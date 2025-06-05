«Подсудимые верили в свою безнаказанность»

Из показаний подсудимых же складывается другая картина - они «защищались».

«Я был в гневе, потому что он [Гайыпбаев - В.] стрелял в меня, пуля просвистела мимо моего уха и я сильно разозлился», — объясняет нападение с ножом Абзал Шынасыл.

Все подсудимые заявляли, что в момент конфликта дважды — один раз в воздух, второй раз в их сторону — из охотничьего ружья стрелял Нурканат Гайыпбаев.

Некоторые вовсе утверждали, что никак не участвовали в драке. Об этом, например, говорили подсудимые Дархан Аскентай, Азамат Токтаубаев и Дидар Калиахмет.

«Я там не с целью участвовать в драке был, меня позвал мой брат Нурбол и я поехал, чтобы узнать, что с ним», — говорил Азамат Токтаубаев.

Все они отрицали применение ножей во время драки. Признался в этом лишь Абзал Шынасыл. Однако он утверждал, что не наносил смертельный удар Полату, а три раза ранил в бедро Гайыпбаева.

Из всех подсудимых не обвинялся в «хулиганстве» или «убийстве» только несовершеннолетний Думан Искак. Его судят по статье о «недонесении о преступлении». Сам он говорит, что не видел драки и не знал о смерти Полата до того, как это не попало в новости. Сторона потерпевших сообщила, что не имеет к нему претензий.

В итоге никто из подсудимых не признался в убийстве Шерзата Полата.



«Была в шоковом состоянии»

Много вопросов вызвали показания двух свидетельниц - Эльмиры Нурбековой и Даны Жаксыгелди, которые в ночь убийства Полата приехали в магазин вместе с подсудимыми.

В суде их показания в основном строились на том, что в тот момент они «были в шоковом состоянии» и ничего «детально» не помнили. Однако уже после первых показаний Нурбековой и гособвинители, и адвокаты потерпевшей стороны выразили недоверие ее словам. Прокурор Сарсенбай заявила, что в ее показаниях были противоречия как на стадии следствия, так и сейчас - в ходе судебного процесса.

«Сложилось впечатление, что она намеренно дает ложные показания», — сказала прокурор.

Одно из противоречий заключалось в том, что на допросе она говорила, что видела, как Абзал Шынасыл избивает Шерзата, и что у него был нож, тогда как в суде она заявила, что ничего не видела в его руках. Также во время допроса она упомянула, что избиение происходило группой.

Нурбекова эти противоречия объяснила тем, что она была «в шоковом состоянии» и она давала показания на русском, «а как перевели на казахский, не проверяла».