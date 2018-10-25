Авиакомпания «Эйр Астана»: Наша задача понять, что может произойти, до того, как это может произойти

Авиакомпания «Эйр Астана» провела в Алматы 4-й региональный семинар по безопасности полетов, в котором приняло участие порядка 100 представителей авиационной общественности. В ходе мероприятия казахстанские и международные эксперты обменивались опытом, рассказывали о существующих проблемах, а также предлагали инновационные подходы к оценке эффективности данных и управлению рисками поулучшению безопасности полетов.
Авиакомпания «Эйр Астана» провела в Алматы 4-й региональный семинар по безопасности полетов, в котором приняло участие порядка 100 представителей авиационной общественности. В ходе мероприятия казахстанские и международные эксперты обменивались опытом, рассказывали о существующих проблемах, а также предлагали инновационные подходы к оценке эффективности данных и управлению рисками по улучшению безопасности полетов.
«Основная цель семинара – это обучение и обмен опытом. Авиация перестала быть национальной транспортной структурой. Теперь, это глобальный, международный процесс, который постоянно развивается семимильными шагами. Новые технологии, новые процессы и процедуры, новые стандарты и постоянное совершенствование существующих, новые подходы к решению вопросов безопасности, анализу рисков и мерам по их снижению, - отмечает Агланбек Сармуканов, менеджер по продвижению вопросов безопасности полетов «Эйр Астана». Поэтому в современном мире невозможно «вариться в собственном котле», необходимо учиться и обмениваться опытом и информацией. Знания развивают корректное и осознанное отношение к безопасности полетов, а это в свою очередь повышает культуру безопасности среди сотрудников».
По его мнению, люди должны осознавать, почему необходимо соблюдать правила безопасности в полете, а не делать это только потому, что так где-то написано. Данный вопрос касается всех сотрудников, включая и руководителей авиакомпаний. «Основная целевая аудитория нашего семинара – это сотрудники нашей компании (почти 80% участников), развитие их знаний и понимания процессов соответствия стандартам безопасности и их роль., - отметил Сармуканов. Так как мы делаем общее дело, мы также пригласили наших коллег из авиакомпаний Казахстана и ближнего зарубежья, авиационные власти Казахстана, производителей самолетов и международных авиационных организаций как ИКАО, IATA, Eurocontrol».
«Безопасность полетов – это не готовый, финальный продукт. Это постоянный, совершенствующийся процесс, - заявляет менеджер «Эйр Астана». - И наша задача выявлять и понимать риски, понять, что может произойти, до того, как это может произойти и принять соответствующие превентивные меры».
Тему обучения пассажиров требованиям по безопасности осветил спикер из Сингапура Аллан Танг, главный специалист по обучению из Авиационной Академии Сингапура (SAA). В своей презентации Танг рассказал о факторах выживания во время крушения самолета, аварийной эвакуации и пожарах на борту. Имея 28-летний опыт работы в управлении по делам гражданской авиации Сингапура (CAAS), он объяснил, почему пассажирам нельзя пренебрегать даже элементарными правилами безопасности в самолете. «Несколько лет назад произошел инцидент, когда во время эвакуации, один пассажир не смог расстегнуть ремень безопасности, просто потому что по привычке искал на нем кнопку, как в автомобиле. Этот случай говорит о том, что незнание простых вещей может в итоге стоить нам жизни» - заявил Танг.
В свою очередь доктор Никлас Далстром, менеджер по человеческим факторам в авиакомпании Emirates Airline подчеркнул, что современная авиационная индустрия в плане безопасности полетов опирается на компетенции своих пилотов, а также на других специалистов, участвующих в операционной деятельности. «Задача состоит в том, как поддерживать и развивать эти компетенции, ввиду все более распространяющейся автоматизации процессов», - говорит он.
Бьорн Хенниг, недавно закончивший магистерскую диссертацию на тему безопасности и расследовании авиационных происшествий (Air Transport) поделился со слушателями результатами своих исследований по оценке усталости экипажа, а также расследованиями авиационных происшествий и их отношением к показателю fatigue кабинного состава. «Сегодняшние аварии и инциденты обычно имеют различные причинно-следственные факторы, требующие более сложного анализа, в этой связи накопление и использование «большого объема данных» (big data) предоставляют набор необходимых инструментов для построения многочисленных сценариев и идентификации потенциальных барьеров», - отметил Хенниг.
О важности предоставления сообщений по безопасности полетов, а также совместного использования данных в своем докладе также упомянула Драгица Станкович, старший эксперт по вопросам безопасности АТМ EUROCONTROL (EVAIR). Она констатировала, что отчеты по безопасности ATM помогают выявлять и предотвращать проблемы, а также обмениваться полученным опытом, однако, чтобы правильно оценить весь потенциал и риск события необходимо проводить тщательную обработку и анализ информации. «Отчеты - это часть системы управления безопасностью, как внутри компании, так и вне ее», - уверена Станкович.
Менеджер по безопасности и производству полётов ИАТА в Европе Татьяна Александрова полагает, что государствам необходимо выработать такую политику, которая будет поощрять обмен информацией и оповещения о совершенных ошибках, и тем самым способствовать продвижению культуры безопасности в авиационном сообществе. «Если обнаружена или допущена ошибка, то необходимо о ней незамедлительно сообщить, тогда она не будет наказуема, а вот скрытая ошибка уже может привести к серьезным последствиям», - убеждена Александрова.
Между тем Герхард Коетци, старший вице-президент по соответствию стандартам корпоративной безопасности «Эйр Астана» рассказал о сильных и слабых сторонах, существующих на сегодня в казахстанской авиации.
Одним из значимых достижений, которых добилась авиакомпания «Эйр Астана» в прошлом году, будучи инициатором и участвуя в законотворческом процессе, он назвал ужесточение мер для курильщиков на борту самолета (увеличение штрафа с 5 МРП до 200 МРП или арест сроком до 15 суток).
«Остается актуальной проблема с перевозкой опасных грузов на борту воздушных судов, - говорит Коетци. - На законодательном уровне до сих пор не предусмотрено никакой ответственности в отношении отправителя или грузового агента за перевозку незадекларированного опасного груза».
По словам старшего вице-президента «Эйр Астана», несмотря на то, что анализ прошлых лет показывает положительную динамику, как в их компании, так и в авиации в целом, по сей день существует еще достаточно нерешенных вопросов в авиационной отрасли Казахстана, которые необходимо прорабатывать совместно с комитетом гражданской авиации и другими государственными структурами, а также с другими авиакомпании страны.