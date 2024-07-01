Как Казахстан пытается справиться с нашествием саранчи

Тамара Вааль, Светлана Ромашкина, Власть, фотографии Тамары Вааль и Жанары Каримовой
После небывалых весенних паводков наступило жаркое лето и фермеры в Казахстане жалуются на нашествие саранчи. Министерство сельского хозяйства прогнозировало, что в 2024 году саранчи будет в полтора раза больше, чем в 2023 и просило увеличить финансирование на борьбу с ней. В ответ на это было выделено 8,1 млрд. тенге, а правительство в июне стало уверять в полном контроле над ситуацией. Фермеры говорят об обратном.
С полей льется саранча
Кайрат Райсов, глава крестьянского хозяйства «Алмас» из Жангельдинского района Костанайской области в прошлом году одним из первых заявил о распространении саранчи. Тогда, по подсчетам фермера, у него пострадали 500 гектаров, но в министерстве сельского хозяйства этого не признали.
«500 гектаров - это то, что на глаз явно видно было, что сожрали. Вице-министр был, председатель комитета был, заместитель акима области был - я им показал просто голую землю», - вспоминает фермер.
Тогда никто компенсацию ему не дал. Не будет её и в этот раз, убежден Райсов. А ситуация в этом году, очевидно, повторяется. Он считает, что плохо обработали от вредителя именно земли государственного запаса:
«В прошлом году (саранча распространилась - В.) по вине тех, кто там работал. Где травили, огрехи оставались и саранча появилась. Было нашествие. Я их за руку водил, показывал, доказал. Они обработали земли государственного земельного запаса, надо было опрыскивать 350 метров, а они всего 80 метров покрывали», - говорит Райсов.
В министерстве сельского хозяйства предупреждали заранее - саранчи в этом году будет много. Глава крестьянского хозяйства на это парирует: «Конечно будет пик, если в прошлом году нормально не сделали (обработку - прим В). Катастрофа уже случилась. Потому что сейчас с полей льется саранча. Я заявил, но только через сутки газогенератор приехал, а еще двое суток они должны все обследовать, давать координаты, где травить», - заявляет фермер.
В общей сложности, по его мнению, с обработкой в этом году опоздали на 5-7 дней, плюс стояла дождливая погода, которая не позволяет выполнять необходимую работу. А в это время саранча уже пришла на поля.
«Сейчас дожди, поэтому опять не травят. Саранча просто пожирает всходы», - утверждает он.
На вопрос, чем это грозит хозяйству, Райсов коротко отвечает - банкротством.
«Это же их вина, это же их саранча. С госземзапаса же пришла. Они сами должны обрабатывать, крестьяне не смогут. Препарат дорогой. Мы свое поле обработали, но она же все равно залетит, они же все равно прозевают это. К нашим доверия нет, они не могут работать. Они (в правительстве - В.) удивляются (распространению саранчи - В.), а молодые специалисты не знают свою работу. Ногами не ходят, не обследуют поля, нанимают сезонных работников, чтобы обследовать. Но саранча же по дороге не ходит. Они приезжают к нам якобы обследовать, по дороге ездят, как будто саранча вдоль дороги стоит и голосует. А саранча лежит на лугах. Они туда никогда не ездят, не смотрят. Раньше были специалисты, машину оставляли. пешком ходили, вечером возвращались. Целый день пешком ходили, обследовали, искали. А сейчас из машины толком не выходят», - убежден фермер.
У министерства всё хорошо
В министерстве сельского хозяйства с такими оценками своей работы не согласны. По словам руководителя управления комитета государственной инспекции в агропромышленным комплексе Алмата Сулейменова, в этом году распространение саранчи прогнозируется на территории в 2,5 млн гектаров. Больше всего ее будет в Актюбинской, Костанайской и Туркестанской областях. На борьбу с ней выделено 8,1 млрд тенге - 4,2 млрд из республиканского бюджета и 3,9 млрд - из резерва правительства.
«Госзакупки проведены, определены поставщики и заключены договора на оказание услуг на всей прогнозируемой площади. Закуплены необходимые препараты и пестициды, они доставлены в регионы, там уже вся техника стоит наготове. Обработка проводится в Туркестанской, Жамбылской, Актюбинской областях сейчас начали. Пока не начали обработку только в Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях из-за погодно-климатических условий», - рассказывает Сулейменов.
