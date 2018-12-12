Модернизация отменяется: интернет не работает

20 ноября 2018 года Министерство образования объявило о начале реализации проекта «Модернизация среднего образования». Для этого у международного банка заняли $67 миллионов. Больше половины этих средств пойдут на оснащение сельских школ мультимедийным оборудованием. Однако, без широкополосного доступа к интернету данное оборудование будет бесполезным. А такой доступ имеет всего треть обычных школ Казахстана, а из малокомплектных – только 11%.
Причиной «плохого интернета» послужило то, что акиматы неравномерно распределяли бюджетные средства. Именно поэтому эту функцию от акимов передали министерству информации и коммуникации. Но принятая госпрограмма «Цифровой Казахстан», охватит всего лишь 40% малокомплектных школ (МКШ).
Очевидно, что модернизация школы началась не в этом году. Первая программа по информатизации была принята более 20 лет назад. За эти годы было создано много цифровых образовательных ресурсов. С 2016 года в учебный процесс внедряется электронный журнал Күнделік. Некоторые вузы дистанционно проводят курсы повышения квалификации.
Однако все эти достижения недоступны для учителей сёл. Чтобы их использовать, необходим широкополосный интернет. В отсутствие интернета мультимедийные доски используются в лучшем случае как проекторы, в худшем, как «музейные экспонаты».
5 фактов, почему отсутствие интернета, приведет к еще большему отставанию сельских школ:
1) Без высокоскоростного интернета ведение и заполнение электронного журнала Күнделік превращается в пытку.
Новый проект должен был освободить учителей от чрезмерной нагрузки и бумажной волокиты. На самом деле он был встречен шквалом критики. В чем же проблема?
Во-первых, отсутствие интернета в селах приводит к тому, что учителя за свой счет подключают мобильный интернет (Wi-Fi) и заполняют журнал. Если с хорошим интернетом на заполнение журнала уходит несолько минут, то с тем, что в сельских школах, несколько часов. В отдаленных аулах, где нет такой связи, учителя вынуждены ездить в соседние деревни, чтобы заполнить журнал.
Во-вторых, Күнделік, наоборот, привел к росту дополнительной неоплачиваемой работы. Классному руководителю и педагогу-предметнику приходится каждый день заполнять журнал и за ученика, и за родителей. Просто потому, что у многих сельчан нет денег на интернет, компьютер и смартфон. Вначале учителя вели и электронный, и бумажный журнал. Сейчас электронный вариант в конце каждой четверти распечатывают, подшивают и сдают в архив.
В третьих, отсутствие инструкций и обучающих курсов по работе в этой системе привело к большим проблемам. Лишь методом проб и ошибок учителя освоили новый интернет-портал. Дело доходило до того, что завучи сельских школ выходили на разработчиков электронного журнала, чтобы получить консультации. Здесь необходимо отметить и то, что до сих пор не хватает IT-специалистов, способных поддерживать работу системы.
В четвертых, ситуация усугубляется административным давлением. Каждый учитель должен своевременно и правильно заполнять журнал. Это один из индикаторов рейтинга школ и отделов образования. Поэтому нарушение этого табу грозит выговорами.
Получается, на сегодня Күнделік учителями в основном освоен, но не все могут заполнять его каждый день. Отсутствие доступа к широкополосному интернету не позволяет использовать все его функции. А их в электронном журнале более 200.
2) Без интернета сложно повысить уровень профессионализма учителей малокомплектных школ (МКШ)
Квалификация педагогов МКШ ниже, чем в среднем по республике. Доля педагогов с высшей категорией в МКШ – 9,3%, а в целом по школам страны – 18,3%. Не имеют категорий 29,6% учителей малокомплектных школ.
Логично предположить, что в такой ситуации нужно работать над повышением профессионального уровня учителей из малокомплектных школ. Но нужно учитывать специфику сельской школы. В МКШ чаще всего один учитель ведет несколько предметов. Его невозможно заменить, так как он единственный специалист в школе. Поэтому участие учителя-предметника в курсах повышения квалификации нарушит весь учебный процесс. Выход из сложившегося положения может быть только в онлайн-курсах.
Например, 21 страна ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) предлагает своим учителям дистанционные курсы. Повышение квалификации практикуют на базе школ без отрыва от производства.
Сегодня на нашем образовательном рынке наибольшее количество курсов предлагают Национальная академия образования им. Ы.Алтынсарина, Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» и его региональные подразделения. На интернет-платформах этих организаций есть информация о конференциях и вебинарах. По многим направлениям учебно-методической работы можно пройти дистанционное обучение.
Однако, сельским учителям они не доступны. Соцопросы показали, что ни один педагог МКШ не проходил курсы повышения квалификации в онлайн-режиме. Да и пройти такие курсы без отрыва от работы невозможно, так как скорость интернета в МКШ ниже 4 Мбит/с.
Необходимость широкополосного интернета продиктована современными реформами в образовании. Переход на обновленную программу и трехъязычие, введение новой системы аттестации педагогов затронут каждого учителя страны. Обучение этим нововведениям требует много времени. Поэтому наличие хорошего интернета поможет безболезненно провести эти реформы. А его отсутствие только извратит любые начинания.
3) Без интернета учитель не может пользоваться электронными образовательными ресурсами на онлайн-платформах (BilimLand, BilimAll, e-Learning и др.)
