Реформа скорой помощи. Почему она не будет ездить ко всем

— Нуржан Курмангалиевич, давайте начнем с того, чем обоснована реформа скорой медицинской помощи?

— Этот вопрос обсуждался в течение многих лет, потому что нагрузка на скорую помощь ежегодно увеличивается на 500 тысяч звонков. Мы понимали, что буквально через 5-7 лет будет поступать не 8 миллионов звонков в год, как сейчас, а гораздо больше. И это путь в никуда. Нам всегда будет не хватать машин, оборудования, кадров, они все время будут перегружены, соответственно, у нас не будет своевременного доезда и качества оказания этой медицинской помощи. Изучив международный опыт, мы поняли, что в других странах нет такого количества вызовов. У нас на душу населения этот показатель доходит до 0,4-0,5, то есть каждый второй житель вызывает скорую помощь раз в год. В зарубежных странах этот показатель в 5 раз меньше. Они меньше болеют? Нет, они также болеют. У них меньше хронических болезней? Нет. Тем более, продолжительность жизни в некоторых странах еще больше. Нельзя сказать, что они здоровее – уровень заболеваемости практически везде одинаковый, но они действительно меньше вызывают скорую помощь.

— Почему?

— Человек должен научиться сам регулировать некоторые моменты в своем здоровье. А лучше всего это объяснит его участковый врач.

— Это та самая солидарная ответственность?

— Солидарная ответственность – это ответственность с двух сторон. И это действует на всех уровнях: будь то поликлиника, будь то стационар или скорая помощь. Везде должна быть четкая и эффективная коммуникация, без этого будет просто глухой звонок в одну дверь. Поэтому здесь несколько таких направлений. Вот, к примеру, в Америке, Европе, здоровый образ жизни - это не просто слова. И когда видишь их с утра бегающими, спрашиваешь: «Вам что делать нечего? В 6-7 утра бегать….». «Как, а вы знаете какое у нас дорогое здравоохранение? Я не хочу болеть, я не хочу тратить эти деньги на лечение, я лучше буду рано вставать, бегать, следить за собой. Это мне дешевле, это мне в удовольствие».

— Ну, у нас это, кстати, тоже набирает популярность среди молодежи….

— Среди молодежи – это точно. В некоторых городах уже даже среди взрослого населения набирает популярность скандинавская ходьба и др. Я недавно был в Алматы и отметил, что уже много людей начинают в горы ходить, в том числе, пожилые.

Второе направление – это свой участковый врач. И врач, и пациент должны посидеть и подумать, как сделать так, чтобы не было обострений. К примеру, иногда одна таблетка в день снимет обострение и человек перестанет обращаться в службу скорой медицинской помощи. К примеру, если это артериальная гипертензия, достаточно подобрать одну таблетку в день, чтобы у него не было скачков артериального давления. И это самый правильный подход, нежели все время вызывать скорую, она будет приезжать, делать уколы, а в итоге человеку будет еще хуже, потому что нельзя резко сбивать артериальное давление. Или, к примеру, пациент с эрозией или язвой желудка. Все время вызывать скорую, делать обезболивание, это еще вреднее, еще сильнее можно обострить болезнь. Достаточно поработать с гастроэнтерологом, пройти ФГДС, посмотреть какая она, поверхностная или нет, и врач назначит соответствующее лечение. Даже просто прием препаратов, которые уменьшают кислотность, может снизить частоту обострения. Поэтому здесь нужен системный подход.