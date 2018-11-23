The Art of Storytelling - 2018. Все выступления

В сентябре Vласть провела второй фестиваль The Art of Storytelling, на который вновь пригласила редакторов и журналистов, которые рассказывали о том, как работают над историями - собирают материал, проверяют факты, работают с героями, освещают сложные темы и проводят расследования. Vласть представляет все восемь выступлений фестиваля.