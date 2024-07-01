Как Казахстан пытается справиться с нашествием саранчи

С полей льется саранча

Кайрат Райсов, глава крестьянского хозяйства «Алмас» из Жангельдинского района Костанайской области в прошлом году одним из первых заявил о распространении саранчи. Тогда, по подсчетам фермера, у него пострадали 500 гектаров, но в министерстве сельского хозяйства этого не признали.

«500 гектаров - это то, что на глаз явно видно было, что сожрали. Вице-министр был, председатель комитета был, заместитель акима области был - я им показал просто голую землю», - вспоминает фермер.

Тогда никто компенсацию ему не дал. Не будет её и в этот раз, убежден Райсов. А ситуация в этом году, очевидно, повторяется. Он считает, что плохо обработали от вредителя именно земли государственного запаса:

«В прошлом году (саранча распространилась - В.) по вине тех, кто там работал. Где травили, огрехи оставались и саранча появилась. Было нашествие. Я их за руку водил, показывал, доказал. Они обработали земли государственного земельного запаса, надо было опрыскивать 350 метров, а они всего 80 метров покрывали», - говорит Райсов.

В министерстве сельского хозяйства предупреждали заранее - саранчи в этом году будет много. Глава крестьянского хозяйства на это парирует: «Конечно будет пик, если в прошлом году нормально не сделали (обработку - прим В). Катастрофа уже случилась. Потому что сейчас с полей льется саранча. Я заявил, но только через сутки газогенератор приехал, а еще двое суток они должны все обследовать, давать координаты, где травить», - заявляет фермер.