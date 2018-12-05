С юга на север. Как работает программа переселения?

Новые северяне

При плане 380 семей в октябре в регион прибыло 218 семей из южных регионов. Из заявленных 1520 человек уже обосновались на новом месте 960. За оставшийся месяц власти обещают выполнить план на 100 процентов. Семьи переселенцев с юга не всегда многодетные, в среднем, семья состоит из 4 человек.

- Конечно, бывают и большие семьи. И им, кстати, выгоднее переселяться,- рассказывает о тонкостях программы Хелуа Кашкенова. - По прибытии на каждого члена семьи выделяют по 35 МРП (84 тысячи тенге в 2018 году). Есть разница: для семьи из трех человек это 252 тысячи тенге, а для шестерых – уже полмиллиона тенге. Когда выдают жилье, есть градированная ссуда. Или на одного человека, или на семью от 2 до 4 человек – другая сумма аренды на жилье. Либо 5 и более человек – там иная сумма, больше. Продуман и момент, когда семья желает приобрести жилье: можно заключить договор намерения с тем, кто продает эти квадратные метры. Мы можем аккумулировать годовую сумму аренды жилья и разово выдать переселенцу. К примеру, в семье 5 человек. В среднем, 50 тысяч тенге семья на селе могла бы за аренду платить. За 12 месяцев – 600 тысяч тенге. Эту сумму он может одномоментно получить. У нас есть села, где стоимость жилья – от 500-600 тысяч до 1 миллиона тенге. Помимо этого, новые жители области ведь еще получают субсидию на переезд. Вместе выходит солидная сумма, появляется возможность приобретения жилья. Причем, если переселенец получает 600 тысяч и цена дома на 100 тысяч меньше, разница остается у него. А если сумма сделки больше, чем 600 тысяч, к примеру, 800 000 тенге, то остальные он должен добавить. Сейчас достаточно большое количество людей, которые приобрели жилье – и оралманы, и переселенцы.

Трудовое переселение рассредоточено по всей Павлодарской области. План приема каждого региона распределен по городам и районам. При плане в 35 семей - 27 уже прибыло в Иртышский район. При запланированных 35 семьях – 20 обосновались в Железинском районе. При плане в 33 семьи – 21 прибыла в Павлодарский район.

При трудоустройстве однозначный ориентир делается на главу семьи – супруга или супругу, заявителя в программе переселения. Это человек, чья специальность востребована в регионе.

«Этот человек обязательно трудоустроится сразу же - он здесь нужен. Мы также изучаем состав семьи, где есть трудоспособные члены семей. Из них трудоустроены 54%. Анализ показывает, почему так складывается. Например, мы выяснили, что 19 человек трудоспособного возраста – студенты. 55 человек находятся в отпуске по уходу за детьми. 34 человека – домохозяйки, которые никогда не работали и не планируют», - поясняет Кашкенова.