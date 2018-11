4 месяца спустя

Незадолго до гибели Денис Тен поставил произвольную программу для российского спортсмена Сергея Воронова. Летом Воронов приехал в Алматы и Денис предложил взять для произвольного выступления песню Way Down We Go группы Kaleo. Сергей был против, ему не нравилась тематика – песня слишком депрессивная, о смерти, но, в конце концов, он согласился.

«К моему глубокому сожалению, я не могу сейчас написать ему или позвонить и сказать: «Денис, ты был прав». У нас состоялась интересная творческая дискуссия. Я уступил и теперь понимаю, что это было правильно. Он занимался музыкой, всё было сделано на его вкус. Я не мог даже мечтать, чтобы кто-то сделал лучше. Сейчас, когда я катаю эту программу, у меня возникает множество мыслей. Есть какие-то определённые тексты, и когда ты понимаешь их, то понимаешь и то, что в жизни есть какая-то судьба. Я просто благодарен своей судьбе, что она привела меня к Денису и что у меня была возможность работать с ним. Больше всего я хочу, чтобы мир фигурного катания увидел, насколько разносторонним был Денис. Он был не только известным и успешным спортсменом, но ещё и хореографом. Он обладал хорошим вкусом и был очень умным, что, поверьте, немаловажно в нашем виде спорта. Я часто смотрю его выступления, потому что у него есть чему поучиться»,— говорит Сергей Воронов.