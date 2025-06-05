«Подсудимые верили в свою безнаказанность»

В октябре прошлого года Казахстан был потрясен новостью о жестоком убийстве подростка в Талгаре. На кадрах видео, которое позднее станет ключевым доказательством в суде, толпа мужчин избивала прикладом, руками и ногами лежащего на земле 16-летнего Шерзата Полата. Все это происходило на глазах его матери и дяди, которые пытались защитить его своими телами.
Полата убили в ночь на 4 октября возле продуктового магазина «Камажай», принадлежащего его семье, на фоне конфликта из-за оплаты за банку пива. После этого в семье подростка случилось еще несколько трагедий: их дом был сожжен, а дядя Полата Нурканат Гайыпбаев ушел из жизни. Самой семье угрожали, а вся страна обсуждала то, что преступники, возможно, были частью предполагаемой группировки «Хуторские».
На судебном процессе, который завершился спустя девять месяцев после трагедии, тема ОПГ не получила развитие, а подсудимых осудили по статьям о «хулиганстве с применением оружия» и «убийству» на сроки от полутора до 23 лет лишения свободы.
Власть рассказывает о том, как прошел судебный процесс по делу об убийстве Шерзата Полата.
Трагедия за трагедией
Убийство произошло в Талгаре - 60-тысячном городке неподалеку от Алматы. Каржаубай Нурымов, работающий фельдшером в другие дни на станции скорой помощи, в этот день находился за прилавком семейного магазина и ожидал прихода сына - Шерзата Полата. Он с друзьями собирался взять напитки и проводить одного из парней на учебу в Китае.
Позднее в семейный магазин пришел один из подсудимых. Покупка переросла в массовый конфликт, в ходе которого пострадало несколько человек, а самому Полату нанесли ножевое ранение в область груди. Позднее он скончался от потери крови.
Спустя три дня, 7 октября, родственники Полата вышли на протест перед акиматом Талгара. Они требовали прозрачного расследования, открытого суда и приезда чиновников высокого ранга.
«Никаких действий не предпринимается. Искажается суть преступления. Нас посреди ночи вызывают на допросы и заставляют писать на себя заявления, — говорил отец подростка. Спустя несколько дней, он вовсе заявил о нарастающем давлении, — Я никого не боюсь, за себя отвечу, но переживаю за безопасность моей семьи. Меня несколько раз запугивали, забирали, угрожали по телефону».
12 октября был сожжен дом семьи Полата. МВД ввело в Талгар солдат Нацгвардии, семья убитого была обеспечена «круглосуточной охраной», со своих постов были сняты аким города, его заместители, а также силовики разного уровня.
В начале декабря страна снова заговорила о деле Шерзата Полата - на окраине Талгара обнаружили тело его дяди Гайыпбаева. Полиция заявила, что он покончил жизнь самоубийством. На следующий день после похорон в селе Азат Каржаубай Нурымов взобрался на крышу грузовика и потребовал справедливого расследования гибели сына и младшего брата. В руках у него был нож.
Его задержали и арестовали на 15 суток. Вместе с ним была оштрафована его сестра Салтанат Нурымова и другие члены семьи.
О происходящим в начале января высказался и президент Касым-Жомарт Токаев, заявив, что «все меры уполномоченных органов в связи с трагическим случаем в Талгаре полностью соответствуют требованиям закона, а остальное - домыслы и инсинуации деструктивных деятелей, попытки политизировать ситуацию».
В конце февраля, спустя пять месяцев, в департаменте полиции сообщили о том, что расследование завершено и дело было передано в суд. На скамье подсудимых девять человек. Их судили по статьям о «хулиганстве с использованием оружия», и лишь двоих - по статье «убийство» и «покушение на убийство».
«Хуторские»
За пределами расследования осталась версия, распространившаяся сразу после событий, о том, что убийство было совершено членами предполагаемой преступной группировки «Хуторские». В соцсетях ее лидером называли предпринимателя Хасана Касымбаева. Его брат – Аслан Касымбаев – в это время был руководителем аппарата акима Талгарского района.
