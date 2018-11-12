Казахстан вводит подушевое финансирование в образовании. Как это будет работать?

Повлияет ли подушевое финансирование на работу частных школ?

Председатель республиканской ассоциации частных организаций образования Роза Садыкова отмечает, что сегодня в стране есть «недостаток мест в государственных школах, поэтому государством рассматривается вопрос о внедрении подушевого финансирования во все частные школы страны, хотя первоначально планировалось запустить этот проект только в городах Алматы и Астана».

«Некоторые частные школы не приветствуют подушевое финансирование, потому что боятся большого количества проверок со стороны государства. Конечно, уже раскрученные известные школы не особо нуждаются в привлечении новых учеников или рекламе. А как же быть тем учреждениям образования, что не так популярны или недавно открылись, у которых есть необходимая база, но из-за недобора учеников в них пустуют площади, особенно это касается казахских школ. Тем самым, государство пытается их стимулировать. Об этом свидетельствует и тот факт, что в июле 2018 года по Казахстану по нашим данным насчитывалось 129 частных школ, а к сентябрю их количество возросло уже до 150», - говорит Садыкова.

По мнению главы столичной частной школы CA Garden Schools Нурмухаммеда Досыбаева, преимущество сейчас находится в руках школ со средней и невысокой стоимостью обучения. «Если частное образование станет доступным, у родителей появится выбор, в какой школе будут обучаться их дети - в государственной, с количеством (учеников) в классе от 30-40 человек, либо в частной школе, с количеством 20 человек».

Он не исключает, что государственные образовательные учреждения в будущем могут перейти под оперативное управление независимого сектора.

У Досыбаева нет опасений относительно новых проверок частных школ из-за введения подушевого финансирования: «Государство и без подушевого финансирования имеет право проверять любое учреждение образования».

На сегодняшний день, по данным опроса частных школ, минимальная стоимость обучения в них составляет 1,1 млн. тенге в год, без учета питания, развозки, дополнительных занятий и пребывания «полный учебный день».

Лидия Шаповалова, директор частной школы Thamos Education из Алматы, считает, что выделяемая государством сумма, хотя и не покроет всех расходов на образование, но, тем не менее, облегчит финансовую нагрузку, особенно для тех родителей, чьи дети находятся в школе целый день. «Наша школа на следующий год планирует запустить бюджетные классы для талантливых детей по типу специализированного учебно-научного центра. Таким образом, финансирование со стороны государства может оказать существенную поддержку тем родителям, чьи дети хотят углубленно заниматься наукой или языками, а сейчас этого позволить себе не могут», - говорит она.

Вместе с тем, родители выбирают частное образование для своих детей по разным причинам: качество знаний, разнообразный комплекс услуг на одной территории, занятость ребенка в течение всего дня, а также состав учащихся. К тому же частная школа полного дня представляет собой альтернативу государственной школе наряду с платной группой продленного дня и различными секциями/кружками.

Однако некоторые из родителей боятся, что вмешательство государства в частное образование может неблагоприятно сказаться на нем.

«Если я отдала своего ребенка в частную школу, то это подразумевает, что я могу платить за обучение сколько нужно и 300 тысяч тенге от государства для меня ө это не помощь на самом деле. До этого я уже имела неприятный опыт взаимодействия с государственной школой и не хочу, чтобы государство вмешивалось в образовательный процесс частной школы, где учится мой сын. Я считаю, что такое финансирование будет скорее полезным для государственных школ, чтобы директора и учителя были заинтересованы улучшать качество образования», - говорит Людмила Цой, мама ученика 3-го класса частной школы из Алматы.

Асель Бальчикова, мама ученика 6-го класса частной школы в Астане, напротив, поддерживает нововведения: «Я за то, чтобы государство субсидировало часть затрат при подушевом финансировании среднего образования. Даже если родители в состоянии оплатить частную школу, в любом случае, дети имеют право на эти деньги из госбюджета. Когда в семье несколько детей школьного возраста, такие субсидии снижают нагрузку на семейный бюджет. При этом вмешательство государства в частное образование должно быть разумным, чтобы не затронуть ту методику обучения, которую родители выбирают и оплачивают по своему усмотрению».

Президент Ассоциации по развитию и исследованию образования Бота Жуманова, считает, что любые реформы никогда не встречаются всеми с радостью. Есть очень много противодействия, как со стороны различных заинтересованных лиц в сохранении существующего статуса, так и со стороны населения из-за недостатка информации. «И тот факт, что существующие частные школы размышляют о том, использовать финансовую поддержку от государства или нет, тоже временное явление», - убеждена она.

Также, по ее словам, на рынке частного образования фактически не существует качественных школ для «среднего класса», имеются только школы для элиты и для «верхней прослойки». Поэтому программа подушевого финансирования станет мотивацией для открытия новых частных школ, ориентированных именно на казахстанцев со средними доходами.

По оценкам ее Ассоциации, локальные казахстанские инвесторы могут вложить в рынок школьного образования (инфраструктура, различные образовательные сервисы) почти $1 млрд.. «Пока эти финансовые ресурсы работают в других сферах, но если создать условия для государственно-частного партнерства, то они перетекут в сферу школьного образования и мы увидим рост не только количества, но и качества школ. Для этого, необходимо облегчить «вход» на рынок и дать понимание «выхода» из него» - поясняет она.