Для того, чтобы пользоваться цифровыми платформами, необходим доступ к интернету со скоростью более 10 Мбит/с. В сельских школах средняя скорость варьируется от 2,5 до 4 Мбит/с. С такой скоростью невозможно использовать электронные образовательные ресурсы на уроках в онлайн-режиме.
Сегодня самой популярной образовательной веб-платформой является BilimLand. Учителя школ ежедневно используют этот ресурс. Сколько занятий, столько и обращений. Несмотря на заверения министерства образования, учителей до сих пор обязывают использовать BilimLand на каждом уроке. Школы и отделы образования отчитываются по числу обращений на этот сайт.
Многие педагоги обращаются к BilimLand ради пустой формальности. Чтобы найти нужный материал и использовать его на уроке, расходуется много времени из-за низкой скорости интернета. Поэтому у педагогов нет альтернативы выбора других цифровых ресурсов. Отсюда можно заключить, что цифровые образовательные ресурсы используются не в учебных целях, а в гонке за количеством обращений и в целом отчетностью.
Почти все учителя пользуются своими персональными компьютерами, ноутбуками и используют личные модемы. Старые компьютеры и низкокачественная интернет-связь в МКШ не позволяют работать с онлайн-платформой.
Настораживает то, что проект «Модернизация среднего образования» может повторить участь программ e-Learning или BilimLand. Так как большая часть сельских учителей не используют эти ресурсы на занятиях. Хотя на их создание государством выделяются огромные средства. Например, на разработку e-Learning было выделено около 30 млрд тенге.
4) Без интернета сложно проводить заседания в ресурсных центрах, магнитных школах.
Большую помощь в учебно-методической работе малокомплектным школам оказывают ресурсные центры и магнитные школы (малокомплектные школы, закрепленные за опорными школами (ресурсными центрами). Они дают учащимся МКШ возможность доступа к качественному образованию. На основе обмена опытом и проведения научно-методических семинаров решаются вопросы повышения профессионального уровня учителей. Однако, из-за большой загруженности многие учителя не могут присутствовать на заседаниях. В зимнее время количество участников-учащихся МКШ на сессиях центра резко сокращается.
Наличие информационно-коммуникационных технологий и хорошего интернета в МКШ решило бы данную проблему. Тем более, что ресурсные центры обеспечены всей материально-технической базой. Однако, скорость интернета в МКШ не позволяет проводить заседания и сессии в онлайн-режиме.
5) Без интернета разрыв в уровне учащихся городских и сельских школ будет только увеличиваться.
Качество образования в МКШ ниже, чем в среднем по стране. Это подтверждают результаты национальных и международных рейтингов. По результатам PISA-2015 (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся) учащиеся МКШ набрали в среднем следующие показатели по читательской грамотности, естествознанию и математике:
Результаты международных рейтингов подтверждает национальная система оценки качества образования. Средний балл ЕНТ выпускников МКШ в 2016 году (78,2 балла) ниже среднего балла по стране (81,2). По итогам ВОУД-2016 сельские школьники отстают от городских в среднем на 5,34 балла. Насколько отстают сельские школьники от городских, можно проследить по итогам ВОУД за 2012-2016 гг.:
Причины отставания сельских школьников понятны, но настораживает то, к чему может привести дальнейшая дифференциация. У людей с низким уровнем образования возникают проблемы с трудоустройством, со стабильным заработком, даже болеют они чаще. Это приводит к большим расходам на социальную помощь, здравоохранение и пенитенциарную систему. В долгосрочной стратегии неравенство в образовании будет угрожать стабильности нашей страны.
Обеспечить равенство в образовании возможно с помощью равного доступа к широкополосному интернету. Это даст, соответственно, доступ к качественным учебным материалам. Исследование PISA подтверждает, что наличие компьютеров, подключенных к сети интернет, не только дома, но и в школе способствуют лучшему освоению учебных программ.
Однако и в этом вопросе есть различия. Доступ к широкополосному интернету имеют 34% школ Казахстана и 11% МКШ. Количество компьютеров в школах страны, требующих замены, составляет 29%, в МКШ – 35%.
Таким образом, главным препятствием модернизации среднего образования является отсутствие доступа к широкополосному интернету. Учителя МКШ не могут в полной мере использовать электронный журнал, цифровые образовательные ресурсы, повышать свою квалификацию.
Проблему интернетизации в ближайшие годы должна решить программа «Цифровой Казахстан». В 2020 году, как планируется, более 1200 сел будут обеспечены широкополосным интернетом. Остальные более 4000 населенных пунктов должны его получить с 2020 по 2025 годы.
В эти же годы будет воплощаться проект «Модернизация среднего образования». До 2021 года мультимедийным оборудованием обещают оснастить 5400 сельских и уязвимых школ. Для усиления педагогического потенциала учителей и директоров МКШ будут подготовлены специальные программы, которыми планируют охватить более 200 тыс. учителей и руководителей сельских школ.
В общем, весьма перспективные проекты. Однако, получается так, что к 2020 году почти 100% сельских школ будут обеспечены необходимым оборудованием, будут проводиться специальные курсы для учителей МКШ. А полноценный интернет к этому времени будет только у 50% МКШ – со всеми вытекающими и выше описанными проблемами.
Почему бы для успешной реализации проектов «Модернизация среднего образования» и «Цифровой Казахстан» основной поток финансирования на интернетизацию не направить в сельские школы, чтобы выровнять этот дисбаланс?