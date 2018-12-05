С юга на север. Как работает программа переселения?

Несколько лет Казахстан принял госпрограмму переселения квалифицированных кадров с юга на север страны. Предполагается, что программа может помочь замещать северным регионам выбывающее население, а жителям юга страны – получать возможность работы, с которой может быть проблема из-за переизбытка населения в южных регионах.
На ноябрьской пресс-конференции аким Павлодарской области Булат Бакауов информировал, что из южных трудоизбыточных регионов в северную трудодефицитную Павлодарскую область прибыло уже 337 семей, а до конца года планируется встретить на новом месте еще 83 семьи - дополнительно 175 переселенцев. Им предоставляют условия для развития – работу, жилье, субсидии, землю по госпрограмме. И даже, если нужно, уголь на зиму, отмечал руководитель области.
Павлодарская область многие годы активно принимает и оралманов - из России, Монголии и Китая. Активнее всего их принимает Успенский район, который за последние 25 лет покинуло много прежних жителей - этнических немцев.
О том, как Павлодарская область принимает новых жителей – в репортаже Ирины Ковалевой.
Возвращение
Адал Хамитхан приехал в Павлодарскую область из Китая летом прошлого года - на тракторе. Добирался неделю. Вместе с семьей обосновался в Ольгинке Успенского района. Он уже купил жилье - дом обошелся в 2 млн. тенге. Еще 7 млн. тенге переселенец вложил в овощеводство. Хамитхан говорит, что, узнав о его опыте переселения на историческую родину, его близкие тоже решили перебраться в Казахстан.
Выбирать точку на карте, где теперь будет дом, переезжающим предоставляют решать самостоятельно. Успенский район Павлодарской области, расположенный на границе с Алтайским краем России, облюбовали многие семьи казахстанцев с юга страны и этнических казахов из других государств, переехавшие по программе переселения квалифицированных кадров. Район известен своими крепкими фермерскими хозяйствами. Как раз в таких и предлагают селиться приезжающим по госпрограмме переселения: здесь есть инфраструктура, детские сады и школы с казахским языком обучения, а также жилье и земля. И незакрытые вакансии, в которых остро нуждается село.
«Реализуется госпрограмма добровольного межрегионального переселения из трудоизбыточных южных регионов – в трудодефицитные северные. В частности, в Павлодарскую область ждут семьи переселенцев из Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областей Казахстана, - говорит заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области Хелуа Кашкенова. – Также принимаем оралманов. А лидер – Успенский район: 25 семей, это 89 человек. Причем, все главы семейств уже трудоустроены».
Павлодарская область является регионом приема оралманов и переселенцев согласно постановлению правительства, поясняет Кашкенова. В текущем году по установленной квоте в области должны принять 460 семей, это 1820 человек. Из них 80 семей (320 человек) оралманов, и 380 семей (1520 человек) переселенцев из пяти южных регионов Казахстана.
«Мы не принимаем переселенцев из других областей, из городов Алматы и Шымкента, - уточняет Хелуа Кашкенова позиции программы. - С начала года представители наших городов и районов области выезжали, участвовали в ярмарках вакансий, организованных регионами выбытия и согласованных с Минтруда. Представители маслихатов, партийцы, работодатели, руководители центров занятости, отделов предпринимательства, акимы сельских округов встречались с населением, проводили разъяснительную работу. На сегодняшний день ситуация такова. По оралманам мы план уже перевыполнили. При плане в 80 прибывших в квоту включены уже 92 семьи. При плане в 320 человек – прибывает 404 человека. Сейчас в программу внесены изменения, и если раньше можно было переезжать только с семьей, то сейчас и одинокие граждане могут принять участие. И таких немало. Раньше мы не могли им оказать поддержку. Например, из прибывших оралманов 42 человека – самостоятельные люди, пока без семей».
Уровень безработицы в регионе оценивается в 4,7%. На местном сайте управления занятости размещено более 3 тысяч вакансий напрямую от работодателей. Любой пользователь интернета, даже с мобильного телефона может узнать, на какое предприятие требуется специалист. Если говорить о переселенцах, то в Павлодарской области, в основном, остро не хватает педагогических кадров, отчитываются чиновники. Особенно учителей математики, физики, химии. Не хватает медицинских работников, медсестер на селе, а врачей и среднего медперсонала не хватает и в городе Павлодаре. Есть дефицит трактористов, механизаторов, агрономов, ветеринарных врачей.
