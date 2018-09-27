Нарколог Бахытжан Аширбеков: «Развитие алкоголизма не замечает ни сам человек, ни его окружение»

Психиатр-нарколог Бахытжан Аширбеков из Республиканского научно-практического центра психического здоровья говорит, что алкоголизм – это, в первую очередь, болезнь. Это серьезнее, чем просто вредная привычка особенность культуры или слабый характер. В беседе с Vластью он рассказал о механизмах развития зависимости и ее исходов.
Какова ситуация с алкоголизмом в Казахстане на сегодня? Есть ли какие-то тревожные тенденции?
В масштабах страны беспокоиться не о чем, но когда дело касается какой-то конкретной семьи, то каждый случай – повод для беспокойства. Точных сведений о том, насколько алкоголизм распространен – нет. Есть официальная статистика пациентов, стоящих на учете. В 2017 году их было около 110 тысяч. Понятно, что есть огромное количество людей, страдающих алкоголизмом, но не состоящих на учете. Может быть, они даже лечатся. Дело в том, что сейчас процесс постановки на учет изменился и требует добровольного согласия пациента. При наличии судебного решения или психозов госпитализация принудительная.
Городская культура предполагает, что раз в неделю можно пойти выпить в бар с друзьями. Есть ли существенная разница между тем, чтобы выпивать немного, но чаще, например, каждый день или напиваться до беспамятства раз в неделю? Все-таки есть представление, что если вы не пьете каждый день, то значит все в порядке, никакого алкоголизма не светит.
Нельзя сказать, что выпить литр водки – это лучше, чем выпивать по 200 грамм каждый день. На самом деле и то, и другое может иметь негативные последствия в будущем. Особенно, если это происходит систематически – в течение нескольких лет каждые выходные человек злоупотребляет алкоголем, и постепенно он начнет употреблять его чаще и в большем объеме. Это все развивается незаметно: не бывает, чтобы человек был абсолютным трезвенником, а через неделю стал алкоголиком. В этом, собственно, и подвох. Развитие алкоголизма не замечает ни сам человек, ни его окружение.
Само определение «зависимый» – что скрывается за ним? У каждого человека наверняка свой объем или предел.
Тут дело не в частоте употребления или объемах. Возможно, это одни из критериев, но они не совсем надежные и однозначные. Если человек в течение нескольких лет каждый день выпивает по 100 грамм алкоголя, то очень высока вероятность, что есть зависимость. Бывает так, что человек может не пить полгода-год и при этом у него раз в год случаются срывы, когда он уходит в месячный запой, а потом опять целый год не пьет. Всё определяют другие признаки – биологические. Например, толерантность или устойчивость организма к алкоголю. Организм обычно воспринимает алкоголь как яд, отсюда и рвотный рефлекс. Когда человек достаточно долго употребляет алкоголь, то организм привыкает к постоянному присутствию алкоголя. Рвотный рефлекс угасает – человек может выпить пол-литра и его не вырвет. Если у человека развивается биологическое привыкание к алкоголю, то защитные механизмы не срабатывают. Он пьет до тех пор, пока не впадет в глубокое опьянение, то есть развивается тяжелая степень интоксикации, а защитный механизм не реагирует. Еще организм учится быстро перерабатывать алкоголь, вследствие чего растет доза. То, что организм перестраивается под алкоголь – это первые признаки начинающегося алкоголизма первой стадии. Другой аспект – психологическая зависимость, когда состояние комфорта, бодрости, хорошего настроения удается добиться только при употреблении алкоголя. То есть ни работа, ни хобби, ни что другое не доставляет той радости, которую приносит алкоголь. Вся жизнь человека перестраивается под выпивку.
