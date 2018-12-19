Неестественный отбор

5 дискриминационных практик при рекрутинге и отборе в Казахстане

1. Вмешательство в личную жизнь

Согласно результатам нашего исследования, практически каждому опрошенному в процессе трудоустройства задавали вопросы личного характера о его/ее поле, семейном положении, наличии детей. Многие также встречались с желанием работодателя проникнуть еще глубже в приватную жизнь, интересуясь планами создать семью, иметь детей, наличием нянь, отношением второй половины к задержке соискателя на работе.

По мнению самих HR специалистов, соискатели находятся в менее выгодном положении в сравнении с работодателями и готовы отвечать на любые вопросы, чтобы получить «заветную работу». Отказ кандидата распространяться о личной жизни является редкостью, ведет к негативной реакции со стороны HR и зачастую снижает шансы трудоустройства.

Вопросы личного характера во время собеседований казахстанцам привычны до такой степени, что они кажутся им обычной нормой. На самом деле, постановка данных вопросов – это нарушение ряда законов и кодексов. В частности, Конституция РК, Уголовно-процессуальный кодекс, Гражданский кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, Кодекс «О браке (супружестве) и семье» РК содержат запрет на вмешательство в личную и семейную жизнь человека.

2. Семейный статус кандидата

Компании отбирают кандидатов на основе трех критериев: профессиональных, личностных и частно-семейных. Первые два критерия выступают официальными требованиями к кандидату. Третий критерий – скрытый, официально не заявленный в объявлении, но не менее важный для принятия решения о приеме на работу.

В итоге получается, что компании, по сути, выбирают не только будущего работника, но и его семью: детей, супруга/супругу, мать (тетю, няню) работника, а иногда и учреждение дошкольного или начального образования.

Менее других защищены на рынке труда представители низкоквалифицированных профессий и родов занятий. Их частно-семейные и биологические характеристики, как правило, выходят на первый план при отборе. Опрошенные нами руководители кадровых агентств подчеркнули, что чем выше квалификация и редкость специалиста, тем менее важна его половая принадлежность.