По его словам, компании, выигравшие тендеры, обрабатывают все места, где обнаружены саранчовые. В основном, это земли госземзапаса и бросовые поля, где нет посевов, другими словами, бесхозные. Минсельхоз уверяет, что проверяет качество работ на всех этапах.
«Эти организации проводят обработку под непосредственным контролем инспекторов. Инспекция у нас есть в каждом районе, в каждой области. Без них обработка не проводится. И только при биологической эффективности не менее 85% (гибели саранчи - В.), принимается эта работа. Если эффективность ниже, обработчик за свой счет повторно обрабатывает территорию. Это предусмотрено законодательством», - объясняет он.
Обработка зависит от погодных условий: если будет стоять жара, то ее завершат до конца июня, если нет - то до середины июля. И, если вся площадь будет обработана качественно, то саранчи не будет.
При этом, признает руководитель управления, есть проблема с распространением саранчи в России, так как там этой проблемой занимаются сами фермеры, а государство подключается в случае режима ЧС.
«Поэтому мы с россиянами сотрудничаем, проводим приграничные обследования. Договорились друг друга информировать, чтобы потом проблем не было. На постоянном контакте с российскими коллегами, узбекскими, китайскими - со всеми отрабатываем», - заверяет он.
«У нас компенсация не предусмотрена. По крайней мере, повреждения посевов на сегодняшний день не отмечено. И в прошлом году не было. В прошлом году были разговоры, что там 500 гектаров, но я этого не видел, подтвержденного факта не было. Если где-то допустим, она краю залетела, она все не съела же, может один листочек укусила, пока она укусила, ее отравили, все. Уже она умерла», - заключил руководитель управления.
Государство должно отвечать за убытки фермеров
Лидер фракции партии Respublika и депутат мажилиса Айдарбек Ходжаназаров заявил Власти, что Минсельхоз опаздывает с обработкой, потому что масштабы «в 50 раз больше, чем в прошлом году». И проблему нужно искать не в этом, а в препаратах, которые закупили и которые не сработали.
«Надо разобраться, где они закупили в прошлом году эту химию, когда они ее закупили, в какие сроки? Потому что по моей информации они ее закупили с опозданием. И с опозданием они ее закупали не просто так, а потому что хотели закупить у определенного поставщика. И теперь вопрос - а что за химию они там закупили, насколько она была действенная и насколько данная закупка была проведена в рамках правил и не имела других теневых сторон? Я думаю, проблема именно там лежит. Коррупция, которая происходила в предыдущие годы - основная причина, почему сейчас сельхозпроизводители страдают. Я даже больше скажу, сейчас нужно какое-то чудо, чтобы это остановить, чтобы саранча, как в 2000-е годы в Астану не прискакала. А такая вероятность существует», - считает депутат.
Также среди причин распространения саранчи Ходжаназаров назвал неправильную обработку и недостаточность техники.
«Я в прошлом году ездил по предприятиям, я людям говорил - вот же саранча. И что мы слышали? Выходил министр и говорил - саранчи нет. А как она у нас разродилась в этом году, если ее нет?», - задается вопросом депутат.
Причем, убежден Ходжаназаров, из-за промахов прошлых лет, выделенных в этом году 8,1 млрд тенге на обработку полей недостаточно, эту сумму нужно увеличивать в 10 раз, но «таких денег у государства нет».
«Что делать сейчас? Во-первых, признать ошибку, признать, что проблема есть. Во-вторых, подключать сельхозтоваропроизводителей и говорить - ребята, это в том числе ваша проблема, давайте вместе. Например, предприятие, в котором я работал, сейчас проводит краевые обработки по полям, чтобы они не навредили. И надо всех фермеров к этому подключать. Это своего рода «асар» - давайте вместе с этим бороться. Иначе одни ждут, что им помогут, другие, сами не понимают, что они не смогут помочь, продолжают делать имитацию бурной деятельности. Не в том плане, что они делают что-то неправильно, а в том, что этого недостаточно», - убежден Ходжаназаров.
В то же время депутат уверен, что из-за ситуации с саранчой голода не будет, потому что «свято место пусто не бывает, пшеницы не хватит, из России приедет». Но если говорить о конкретно взятых фермерах и районах - это большая проблема и они серьезно пострадают. Люди придут к депутатам просить помощи. И поскольку государство упустило ситуацию, оно должно помочь пострадавшим.
