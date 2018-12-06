Жестокость полиции, насилие над детьми и блокировки интернета

Кто-то из журналистов спрашивает галеристку Гаухар Сатпаеву: как они решаются выставлять такие работы и была ли год назад, когда стены галереи украсили гей-батыры, какая-либо реакция со стороны властей?

«Мы частная галерея, поэтому можем себе позволить [выставлять, что хотим]. Да, к нам приходили. Я провела экскурсию, показала все. Спросила, из какой рекламы они узнали про нашу выставку. Он сказал, что пришел со стороны. Никакого продолжения не было. Они делают свою работу, мы делаем свою», - ответила Сатпаева.

Описанная ей история случилась в 2017-м. Год спустя аналогичная выставка выглядит еще более острой. По словам куратора Валерии Ибраевой действия властей в минувшем году не оставили возможности для более мягкой реакции.

«Стремление государства ограничить возможность выражения несогласия с его действиями принимают абсурдистские формы, которым позавидовал бы сам Ионеско. Блокировки интернета, запреты на голубые шарики, нелепые суды над СМИ, «реформа» МВД, выразившаяся в смене полицейской униформы, посмертное награждение Дениса Тена медалью «За заслуги в охране правопорядка» были восприняты общественностью как дурные шутки, граничившие с издевательством», - сказала Ибраева.

Вопрос жестокости полиции подняли Елена и Виктор Воробьевы. Их новая работа называется «Винтаж» (в данном случае – от слова «винтить»). Полицейские, меняя положения, пытаются свинтить розовое одеяло. «Это продолжение нашей работы «Художник спит», которая выставлялась год назад на Венецианской биеннале. На ней изображен художник, прикрытый розовым одеялом», - добавила Елена Воробьева.