«Бузачи нефть» периодически перекладывала ответственность на своего подрядчика по разведывательному бурению — компанию «Заман Энерго».
Однако ученые, которые проводили анализ спутниковых снимков, подтверждающих утечку метана, с этим не согласны.
«Мы продолжаем наблюдать регулярные утечки метана с этого объекта», — сообщил Власти в октябре 2023 года представитель французской геоаналитической фирмы Kayrros.
«Чтобы установить наличие загрязняющих веществ, 9 июня, во время пожара, проводился анализ состояния атмосферы. Результаты показали превышение допустимого уровня концентрации метана», — сообщили в департаменте экологии Мангистауской области в ответе на вопрос Власти в том же месяце.
Несмотря на наличие веских доказательства, собранных, в том числе, местными инспекторами, Минэкологии упорно отрицало их. В начале марта 2024 года вице-министр экологии Жомарт Алиев заявил, что на Каратурунском газовом месторождении “не было выбросов метана в атмосферу”.
Исследование, опубликованное 30 июня 2024 года, показывает, что каждый спутник, изучавший этот район в период с июня по декабрь 2023 года, обнаруживал огромные концентрации метана в атмосфере.
«На протяжении всего времени были видны чрезвычайно большие скопления метана», — пишут авторы.
Как показали исследователи, самый сильный пожар и самые значительные выбросы на месторождении произошли в течение нескольких недель после аварии.
«Важно подчеркнуть, что мы не наблюдаем значимых, зависящих от спутника смещений в отдельных оценках скорости потока. Несмотря на то, что наш временной ряд объединяет различные приборы, подходы к получению метана и методы количественной оценки шлейфов метана», — отметили исследователи, закладывая основу для более точного выявления утечек метана в будущем.
Новый антирекорд Казахстана ощущался за пределами Мангистауской области и региона Каспийского моря, поскольку загрязнение атмосферы влияет на глобальную температуру и климат.
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