Он был снят с должности спустя 11 дней после убийства Полата. Через месяц был задержан сам Хасан Касымбаев по подозрению в причастности к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью и похищению человека в июне 2021 года. Ранее он заявлял в СМИ, что «никогда не нарушал закон».
«Я не знаю, кто за всем этим стоит. Никогда не причинял людям вреда и не отбирал чей-либо бизнес», — говорил Касымбаев.
Часть подсудимых уже была ранее судима. Например, Азамат Токтаубаев был осужден на 7 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности в 2024 году за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». По похожим статьям были осуждены Нуркияс Ильясов и Шынгыс Белгожаев.
О том, что они являются «хуторскими», указывал на суде Нурымов. Он сообщил, что подсудимый Нурбол Токтаубаев, прибыв к магазину, сказал: «Вы меня не знаете? Я "Хуторский"».
Позднее на очной ставке покойного Гайыпбаева с подсудимым Белгожаевым, первый заявлял, что видел, как «они на автостанции занимались гоп-стопом».
Более того, во время допроса подсудимого Ильясова, адвокат потерпевших Мейрман Шекеев задал вопрос о публикации в Instagram Ильясова.
«На этом посте написано "Хутор" и показан автомат Калашникова. Почему вы это опубликовали?» - спросил он. Подсудимый отказался отвечать. Он также не стал отвечать на вопрос о том, погашены ли его судимости.
Все подсудимые, их родственники, а также полиция - отрицают существование ОПГ «Хуторские». Они заявляют, что это старое название их поселка Турара Рыскулова близ Талгара.
Силовики на протяжении всего расследования заявляли о том, что в Талгаре нет такого ОПГ, поскольку оно «не состоит на учете». Об этом говорил первый вице-министр МВД Бауыржан Аленов. Он возглавил контроль этого дела со стороны МВД. При этом, в министерстве не обнаружили конфликта интересов, учитывая то что Аленов до 10 октября был начальником департамента полиции Алматинской области.
Расследование так и не раскрыло ничего, связанного с организованной преступностью. Нераскрытым остался и поджог дома семьи убитого подростка.
Кто убил Шерзата Полата
17 апреля суд начался с многочасового зачитывания обвинительного акта прокурорами. Затем, на протяжении нескольких недель исследовали материалы уголовного дела и допрашивали свидетелей. Было две противоречащие друг другу версии трагедии — подсудимых и потерпевших.
Расхождения начались и с причин самого конфликта. Согласно обвинению, перепалка началась из-за недопонимания между подсудимым Дарханом Аскентаем и Нурымовым касательно оплаты трех бутылок пива и сигарет. Аскентай грубо разговаривал с отцом подростка, из-за чего Полат нанес ему два удара.
«Я извинился перед ним, предложил ему, чтобы я отвез его в больницу, если хочет выпить — дам ему выпивку. Он сказал, что “Не прощу, позову друзей. Твой сын ответит за это и расплатится здоровьем” (...) Я сказал, что ему 16 лет, ты ведь сам его мать материл», – рассказал на суде отец подростка Нурымов.
Сам Аскентай заявляет, что не оскорблял Нурымова, а Полат ударил его кастетом без причины.
«Я не понял, за что он меня ударил. Потом сам Каржаубай вышел на улицу, налил мне воды помыть лицо и кричал на Шерзата: “Зачем ты его ударил?”», — говорит он.
Во время перепалки на улице, Нурымов несколько раз выходил с ножом из магазина. По его словам, он делал это в целях самозащиты, так как «Хуторские» якобы убили его соседа.
Он также рассказал, что дважды позвонил на 102, затем на 103 – никто не ответил.
Расходятся и показания о том, как конфликт перерос в массовую драку. Обвинение, а также потерпевшие заявляют о том, что подсудимый Нуркияс Ильясов первым ударил друга Полата — Ахмета Махмета. Сам Ильясов на суде говорил, что драку начал Шерзат Полат.