«Я с Сериком Макашевичем (Жумангариным - вице-премьер - В.) согласен, что нужно страховать, но для этого нужно развить культуру страхования - домов от подтопления, от засухи, от саранчи. Это другой большой вопрос. Этой культуры у нас нет, и сетовать на это - у нас много чего другого нет, что есть на Западе. И, наверное, этим должно заниматься правительство, развитием этой культуры, чтобы мы перешли в систему страхования. Но за свое упущение они должны нести ответственность. Неизбежно. И отвечать за убытки фермеров. И мы, как депутаты, будем этого требовать», - пообещал Ходжаназаров.
Надо было объявлять режим ЧС по саранче
Все это происходит на фоне того, что Казгидромет прогнозирует засуху, а такой резкий перепад после дождливой весны может плохо сказаться на будущем урожае:
«Уже на юге повышается температура, а что сейчас там будет, сложно спрогнозировать, потому что это всё на урожайность очень сильно будет влиять. Была холодная весна, прохладное начало лета и сейчас резкая жара, - говорит Алмасбек Садырбай, предправления Ассоциации сельскохозяйственных производственных кооперативов. - У любых растений будет шок от таких резких перепадов. Дождливая весна оттягивала период посевов, сдвинула их на 10-15 дней, это тоже повлияло. Но что будет после жары? Возможно, невысокая урожайность».
При всех этих проблемах Садырбай уверен, что казахстанцам за цены на продукты питания особо переживать не придется, потому что на нашем рынке ключевую позицию заняли российская и беларуская аграрная продукция, она уже занимает до 80% рынка.
«Мы каждый сезон теряем наших простых фермеров, потому что неурожай, потому что низкая цена, потому что российский демпинг, все это потихоньку поглощает наших простых крестьян, фермеров», - насчет примерных цифр Садырбай считает, что Казахстан ежегодно теряет от 15 до 25% сельхозпроизводителей.
Недавно он вернулся из Туркестанской области, там в селе Арыского района посеяли около 150 гектаров бахчевых и саранча повредила более 50% урожая.
«В этом селе около 60-65 фермеров, из них “попали” 35. Они заложили все свое имущество, заложили драгоценные вещи в ломбарды, в микрофинансовые организации и они говорят - мы в долгах, мы не вылезем. И я ними согласен - они не вылезут. По вопросу саранчи в этих населенных пунктах надо было объявлять ЧС, но местная власть бесхребетная, министерство сельского хозяйства и инспекции безынициативны - это они должны были говорить: ребята, у вас там саранча, мы в этом году на это выделили колоссальные ресурсы, потому что это реально джут по саранче».
Садырбай отмечает, что министерство сельского хозяйства увеличило бюджет на борьбу с саранчой, но при этом никакой помощи фермерам не предусмотрено.
«Вся их работа - это, извиняюсь за это сравнение, это просто профанация, саранча уже встала на крыло, а они её обрабатывают, это такой абсурд. Никто в мире не обрабатывает саранчу, когда она встала на крыло. Наши службы ставят там свои условные флаги в условном рейхстаге у саранчовых, что мы победили. Эти средства, ресурсы, которые они выделили, просто пускают по ветру».
Это все происходит на фоне того, что многие фермеры еще не оправились от последствий паводков. Садырбай говорит, что по всем регионам, где прошли паводки, отмечаются потери приплода этого года: сбросы, выкидыши, не говоря о погибших животных.
Кроме того, непонятна ситуация по компенсациям: «Ничего централизованного, системного нет, местная власть пеняет на министерство, министерство - на акиматы, никто ни за что не отвечает, ситуация сложная. Да, компенсации какие-то дают. Но как происходит? К примеру, фермер живет на селе, у него за селом где-то в 15-20 км хозяйство, которое разрушили паводки. Но дом и хозяйство оформлено на него, и тут появляются члены комиссии и говорят: мы тебе восстановим или хозяйство или дом, выбирай. Нельзя, чтобы на одном человеке было и хозяйство и дом. А, к примеру, у того же соседа дом оформлен на него, а хозяйство - на сына и ему все восстановят. И отсюда вопрос, ну где же справедливость?»
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