«Мы не имеем права по программе переселения везти в наш регион низкоквалифицированные кадры, - рассказывает Кашкенова. – Только если они есть в составе семьи, где глава семьи – высококвалифицированный специалист, в ком имеется потребность. Также не подходят для программы переселения из южных регионов - госслужащие. Не перевозим мы по программе и первых руководителей. Если такие граждане захотят переселиться к нам самостоятельно, вне квоты, - тогда пожалуйста, но без претензий на господдержку. Потому что программа финансируется из государственного бюджета: в субсидии входят 35 МРП на переезд на каждого члена семьи и выплаты на аренду жилья, в среднем 600 тысяч тенге».
По данным статистиков, отток населения из Павлодарской области – около 2 тысяч человек, при общей цифре в 20 тысяч по Казахстану за минувший год. При таком положении дел перемещение квалифицированной трудовой силы с юга имеет замещающую цель. И данные стоит рассматривать в динамике. В 90-е годы тот же Успенский район уже переживал упадок – многие села опустели из-за отъезда жителей района, немцев по национальности, на историческую родину. Но вскоре прибыла первая волна оралманов. Вначале из Монголии. Затем вторая – из Узбекистана. И сейчас - по госпрограмме переселения. Помимо бывших жителей юга республики, много приезжих из Китая.
В этом году в село Успенка переехал уроженец Китая Нурбек Кенесбай с женой и сыном. Говорит, что «сердце позвало на Родину». А Успенский район порекомендовал друг из Поднебесной, переехавший в село Ольгинка по программе переселения. Нурбек жил в Или-Казахском районе Синьцзян-Уйгурского автономного округа Китая, учился в Пекинском университете, а в 2014 году перебрался в Туркестан, где окончил журфак Казахско-турецкого университета имени Яссауи. Там он познакомился со своей будущей женой Кузиной, также уроженкой Китаа.
- В Пекине я изучал историю и литературу Китая, - говорит журналист районной газеты «Аймак Ажары» Нурбек Кенесбай. – Но оставил учебу, чтобы вернуться в родные места. Учился в Казахстане. Сейчас купил дом за 2 миллиона тенге. Часть средств, 500 тысяч тенге, выдал акимат. Оставшиеся деньги выплачиваю самостоятельно в рассрочку.
Суммы, выделяемой государством для переселенцев, достаточно для покупки жилья, правда, не в райцентре, а в отдаленных районах сельской местности. Но там и с рабочими местами не густо. Тесть и теща Нурбека Кенесбая тоже переехали в Казахстан, живут сейчас в Павлодаре. Родители Нурбека находятся в Китае, но также думают о переезде на историческую родину. Правда, навещать их со снохой и внуком Нурбек не спешит – опасается, что могут не выпустить обратно.
Новые северяне
При плане 380 семей в октябре в регион прибыло 218 семей из южных регионов. Из заявленных 1520 человек уже обосновались на новом месте 960. За оставшийся месяц власти обещают выполнить план на 100 процентов. Семьи переселенцев с юга не всегда многодетные, в среднем, семья состоит из 4 человек.
- Конечно, бывают и большие семьи. И им, кстати, выгоднее переселяться,- рассказывает о тонкостях программы Хелуа Кашкенова. - По прибытии на каждого члена семьи выделяют по 35 МРП (84 тысячи тенге в 2018 году). Есть разница: для семьи из трех человек это 252 тысячи тенге, а для шестерых – уже полмиллиона тенге. Когда выдают жилье, есть градированная ссуда. Или на одного человека, или на семью от 2 до 4 человек – другая сумма аренды на жилье. Либо 5 и более человек – там иная сумма, больше. Продуман и момент, когда семья желает приобрести жилье: можно заключить договор намерения с тем, кто продает эти квадратные метры. Мы можем аккумулировать годовую сумму аренды жилья и разово выдать переселенцу. К примеру, в семье 5 человек. В среднем, 50 тысяч тенге семья на селе могла бы за аренду платить. За 12 месяцев – 600 тысяч тенге. Эту сумму он может одномоментно получить. У нас есть села, где стоимость жилья – от 500-600 тысяч до 1 миллиона тенге. Помимо этого, новые жители области ведь еще получают субсидию на переезд. Вместе выходит солидная сумма, появляется возможность приобретения жилья. Причем, если переселенец получает 600 тысяч и цена дома на 100 тысяч меньше, разница остается у него. А если сумма сделки больше, чем 600 тысяч, к примеру, 800 000 тенге, то остальные он должен добавить. Сейчас достаточно большое количество людей, которые приобрели жилье – и оралманы, и переселенцы.
Трудовое переселение рассредоточено по всей Павлодарской области. План приема каждого региона распределен по городам и районам. При плане в 35 семей - 27 уже прибыло в Иртышский район. При запланированных 35 семьях – 20 обосновались в Железинском районе. При плане в 33 семьи – 21 прибыла в Павлодарский район.
При трудоустройстве однозначный ориентир делается на главу семьи – супруга или супругу, заявителя в программе переселения. Это человек, чья специальность востребована в регионе.