Далее, по словам потерпевших, подсудимые напали с ножами и бутылками на них, а Абзал Шынасыл нанес ножевое ранение Полату. Тот, отступая назад, крикнул своему дяде «что в него что-то воткнули». К нему подбежали Гайыпбаев и мать подростка - Гульбара Бишимбаева. Однако подсудимые не поддались их просьбам и продолжали наносить удары. По словам дяди, Абзал Шынасыл и Равиль Сакиев воткнули ножи ему в бедро, а остальные потерпевшие избивали - и его и Полата. После того как вокруг стали собираться люди, парни скрылись с места происшествия.
Из показаний подсудимых же складывается другая картина - они «защищались».
«Я был в гневе, потому что он [Гайыпбаев - В.] стрелял в меня, пуля просвистела мимо моего уха и я сильно разозлился», — объясняет нападение с ножом Абзал Шынасыл.
Все подсудимые заявляли, что в момент конфликта дважды — один раз в воздух, второй раз в их сторону — из охотничьего ружья стрелял Нурканат Гайыпбаев.
Некоторые вовсе утверждали, что никак не участвовали в драке. Об этом, например, говорили подсудимые Дархан Аскентай, Азамат Токтаубаев и Дидар Калиахмет.
«Я там не с целью участвовать в драке был, меня позвал мой брат Нурбол и я поехал, чтобы узнать, что с ним», — говорил Азамат Токтаубаев.
Все они отрицали применение ножей во время драки. Признался в этом лишь Абзал Шынасыл. Однако он утверждал, что не наносил смертельный удар Полату, а три раза ранил в бедро Гайыпбаева.
Из всех подсудимых не обвинялся в «хулиганстве» или «убийстве» только несовершеннолетний Думан Искак. Его судят по статье о «недонесении о преступлении». Сам он говорит, что не видел драки и не знал о смерти Полата до того, как это не попало в новости. Сторона потерпевших сообщила, что не имеет к нему претензий.
В итоге никто из подсудимых не признался в убийстве Шерзата Полата.
«Была в шоковом состоянии»
Много вопросов вызвали показания двух свидетельниц - Эльмиры Нурбековой и Даны Жаксыгелди, которые в ночь убийства Полата приехали в магазин вместе с подсудимыми.
В суде их показания в основном строились на том, что в тот момент они «были в шоковом состоянии» и ничего «детально» не помнили. Однако уже после первых показаний Нурбековой и гособвинители, и адвокаты потерпевшей стороны выразили недоверие ее словам. Прокурор Сарсенбай заявила, что в ее показаниях были противоречия как на стадии следствия, так и сейчас - в ходе судебного процесса.
«Сложилось впечатление, что она намеренно дает ложные показания», — сказала прокурор.
Одно из противоречий заключалось в том, что на допросе она говорила, что видела, как Абзал Шынасыл избивает Шерзата, и что у него был нож, тогда как в суде она заявила, что ничего не видела в его руках. Также во время допроса она упомянула, что избиение происходило группой.
Нурбекова эти противоречия объяснила тем, что она была «в шоковом состоянии» и она давала показания на русском, «а как перевели на казахский, не проверяла».
Ее адвокат пожаловался на работу прокуроров, что «противоречия нужно было устранить еще на этапе следствия». С этим согласился и судья, сделав соответствующее замечание гособвинителям.
Вторая свидетельница Дана Жаксыгелди рассказала, что боялась за свою жизнь и не позвонила в полицию. По ее словам, после происшествия они заехали в другой магазин за напитками и Абзал Шынасыл попросил ее помочь вымыть нож.
Эти девушки фигурируют также в показаниях Гайыпбаева, которые он успел дать незадолго до смерти. По его словам, во время драки одна из девушек из машины Mercedes доставала ножи.
Показания Нурбековой и Жаксыгелди вызвали ещё больше вопросов после прослушивания записи с видеорегистратора, сделанной в машине подсудимых уже после их отъезда с места происшествия. В озвученной фонограмме, Нурбекова рассказывала подсудимым, что она видела, когда подъехали к магазину.
