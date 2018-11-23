The Art of Storytelling - 2018. Все выступления

В сентябре Vласть провела второй фестиваль The Art of Storytelling, на который вновь пригласила редакторов и журналистов, которые рассказывали о том, как работают над историями - собирают материал, проверяют факты, работают с героями, освещают сложные темы и проводят расследования. Vласть представляет все восемь выступлений фестиваля.
Российский тележурналист Роман Супер о том, как работать с героями.
Глава пекинского бюро The Guardian Лили Куо о работе журналиста в Китае.
Редактор Кейтлин Ху и директор спецпроектов Лоурен Браун из американского издания Quartz о работе одного из самых прогрессивных и технологичных мировых медиа и о печатных изданиях в XXI веке.
Российский фотограф Евгений Фельдман о документальной и репортажной фотожурналистике и о краудфандинге.
Бывший руководитель отдела расследований газеты The Boston Globe Уолтер Робинсон о расследовательской журналистике и своем самом знаменитом расследовании - дела о домогательствах католических священников к детям.
Фотограф, лауреат премии World Press Photo Гленна Гордон о репортажной фотографии и своем фотопроекте в Африке.
Главный редактор издания Meduza Иван Колпаков о том, что стоит за работой редактора.
Известный российский тележурналист Катерина Гордеева рассказывает о том, как работать над сложными темами и раскрывать героев.
Фестиваль The Art of Storytelling организует команда интернет-журнала Vласть при поддержке генерального партнера – компании Chevron и партнеров – Air Astana, университета Narxoz, посольства США, ImpactHub Almaty, гостиница "Алматы", BAO noodles & sushi bar, Coffee Original и Red Bull.