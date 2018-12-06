Жестокость полиции, насилие над детьми и блокировки интернета

2018 год запомнится казахстанцам очередным витком сворачивания гражданских прав и свобод. За минувшие двенадцать месяцев страна столкнулась с блокировками социальных сетей, с закрытием некоторых СМИ, судами по статьям 174 (возбуждение розни) и 274 (распространение заведомо ложной информации) уголовного кодекса, запретом голубых шариков и митингов. Эти и другие вопросы, касающиеся прав человека в Казахстане и мире, в своих свежих работах подняли несколько современных казахстанских художников. С результатами их трудов можно ознакомиться в галерее ARTMEKEN, где открылась выставка «Дурные шутки. К 70-летию подписания Всеобщей Декларации прав человека».
Прямо от входа в галерею ARTMEKEN висят две картины художника Ердена Зикибая, сюжеты которых хорошо знакомы – на одной изображены митинговавшие в декабре 1986-го алматинские студенты, на другой мальчик из Южного Казахстана, пострадавший от сексуального насилия. Он смотрит на свое село, зажатое между памятниками Абаю и Нурсултану Назарбаеву.
Кто-то из журналистов спрашивает галеристку Гаухар Сатпаеву: как они решаются выставлять такие работы и была ли год назад, когда стены галереи украсили гей-батыры, какая-либо реакция со стороны властей?
«Мы частная галерея, поэтому можем себе позволить [выставлять, что хотим]. Да, к нам приходили. Я провела экскурсию, показала все. Спросила, из какой рекламы они узнали про нашу выставку. Он сказал, что пришел со стороны. Никакого продолжения не было. Они делают свою работу, мы делаем свою», - ответила Сатпаева.
Описанная ей история случилась в 2017-м. Год спустя аналогичная выставка выглядит еще более острой. По словам куратора Валерии Ибраевой действия властей в минувшем году не оставили возможности для более мягкой реакции.
«Стремление государства ограничить возможность выражения несогласия с его действиями принимают абсурдистские формы, которым позавидовал бы сам Ионеско. Блокировки интернета, запреты на голубые шарики, нелепые суды над СМИ, «реформа» МВД, выразившаяся в смене полицейской униформы, посмертное награждение Дениса Тена медалью «За заслуги в охране правопорядка» были восприняты общественностью как дурные шутки, граничившие с издевательством», - сказала Ибраева.
Вопрос жестокости полиции подняли Елена и Виктор Воробьевы. Их новая работа называется «Винтаж» (в данном случае – от слова «винтить»). Полицейские, меняя положения, пытаются свинтить розовое одеяло. «Это продолжение нашей работы «Художник спит», которая выставлялась год назад на Венецианской биеннале. На ней изображен художник, прикрытый розовым одеялом», - добавила Елена Воробьева.
Тему блокировок интернета поднял мастер коллажа Павел Овчинников. «Павел Овчинников в своем сложном цветовом подборе вырезок из различных полиграфических материалов показывает, насколько шумен и общителен весь мир, опутанный электронными связями, сетями и контактами. Единственный квадрат, подверженный тотальному молчанию - Казахстан, в котором блокировки интернета проводятся без объявлений, но с достаточной регулярностью («Без названия», 2018)», - говорит Валерия Ибраева.
Этот же вопрос подняла художница Бахыт Бубиканова, но в другой форме – видеоинсталляции. «Бахыт Бубиканова, - говорит Валерия Ибраева, - в своем видео «Том и Джерри» (2018) пытается спрятаться от глаз наблюдателя, залезть в мышиную нору, закрыть руками и собственным телом мобильный телефон – источник информации».
Насилие над детьми и запрещенная символика также не остались без внимания. «Ерден Зикибай («Адас», 2018) и Сауле Дюсенбина («Всегда есть надежда», 2018) говорят о детях, затрагивая спектры отношения к ним – от откровенной жестокости до простого, но малообъяснимого запрета на обыкновенную игрушку. Так, Сауле Дюсенбина, почти буквально воспроизводит известную работу Бэнкси, недавно со скандалом проданную на Сотбис, меняя в ней единственную небольшую деталь – изначально красный цвет воздушного шарика у нее замещается запретным голубым», - рассказывает Валерия Ибраева.
Не менее примечательна живописная работа Нурбола Нурахмета, в которой он коснулся темы протестных митингов. На ней изображен поэт Абай, стоящий на постаменте. С высоты он как бы обозревает карту Алматы, на которой мерцают места, где обычно проводятся (или, точнее, проводились раньше) протестные акции.
Художница и феминистка Зоя Фалькова с помощью классической греческой вазописи изобразила положение женщин в современном обществе, в том числе казахстанском. «Как активная деятельница фемдвижения, она не преминула вторгнуться в мужской мир древнегреческого спорта, назвав свою работу «Сама виновата» (2018) – классической фразой, которой заканчиваются любые разборки на тему домашнего насилия и нападения на женщин», - поясняет Валерия Ибраева.
Ербосын Мельдибеков изобразил людей, придавленных камнями и зарытых в землю. Своеобразное решение всех этих ситуация предложил Рашид Нурекеев в инсталляции «Обратная сторона ветра. Коновязь» (2018). В своей работе он использовал старинное приспособление степняка для удержания скота на определенном месте.
«Серию пафосных названий, которых довольно много на выставке, поддерживает и скульптура художника из Астаны Мансура Смагамбетова. Его «Прорыв» (2018) – это целая эскадрилья самолетов, собранных из фляг для воды. В аннотации к работе художник сетует на недостаток времени для учебы сельских детей, вынужденных постоянно таскать воду из колонок для нужд семьи. Фляги-самолеты – ироническое предложение художника облегчить труд детей и дать им возможность учиться - особенно хорошо смотрятся на фоне недавно прошедшей ЭКСПО под названием «Энергия будущего», - подытожила Ибраева.
Посетить выставку можно будет до 26 декабря.