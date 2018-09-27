Нарколог Бахытжан Аширбеков: «Развитие алкоголизма не замечает ни сам человек, ни его окружение»

Какова ситуация с алкоголизмом в Казахстане на сегодня? Есть ли какие-то тревожные тенденции?

В масштабах страны беспокоиться не о чем, но когда дело касается какой-то конкретной семьи, то каждый случай – повод для беспокойства. Точных сведений о том, насколько алкоголизм распространен – нет. Есть официальная статистика пациентов, стоящих на учете. В 2017 году их было около 110 тысяч. Понятно, что есть огромное количество людей, страдающих алкоголизмом, но не состоящих на учете. Может быть, они даже лечатся. Дело в том, что сейчас процесс постановки на учет изменился и требует добровольного согласия пациента. При наличии судебного решения или психозов госпитализация принудительная.

Городская культура предполагает, что раз в неделю можно пойти выпить в бар с друзьями. Есть ли существенная разница между тем, чтобы выпивать немного, но чаще, например, каждый день или напиваться до беспамятства раз в неделю? Все-таки есть представление, что если вы не пьете каждый день, то значит все в порядке, никакого алкоголизма не светит.

Нельзя сказать, что выпить литр водки – это лучше, чем выпивать по 200 грамм каждый день. На самом деле и то, и другое может иметь негативные последствия в будущем. Особенно, если это происходит систематически – в течение нескольких лет каждые выходные человек злоупотребляет алкоголем, и постепенно он начнет употреблять его чаще и в большем объеме. Это все развивается незаметно: не бывает, чтобы человек был абсолютным трезвенником, а через неделю стал алкоголиком. В этом, собственно, и подвох. Развитие алкоголизма не замечает ни сам человек, ни его окружение.