Благодаря этому видео также стало известно, что другие свидетели - Арлан Каскенов и Юлдаш Рузбакиев, которые после инцидента подъехали к подсудимым, чтобы забрать Нуркияса Ильясова, были предупреждены Абзалом Шынасылом, чтобы они «ничего не рассказывали об увиденном».
После нескольких ходатайств со стороны потерпевших о привлечении вышеуказанных свидетелей к ответственности за недонесение и дачу ложных показаний, государственные обвинители в прениях всё же попросили судью вынести отдельное постановление для проверки действий Нурбековой, Жаксыгелди, Рузбакиева и Казыкенова — то, что было упущено на этапе следствия.
Кто такой «Чика»?
До конца судебного процесса так и не раскрылась причастность к делу человека по имени «Чика», который, по словам покойного Нурканата Гайыпбаева, приехал туда в начале драки и сказал другим подсудимым: «Делайте». Ранее у них состоялся разговор, в ходе которого «Чика» сказал Гайыпбаеву: «Я — старик, драться не буду, за меня молодые будут драться».
Затем был показан эпизод очной ставки свидетеля Самата Абдыкадыра и Каржаубая Нурымова, где последний рассказал, что Абдыкадыр, приехав в магазин, сказал, что «он - старик», указывающее на то, что «Чикой» может являться Абдыкадыр.
Но сам Абдыкадыр заявил, что не говорил «делайте», а лишь сказал про то, что «он старик» и сообщил, что он просто приехал в магазин вместе с одним из подсудимых — Дидаром Калиахметом. По его словам, снаружи начался конфликт и Нурымов попросил его выйти. Затем он уехал на машине. Калиахмет же в какой-то момент попросил остановить машину, чтобы посмотреть, что там происходит.
Абдыкадыр объяснил, что не вызвал скорую помощь или полицию, потому что испугался. При этом он добавил, что не осознавал, что там происходит драка, а их разговор с Гайыпбаевым прошел спокойно.
Адвокат потерпевших Шекеев на вопрос журналистов о том, «кто такой Чика?», ответил, что в интересах следствия не может раскрыть детали, но по его словам, некий «Чика» проходит по делу как свидетель и это не подсудимый Шынгыс Белгожаев. Больше эта тема на суде не поднималась.
Группового убийства нет
Больше всего критике подверглась работа прокуратуры при составлении обвинительного акта. Помимо того, что в нем не было ни слова о возможной причастности организованной преступности, гособвинение решило судить большинство подозреваемых по статьям о «хулиганстве с применением оружия» - статье, которая предполагает существенно меньшее наказание, что обвинение в убийстве.
В ходе процесса и семья Полата, и адвокаты потерпевших ходатайствовали о том, чтобы дело было возвращено на повторное расследование, так как они усматривали в действиях подсудимых «групповое убийство».
Прокурор Дана Сарсенбай, со ссылкой на медицинскую экспертизу поясняла, что смерть подростка произошла из-за потери крови в результате ножевого ранения в область груди.
«Белгожаев бил черенком ножа по голове Полата, хотя у него была возможность бить острием. Ильясов бил прикладом охотничьего ружья. В ружье были патроны <...> У нас не было объективных возможностей поддержать ходатайства потерпевших насчет остальных подсудимых», — прокомментировала критику прокурор.
Однако судебно-медицинские эксперты во время допроса утверждали, что жизнь подростка можно было спасти, если бы ему вовремя была оказана медицинская помощь.
«Мною было обнаружено полтора литра потерянной крови. Это еще та, которая осталась в теле, мы не знаем, сколько вытекло до попадания в больницу <...> Если бы была оказана помощь еще до потери первого литра, его можно было спасти», - пояснял во время процесса независимый эксперт Тахир Халимназаров.
На основании этого адвокат потерпевших Багдагуль Ажигалиева вновь требовала, чтобы подсудимых судили по статье о «групповом убийстве».
