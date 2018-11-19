4 месяца спустя

В пятницу и субботу в Москве проходил очередной этап Гран-при по фигурному катанию. Денис Тен должен был участвовать в соревнованиях, но вместо этого на церемонии открытия показали трибьют в память о нашем спортсмене. Рассказываем, что произошло за последние четыре месяца – и в Казахстане, и в мире фигурного катания.
Общественники так и не смогли получить разрешение от акимата Алматы на проведение митинга с требованием реформы МВД, они судились с властями за право реализовать свои гражданские права, но проиграли. Теперь они судятся с маслихатом Алматы, который когда-то утвердил правила, при которых выйти на санкционированный митинг реально только если он под эгидой правящей партии. Первое судебное заседание отменили из-за болезни судьи.
Однако реформу МВД пообещали. Президент в своем послании заявил, что «полиция должна быть помощником для человека, а не палкой для наказания». Президент сказал, что Касымов, возглавляющий МВД с 2011 года, сам может предложить идеи для реформирования МВД.
Подозреваемых трое: Нуралы Киясов, Арман Кудайбергенов и Жанар Толыбаева.
7 ноября в Алматы на фасаде дома по адресу: проспект Назарбаева, 48 (вторая улица Макатаева), появилась мемориальная доска памяти фигуриста. На открытие приехали один из его первых в России тренеров Татьяна Тарасова, фигуристка Елена Радионова. Сама церемония вызвала недоумение: на баннере с изображением спортсмена, была орфографическая ошибка и два логотипа: один города, другой – Рухани жангыру, словно Денис Тен жил и умер в рамках этой программы по модернизации сознания. Заместитель акима Алматы Арман Кырыкбаев, выступая на фоне баннера, сообщил, что готовится памятник фигуристу, скорее всего, его установят весной.
В тот же день объявили об открытии общественного фонда имени Дениса Тена, который будет развивать фигурное катание среди детей и молодежи. Фонд создан по инициативе родителей спортсмена, исполнительным директором стала его подруга Гаухар Омарова. В состав фонда также входит Татьяна Анатольевна Тарасова. Задач у него много: открыть академию фигурного катания, выпустить фильм по сценарию фигуриста.
Спустя два дня глава МВД Калмуханбет Касымов посмертно наградил убитого спортсмена медалью «За вклад в охрану общественного порядка». Опять возникло недоумение. Позже министру пришлось объяснить, что «это все, что я могу сделать». Все эти движения от властей выглядят неловкими. Понятно, что люди хотят как-то почтить память спортсмена, но получается неуклюже. Куда искренне выглядит то, что сейчас делают друзья Дениса в мире фигурного катания. Канадская фигуристка, известный хореограф, Ше-Линн Бурн когда-то поставила Денису прекрасные программы на музыку из фильма «Артист»: с ними он стал вторым на Чемпионате мира в 2013 году. Ше-Линн Бурн же была режиссером-постановщиком его последнего подарка казахстанцам: шоу «Денис Тен и его друзья», которое прошло в начале июня этого года в Астане.
В сентябре в Японии Ше-Линн Бурн представила трогательный танец в память о казахстанском спортсмене.
В Японии в память о Денисе вышли на лед фигуристы Нэйтан Чен, Алина Загитова, Дмитрий Алиев, Владимир Морозов и другие спортсмены. К сожалению, нет записи в хорошем качестве:
Канадские фигуристы Кейтлин Уивер и Эндрю Поже тоже посвятили произвольный танец памяти Дениса Тена. Они исполнили его под песню в исполнении Димаша Кудайбергенова – именно под нее Денис Тен выходил на свои последние соревнования в этом году.
Незадолго до гибели Денис Тен поставил произвольную программу для российского спортсмена Сергея Воронова. Летом Воронов приехал в Алматы и Денис предложил взять для произвольного выступления песню Way Down We Go группы Kaleo. Сергей был против, ему не нравилась тематика – песня слишком депрессивная, о смерти, но, в конце концов, он согласился.
«К моему глубокому сожалению, я не могу сейчас написать ему или позвонить и сказать: «Денис, ты был прав». У нас состоялась интересная творческая дискуссия. Я уступил и теперь понимаю, что это было правильно. Он занимался музыкой, всё было сделано на его вкус. Я не мог даже мечтать, чтобы кто-то сделал лучше. Сейчас, когда я катаю эту программу, у меня возникает множество мыслей. Есть какие-то определённые тексты, и когда ты понимаешь их, то понимаешь и то, что в жизни есть какая-то судьба. Я просто благодарен своей судьбе, что она привела меня к Денису и что у меня была возможность работать с ним. Больше всего я хочу, чтобы мир фигурного катания увидел, насколько разносторонним был Денис. Он был не только известным и успешным спортсменом, но ещё и хореографом. Он обладал хорошим вкусом и был очень умным, что, поверьте, немаловажно в нашем виде спорта. Я часто смотрю его выступления, потому что у него есть чему поучиться»,— говорит Сергей Воронов.
Пока все идет хорошо: спортсмен смог пробиться в финал Гран-при, который в этом году проходит в память о казахстанском фигуристе. Это первая и последняя программа для спортивных выступлений, которую поставил Денис. В ней есть очень многое от его стиля катания:
16 ноября в Москве стартовал один из этапов Гран-при и на церемонии открытия был показан трибьют, поставленный фигуристом и хореографом Мишей Ге:
Денис Тен в июле должен был уехать в Америку к своему тренеру Фрэнку Кэрроллу, должен был участвовать в этапах Гран-при, но за несколько дней до отъезда его убили из-за автомобильных зеркал. Дениса похоронили, Кэрролл заявил о завершении своей карьеры, московский дворец спорта в эти дни был полон людьми, они вывешивали флаги разных стран, и на одном из них было лицо Дениса Тена и подпись: «Навсегда с нами».