«Этот человек обязательно трудоустроится сразу же - он здесь нужен. Мы также изучаем состав семьи, где есть трудоспособные члены семей. Из них трудоустроены 54%. Анализ показывает, почему так складывается. Например, мы выяснили, что 19 человек трудоспособного возраста – студенты. 55 человек находятся в отпуске по уходу за детьми. 34 человека – домохозяйки, которые никогда не работали и не планируют», - поясняет Кашкенова.
И оралманов и переселенцев с юга привлекает в Павлодарской области, прежде всего, возможность получения земельных наделов. Люди приезжают работать – со знаниями, с деньгами, с желанием трудиться. В селе Константиновка Успенского района уже год живет фермер Мадикарим Ниязтаев, прибывший из Южно-Казахстанской, ныне Туркестанской области с семьей. Местность в Прииртышье он заприметил еще четверть века назад, когда был в этих краях проездом. Собрал все деньги, что были, и отправился наудачу – по программе переселения. Перевез жену, сына с невесткой. Купил дом. Уже здесь у мужчины родился внук. А в животноводческом хозяйстве Ниязтаева, где работает он сам со своей родней, уже имеется сотня лошадей и 200 коров.
«На юге все густо заселено, земли мало. Скот держать надо, а у нас только 7 гектаров, - сетует Ниязтаев. - А тут сразу 300 гектар нам дали. И обещают еще больше – 1000 га. Скот держим, планируем ангусского быка и молочные породы разводить, племенным животноводством заниматься. Земля есть, главное – работать надо».
Переселенцы с дипломом
В рамках программы министерства образования и науки «Серпiн» из пяти южных регионов могут приехать студенты и обучаться в вузах и колледжах региона приема - Павлодарской области. По окончании обучения по тем специальностям, которые здесь востребованы, выпускники могут осесть и трудоустроиться в Прииртышье.
В Павлодарской области обучаются 1677 серпиновцев - студентов вузов и колледжей. Из них 146 будущих педагогов и 393 «технаря». Все обеспечены жильем в общежитиях. В 2017 году состоялся первый серпиновский выпуск, но из 67 дипломников в регионе остались всего 14. В нынешнем году из 174 выпускников по программе «Серпiн» 86 уже трудоустроились, а 35 решили продолжить учебу в других вузах. Домой на юг вернулись 36 человек.
Необходимость в обучении нужным специальностям состоит еще и в том, что в принимающем регионе на селе есть нехватка педагогических кадров. А прибывшие на север Казахстана, где в ходу и русский язык, переселенцы с юга и этнические казахи из других стран говорят преимущественно на казахском языке. В том же Успенском районе, во многом из-за для переселенцев и оралманов созданы смешанные школы с обучением на государственном языке. С нынешнего года – с 1 по 11 классы.
Открыт первый в области Bilim-class в школе №3 села Успенка, оснащенный современными технологиями. Дети легко вливаются в учебный процесс. Им помогают молодые учителя-серпиновцы, ведущие обучение на казахском, в Успенском районе их трое - Сара Кыстаубай, Дилбар Рахманова и Розия Атембаева. Двое в Ольгинке, один педагог – в Успенке. Девушки приехали из Шымкента в 2014 году, окончили Павлодарский государственный педагогический университет. Учитель педагогики и методики начального обучения Сара Кыстаубай говорит, что с красным дипломом приехала по распределению в Успенский район, чтобы повышать уровень образования на селе. Жильем сельские учительницы обеспечены.
И именно о жилье у студентов-серпиновцев обычно больше всего вопросов. Чиновники говорят, что выпускники программы могут рассчитывать на трудоустройство и жилье, в том числе, по программе переселения, программе «С дипломом в село» по кредитованию на приобретение жилья, и «7-20-25».
- В прошлом году был первый выпуск в ТиПО (техническое и профессиональное обучение), ребята бесплатно обучались, им предоставляли жилье, стипендию, - рассказывает заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области Хелуа Кашкенова. – Но после ТиПО зарплата не такая уж и высокая при трудоустройстве. А выпускнику еще за аренду квартиры платить, и тут возникла проблема. Одно дело учиться, и совсем другое – уже самостоятельно жить и работать. Здесь нужна поддержка. Нами было внесено предложение, чтобы серпиновцев поддержать, и их тоже включить в нашу программу переселения, чтобы они могли получать госсубсидии. Пока у выпускника программы «Серпiн» нет стажа работы и не увеличилась зарплата, он может получить разово субсидию на переезд и в течение 12 месяцев арендовать жилье на эти деньги. Чтобы привыкнуть к новым условиям, адаптировался в нашем регионе. В текущем году таких выпускников 19.