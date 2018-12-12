Модернизация отменяется: интернет не работает

Причиной «плохого интернета» послужило то, что акиматы неравномерно распределяли бюджетные средства. Именно поэтому эту функцию от акимов передали министерству информации и коммуникации. Но принятая госпрограмма «Цифровой Казахстан», охватит всего лишь 40% малокомплектных школ (МКШ).

Очевидно, что модернизация школы началась не в этом году. Первая программа по информатизации была принята более 20 лет назад. За эти годы было создано много цифровых образовательных ресурсов. С 2016 года в учебный процесс внедряется электронный журнал Күнделік. Некоторые вузы дистанционно проводят курсы повышения квалификации.

Однако все эти достижения недоступны для учителей сёл. Чтобы их использовать, необходим широкополосный интернет. В отсутствие интернета мультимедийные доски используются в лучшем случае как проекторы, в худшем, как «музейные экспонаты».

5 фактов, почему отсутствие интернета, приведет к еще большему отставанию сельских школ:

1) Без высокоскоростного интернета ведение и заполнение электронного журнала Күнделік превращается в пытку.

Новый проект должен был освободить учителей от чрезмерной нагрузки и бумажной волокиты. На самом деле он был встречен шквалом критики. В чем же проблема?

Во-первых, отсутствие интернета в селах приводит к тому, что учителя за свой счет подключают мобильный интернет (Wi-Fi) и заполняют журнал. Если с хорошим интернетом на заполнение журнала уходит несолько минут, то с тем, что в сельских школах, несколько часов. В отдаленных аулах, где нет такой связи, учителя вынуждены ездить в соседние деревни, чтобы заполнить журнал.