Другой признак сформированного алкоголизма – утрата количественного контроля. Здоровый человек может выпить одну-две рюмки за ужином «для аппетита» как профессор Преображенский в фильме «Собачье сердце» и заниматься дальше своими делами. Алкоголик же, выпив рюмку, просто физически не в состоянии остановиться, он будет пить до степени тяжелого опьянения. Поэтому «завязавший» алкоголик вынужден навсегда и полностью отказаться от алкоголя. Даже после долгих лет воздержания, он уже не сможет, как здоровый человек выпить бокал вина на ужин или пару кружек пива с друзьями. Если он выпьет все же рюмочку, то неизбежно напьется, продолжит это на следующий день, и еще на следующий и так далее. Тут действует принцип «все или ничего», золотой середины и умеренности для алкоголизма не существует. Также растет доза выпиваемого алкоголя. Организм привыкает к алкоголю, учится быстро перерабатывать его и человек способен уже выпить больше, чем раньше. Например, если 3-4 года назад он мог выпить, скажем 300-400 грамм водки, пьянел и «уже не лезет», то сейчас он может выпить и 700-800 грамм, а то и целый литр, и «как огурчик», чем вызывает восхищение собутыльников.
«Есть генетическая предрасположенность к алкоголизму. Она небольшая, но тоже может сыграть свою роль»
Имеет ли значение вид алкоголя – слабый или крепкий, дешевый или дорогой?
Есть случаи, когда люди приобретали зависимость, употребляя пиво или другие слабые напитки. Есть такое понятие «пивной алкоголизм». В моей практики с таким видом алкоголизма мне на лечение чаще попадали женщины.
Качество и стоимость алкоголя влияют на развитие зависимости?
Нет, так как в любом алкоголе есть спирт – фактор развития алкоголизма. Само качество напитков – например, степень очищения – влияет на развитие осложнений. Если это некачественный напиток, произведенный кустарным методом с примесями химикатов, то он поспособствует развитию осложнений (болезням желудочно-кишечного тракта, сердца, печени).
Насколько обратимы те изменения, которые происходят с телом и психикой человека?
На первой стадии все более или менее обратимо. Единственно, необратимым может быть биологическая чувствительность организма к алкоголю. Она будет сохраняться достаточно долго, может и на всю жизнь. То есть человек, который в прошлом лечился от алкоголизма и уже лет 20 не пьет, не сможет себе позволить даже маленькую дозу алкоголя. Механизм алкоголизма дремлет и как только в организм попадет алкоголь, он сразу среагирует. С большей долей вероятности человек уйдет в запой. Иными словами, побороть зависимость можно только отказавшись от алкоголя навсегда. Остальные вещи, в принципе, восстановимы. Конечно, все зависит от стадии. Если это вторая или третья стадия, то к этому моменту личность человека меняется. На третьей стадии наступает состояние, которое называют деградацией личности: снижается память и общий уровень интеллекта, в части случаев дело доходит до слабоумия; прежняя система ценностей и идеалов разрушается, алкоголика интересует только алкоголь и все, что с ним связано, социальные и семейные обязательства уходят на задний план, либо вовсе игнорируются. Работоспособность сводится к нулю. Поражение нервной системы приводит к параличам и другим неврологическим осложнениям. Поражение внутренних органов несет за собою раннюю смерть.
Отдельно следует сказать об алкогольных психозах. Отмечаются они примерно у 10% алкоголиков. Самый распространенный вид алкогольного психоза – алкогольный делирий (старое и более известное в народе название – «белая горячка»). При белой горячке поведение больного полностью неадекватно, сознание помутнено, он не в состоянии правильно оценить и понять, что вокруг него происходит, он видит галлюцинации, слышит «голоса». Совсем недавно в нашем отделении лечился пациент, который был задержан полицией. Он бегал по улице, просил помощи прохожих, уверял, что его жена провалилась под асфальт и превратилась в белую пену, пытался сам выкопать ее. Реже встречаются такие психозы как алкогольный бред ревности, алкогольный бред преследования, алкогольный галлюциноз, Корсаковский психоз (когда пациент теряет память и не может запомнить текущие события).
Бытует мнение, что «женский алкоголизм» тяжелее «мужского алкоголизма» и вылечить его невозможно. Часто причиной начала злоупотребления алкоголем женщинами являются личные трагедии, семейная ситуация или одиночество. В среднем женщины начинают злоупотреблять алкоголем в более старшем возрасте – после 35 лет. При этом ситуационный контроль (способность понимать, где можно пить, а где это неприемлемо, например, в присутствии детей) у женщин сохраняется дольше, чем у мужчин. Также у женщин реже, чем у мужчин, встречаются белая горячка и галлюцинозы.
