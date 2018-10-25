Авиакомпания «Эйр Астана»: Наша задача понять, что может произойти, до того, как это может произойти

По его мнению, люди должны осознавать, почему необходимо соблюдать правила безопасности в полете, а не делать это только потому, что так где-то написано. Данный вопрос касается всех сотрудников, включая и руководителей авиакомпаний. «Основная целевая аудитория нашего семинара – это сотрудники нашей компании (почти 80% участников), развитие их знаний и понимания процессов соответствия стандартам безопасности и их роль., - отметил Сармуканов. Так как мы делаем общее дело, мы также пригласили наших коллег из авиакомпаний Казахстана и ближнего зарубежья, авиационные власти Казахстана, производителей самолетов и международных авиационных организаций как ИКАО, IATA, Eurocontrol».

«Безопасность полетов – это не готовый, финальный продукт. Это постоянный, совершенствующийся процесс, - заявляет менеджер «Эйр Астана». - И наша задача выявлять и понимать риски, понять, что может произойти, до того, как это может произойти и принять соответствующие превентивные меры».

Тему обучения пассажиров требованиям по безопасности осветил спикер из Сингапура Аллан Танг, главный специалист по обучению из Авиационной Академии Сингапура (SAA). В своей презентации Танг рассказал о факторах выживания во время крушения самолета, аварийной эвакуации и пожарах на борту. Имея 28-летний опыт работы в управлении по делам гражданской авиации Сингапура (CAAS), он объяснил, почему пассажирам нельзя пренебрегать даже элементарными правилами безопасности в самолете. «Несколько лет назад произошел инцидент, когда во время эвакуации, один пассажир не смог расстегнуть ремень безопасности, просто потому что по привычке искал на нем кнопку, как в автомобиле. Этот случай говорит о том, что незнание простых вещей может в итоге стоить нам жизни» - заявил Танг.