Суд, в свою очередь, пояснил, что он может рассматривать дело только в рамках предъявленного обвинения и предоставить время на пересмотр или на ужесточение обвинения лишь в случае, если с таким ходатайством обратится прокуратура.
Со стороны подсудимых с таким ходатайством был согласен лишь адвокат Шынасыла.
«Всю вину возложили на Шынасыла. Его просто подставили. А теперь никто из остальных не хочет отвечать. Возможно, чтобы установить истину, без этого не обойтись», — говорил защитник Абенов.
Следственные «инциденты»
По словам Шынасыла, он взял взял на себя убийство Полата по групповому сговору в ходе их перевозки из Талгара в Конаев 16 октября.
«Следователи нам говорили, что кто-то должен взять это на себя или будет тяжело всем. Когда нас этапировали, мы поговорили, и Равиль [Сакиев] сказал, что кто-то должен взять это. Я решил, раз у меня был нож и я не хочу бежать от ответственности, что я на себя возьму это», - заявил он, добавив, что другой подсудимый Шынгыс Белгожаев должен был «взять на себя» нанесение ножевых ранений дяде Полата, Нурканату Гайыпбаеву, но позднее отказался от этого.
Помимо этого, в соцсетях распространилась видеозапись, сделанная с прямого эфира судебного заседания. На этом видео после того, как судья объявил уход суда на обеденный перерыв, слышен разговор двух мужчин, один из них, предположительно, сказал своему собеседнику, что «ему не будут задавать много вопросов» и что он «поговорил».
Судья Ержан Жанузаков поручил областному прокурору проверить «достоверность этой записи, узнать участников диалога и понять смысл их слов, а затем принять законные меры».
Также подсудимые заявляли о пытках во время следственных действий в Талгаре.
«Мне ничего не объясняли, не разъяснили мои права (...) Меня опера, сотрудники полиции били, применяли силу. Сам Каржаубай [отец погибшего Шерзата Полата - В.] приходил, материл нас и бил. Я писал несколько жалоб насчет этого. На моем теле были синяки», — заявил подсудимый Нурбол Токтаубаев.
Его брат Азамат Токтаубаев также сказал, что «на его голову надели пакет и жестоко избивали».
Подсудимые заявляли, что в результате пыток оговаривали себя и неверно отвечали на допросах. Однако специальные прокуроры Алматинской области не подтвердили факты пыток.
Помимо этого, защита потерпевших критиковала следствие из-за того, что расследование использовало незаконные видеозаписи в деле, в частности, речь идет о скрытой записи разговора с Гайыпбаевым в больнице. Также следствие потеряло важные диски.
«Несправедливый приговор приведет к повторению преступления»
На прениях сторон прокуратура практически слово в слово повторила обвинительный акт, который был зачитан в начале процесса. Прокуроры лишь попросили суд вынести отдельные постановления для проверки действий свидетелей - Эльмиры Нурбековой, Даны Жаксыкельди, Юлдаша Рузбакиева и Арлана Казыкенова.
Выступления потерпевших свелись к тому, что этот процесс является общественно-важным, и что суд должен наказать подсудимых по всей строгости закона.
Он также добавил, что, «возможно, если бы не эта видеозапись, [где видно, как избивают Полата и Гайыпбаева - В.], то подсудимые бы вовсе заявляли, что их там не было и, возможно, легко бы избежали ответственности».
Виноваты жертвы
Сторона подсудимых продолжала настаивать, что конфликт был спровоцирован потерпевшими. Так, по словам Маргулана Садибекова, защитника Шынгыса Белгожаева, «трагедии бы не было, если бы Шерзат Полат не ударил бы первым Аскентая, Нурымов не поддавался эмоциям, а Гайыпбаев не принес ружье и не стрелял».
Защитница подсудимого Дидара Калиахмета Баймуханова и вовсе потребовала привлечь потерпевших - родителей убитого и бабушку к уголовной ответственности за дачу ложных показаний.