В среднем, женщины на более поздних стадиях начинают обращаться к наркологам. Поэтому в поле зрения врачей обычно попадают более тяжелые больные женщины, что создает впечатление о более злокачественном течении алкоголизма у женщин. Более легкие случаи врачи просто не видят. Из-за больших общественно-нравственных требований к женщине, женская алкогольная деградация воспринимается как более тяжелая (по морально-нравственным критериям, но не по медицинским). Мы, общество, более строги к женщинам, чем к мужчинам. Представление о тяжести и глубине личностной деградации женщины-алкоголички не основано на объективных данных и в значительной степени определяется субъективным отношением наблюдателей.
В 2015 году на учете с алкогольной зависимостью состояли 155 633 казахстанца, в 2016 – 128 732, в 2017 – 110 704 человека. Снижение цифры обусловлено тем, что за эти годы изменилась процедура становления на учет – сейчас для этого требуется добровольное согласие человека
Алкоголизм – такая же серьезная проблема, как и наркотическая зависимость. Алкоголь легализован, а, например, марихуана в Казахстане – нет. Как вы думаете, что вреднее для здоровья и личности человека?
Однозначно ответить на этот вопрос достаточно сложно. Обе зависимости оказывают пагубное влияние на человека. Вред и в том, и в другом случае достаточно существенный. О вреде алкоголя говорят так много, что мне сложно что-то добавить. Эта зависимость несет в себе социальные, психические, физиологические последствия. То же самое я могу сказать и про наркотики, в том числе и легкие. У нас постоянно на лечении находятся пациенты, которые злоупотребляли анашой (марихуана – V), комбинировали ее с синтетическими наркотиками — последствия очень серьезные. Конечно, есть свои нюансы. Прежде, чем алкоголь дойдет до повреждения психики, он разрушит физическое здоровье. В то время как легкие наркотики, анаша и спайсы в первую очередь начинают действовать на психику. Конечно, со временем они и на физиологию начнут действовать. Чаще, чем алкоголь, наркотики провоцируют психозы, когда требуется уже даже не наркологическая, а психиатрическая помощь. Они достаточно быстро начинают менять личность человека: влиять на особенности его воли, мотивацию, предпочтения. Алкоголь тоже меняет. Конечно, все это зависит от того, насколько часто употребляются те или иные вещи.
Алкоголь доступнее.
Да, он доступнее. Общество невозможно построить полностью рационально, разложить взаимоотношения между людьми, политический строй, экономику, культуру и так далее. Употребление алкоголя имеет достаточно давнюю традицию в разных культурах. Невозможно просто взять и отказаться от него полностью.
Есть ли какие-то рекомендации о том, как не довести себя до алкоголизма?
Употребление алкоголя обычно приводит к снятию напряжения, достижению эмоциональной расслабленности, в целом приятному и комфортному состоянию. Регулярное употребление алкоголя приводит к тому, что в психике четко формируются связи между комфортным состоянием и употреблением алкоголя. Постепенно человек учится расслабляться только с помощью алкоголя и никак по-другому. Прежние увлечения уже не приносят удовольствия. Непьющие друзья оказываются скучными и неинтересными. Радость и оживление доставляет только употребление спиртного и все что связано с этим процессом (посиделки, застолья, празднества). Трезвые дни становятся все более скучными и напряженными. Сначала вечера, когда надо «выпить, отдохнуть и расслабиться» случаются по выходным, потом и в будние дни. Поэтому хорошая профилактика алкоголизма – это альтернативные варианты получения удовольствия и расслабления без употребления каких-либо веществ. Это может быть любое хобби, которое дает эмоциональную насыщенность этой жизни, какой-то смысл. Если это у вас есть, то риск того, что вы начнете напиваться, чтобы расслабиться, значительно меньше. Это может быть спорт; занятия музыкой, живописью; вышивание, чтение - все, что угодно.