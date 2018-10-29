Путь мусора

По словам собеседника из акимата Астаны, из 25 обещанных мусоровозов в данный момент завод «Allur Group» поставил только 7. «Средства на мусоровозы были выделены, но пока закуплено только семь, потому что нас немного подводит завод-изготовитель – ТОО «Сары-Арка Автопром». У них задержки были. Детали не все, у них же там сборка идет марки «Iveco». Пока что ждем, но к концу года будут. Мы думали, что быстрее будет», - рассказали Vласти в акимате Астаны.

В астанинском офисе группы компаний подтвердили, что им заказали мусоровозы для столицы. «Я знаю, что был какой-то контракт, но в каком количестве, по какой цене – такой информацией я не владею», - сказал Vласти начальник отдела продаж «Allur Group» Александр Цой, предложив обратиться к сотрудникам завода «Сары-Арка Автопром».

Там нам удалось узнать мобильный номер руководителя пресс-службы АО «Группа Компаний Аллюр» Ангелины Синевой. Мы списались в WhatsApp и она подтвердила, что РОП «приобрел 25 мусоровозов у ТОО «Сары-Арка Автопром» для Астаны». Общая стоимость мусоровозов составила 873 млн тенге. В ответ на вопрос: приобрел ли кто-либо, помимо РОПа, названные мусоровозы, Синева ответила, что «25 РОП, которые озвучивали». «Больше пока не было», - добавила она, пояснив также, что «только начали выпускать в этом году» и что завод поставил девять мусоровозов, а не семь, как сообщили в акимате Астаны.

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Помимо контейнеров раздельный сбор можно организовать за счет пунктов приема ТБО. В Алматы таких точек около пяти-шести. Как правило, это небольшие контейнеры-ларьки, в которых громоздятся картонные коробки и пластиковые бутылки; на дверях висят ценники. Внутри, как правило, сидит пожилая женщина, которая сетует: ТБО алматинцы сдают неохотно. Сотрудница одного из таких пунктов (имя мы раскрывать не будем, так как женщина и без того опасается увольнения – V) утверждает, что ее руководство из Kazakhstan Waste Recycling поставило перед сотрудниками, в том числе перед ней, план: в неделю сдавать на переработку по меньшей мере 500 килограммов вторсырья.

- У вас его хватает?

- У меня мало, где-то 300 (килограмм – V), а надо минимум 500 сдавать. Утром просила Аллаха, чтобы еще 200 хотя бы собрать.

- А если не сдадите, что будет?

- Уволят. У нас в месяц 3-4 тонны план. Иначе уволят. Говорят: не сможете собрать (необходимый объем ТБО – V), других (сотрудников – V) наберем. А я что сделаю? Три-четыре человека сдают (вторсырье – V), все одни и те же.

Увидев диктофон, женщина испугалась и попросила прекратить запись. В этот момент к пункту приема со связкой газет подошла местная жительница, которая, сдав вторсырье, отказалась от полагающейся ей суммы. Она представилась Людмилой и объяснила свои мотивы: «Не хочется, чтобы тут все валялось, уходило в обрыв, в горы мусора. Хочется, чтоб деревья были здоровыми и большими. Но деньги (которые Kazakhstan Waste Recycling предлагает за ТБО – V) смешные. Мотивации нет. Замотивируйте – и понесут».

По поводу этой ситуации мы вновь обратились в Ассоциацию KazWaste, частью которой является компания Kazakhstan Waste Recycling, но на это раз, казалось, с большим успехом: нам удалось назначить и даже провести интервью с исполнительным директором ассоциации Верой Мустафиной, известным и опытным экологом. Краткая биография Мустафиной, опубликованная на сайте ассоциации, способна произвести впечатление:

«Окончила Уральский государственный университет им. М.Горького, Екатеринбург, РФ, по специальности биология, и аспирантуру Института физиологии растений АН СССР, Москва, РФ, по специальности экологическая физиология растений.

Высококвалифицированный тренер и эксперт в области экологического законодательства и управления отходами; член Совета по зеленой экономике при Президенте РК; член Общественного совета при МЭ РК; член Балхаш-Алакольского Бассейнового совета.

За активную работу и вклад в развитие сферы экологии Мустафина В.В. четырежды награждена почетной грамотой Министра охраны окружающей среды, Министра энергетики – 2009, 2013, 2015, 2016 годы. Награждена также почетным нагрудным знаком Министра охраны окружающей среды «Отличник в сфере экологии», 28 мая 2010 г. в г. Астана».

Интервью с человеком, который имеет столь богатый опыт в экологической сфере и является одним из руководителей крупнейшей в области отходов ассоциации, обещало быть крайне информативным. Мы надеялись прояснить многие вопросы, в частности: правда ли, что сотрудникам пунктов приемов назначили план, выполнение которого зависит от активности граждан, а не от них самих? Насколько эффективно с ассоциацией работают местные исполнительные власти и РОП? Сколько отходов, производимых в Казахстане, уходит за рубеж, где их перерабатывают, а потом перепродают обратно нерадивым поставщикам? На этот и другие вопросы Мустафина ответила. Мы говорили с ней около двух часов, беседа получилась весьма содержательной: информация, которую предоставила Мустафина, имеет большую ценность для общества. Однако мы не сможем опубликовать эти данные, потому что на следующий день после интервью Вера Владиленовна в телефонном разговоре попросила выслать ей весь материал, включая и ту его часть, к которой она отношения не имеет, на вычитку. Редакция восприняла это как вмешательство в журналистскую деятельность и попытку цензуры, о чем сообщила интервьюируемому; Мустафина в ответ настояла на том, чтобы мы не использовали ее комментарии. Что мы и делаем, оставляя читателя без комментариев опытного специалиста.

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Впрочем, как пояснил Егор Зингер, по сей день мечтающий возродить свой бизнес, раздельный сбор вторсырья далеко не обязателен, особенно сегодня, когда разделить отходы можно уже на производстве.

«Я не против селективного сбора. Пусть будет. Но не надо говорить, что это решит социально-экологические проблемы. Этого никогда не будет. Это самый начальный этап. СМИ же пропагандируют селективный сбор для того, чтобы для этой программы выделили бюджетные средства на установки контейнеров. Запудривают мозги людям. Ведь все это (отделить разные виды отходов друг от друга – V) можно делать уже на заводе, достаточно установить хорошие сортировочные линии. Тогда вы помимо всего прочего сможете сэкономить и на контейнерах, и на мусоровозах. У нас на заводе так и было. А сейчас соответствующих технологий еще больше. Я говорил со своими испанскими, австрийскими, японскими партнерами, с которыми работаю давно, и они утверждают ровно то же самое», - говорит Зингер.

С ним согласен Диас Сарсенов, бывший председатель правления по финансовым вопросам АО «Тартып». По его словам, «технологическое развитие привело к тому, что обслуживать домохозяйства при четырех фракциях мусора (а соответственно это четыре мусоровоза с водителями и соответственно 4 приемочных бункера с обслуживающим персоналом) стало не совсем выгодно, по сравнению со строительством сортировочных заводов».

«Одна из проблем – это необходимость дополнительной сортировки из-за многообразия мусора, к примеру: пластиковая бутылка всем известной Coca Cola содержит 3 компонента – прозрачный пластик из полистирола, этикетка из бумаги и пробка из другого вида пластмассы. Именно многообразие отходов привело к тому, что даже четыре мусорных бака перестали иметь смысл, в то время как сортировочные заводы благодаря научно техническому прогрессу, специальному оборудованию по распознаванию мусора (магниты, оптические распознаватели) прекрасно с этим справляются.

Исходя из этого примера и наглядного опыта европейских стран, можно с уверенностью сказать, что селективный сбор – это уже явление вчерашнего дня, на сегодня есть необходимость селективного сбора исключительно в двух фракциях мусора: органические и неорганические отходы.