Помимо этого, Баймуханова потребовала от судьи вынести другое постановление о привлечении отца подростка Каржаубая Нурымова, покойных Нурканата Гайыпбаева и Шерзата Полата по статье «Хулиганство с использованием оружия», из-за того, что «Нурымов несколько раз выходил с ножом, а сторона потерпевших использовала ружье».
Адвокат Нурлан Келибаев, представляющий интересы подсудимого Ильясова, тоже считает, что следствие проигнорировало провокации со стороны потерпевших, а их действия усугубили этот конфликт.
Адвокат Жумат Абенов, защитник Абзала Шынасыла вовсе стал говорить, что драка началась из-за того, что Шерзату Полату «не дали должного воспитания».
Абенов также задается вопросом, почему кухонный нож, который был в руках у Нурымова не был представлен экспертизе: «Почему он скрыл это? Почему тот нож исчез? Всё это наводит на определённые мысли. Возможно, в тот момент, когда они толкались, и сын говорил: «Папа, не вмешивайся, папа, не мешай», — в этой суматохе он мог нечаянно, случайно задеть тем ножом. Почему мы исключаем такую возможность?».
Сами же подсудимые начинали свое последнее слово с соболезнований семье Полата и просили прощения. Но затем, как и их адвокаты, они говорили о том, что конфликт спровоцировали потерпевшие.
Приговор
5 июня на суде был озвучен приговор. Подсудимые Дархан Аскентай, Нурбол Токтаубаев, Шынгыс Белгожаев и Дидар Калиахмет получили по 7 лет лишения свободы по статье о «хулиганстве с использованием оружия». По такой же статье осудили Нуркияса Ильясова, однако из-за непогашенной судимости он был приговорен к 9 годам лишения свободы. Азамат Токтаубаев, обвиняемый также в «краже» вместе с непогашенной судимостью, получил 15 лет лишения свободы.
Абзал Шынасыл и Равиль Сакиев, обвиняемые по статьям «убийство», «покушение на преступление» и «хулиганство с использованием оружия» получили по 23 и 20 лет лишения свободы соответственно. Несовершеннолетний Думан Искак приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы за недонесение о преступлении. Также в счет возмещения причиненного морального вреда с подсудимых будет взыскано от 30 до 60 миллионов.
Кроме того, судом вынесено частное постановление, которым обращено внимание прокурора на возможные признаки преступления в действиях свидетелей Даны Жаксыгельды, Эльмиры Нурбековой, Юлдаша Рузбакиева и Арлана Казыкена.
«Вина полностью доказана. Имеются видеозаписи, вещественные доказательства, подлинность которых не вызывает сомнений. Нанесенное Шынасылом ножевое ранение повлекло смерть Полата - это подтверждено медицинской экспертизой. В ходе следствия он признал свою вину. Действия остальных участников были менее тяжкими. Даже если рассматривать произошедшее как результат действий двух или более лиц, причиной смерти стало именно ножевое ранение, нанесенное Шынасылом», - пояснил судья Ержан Жанузаков.
Политика
Убийство Шерзата Полата напомнило гражданам Казахстана о другом горьком событии - гибели Дениса Тена в 2018 году. Тогда вся страна обсуждала реформы в правоохранительных органах, проблему безопасности на улицах, а правозащитники и активисты запустили кампанию по «реформе МВД».
Тем не менее, во время Январских событий, в 2022 году, Казахстан вновь увидел, что организованная преступность находится в тесной связи со спецслужбами и силовиками страны, а массовые пытки задержанных указали на репрессивный характер полиции.
Дело Полата также обнажило эти раны: полиция не отвечала на звонки во время убийства Полата, его расследование «контролировал» вице-министр, который в день убийства возглавлял департамент полиции области, на процессе была выявлена масса незаконных следственных действий, а семья потерпевших столкнулась с давлением.
Этот суд, как и процесс над Куандыком Бишимбаевым, убившим и истязавшим Салтанат Нукенову, страна смотрела в прямом эфире. Однако здесь было заметное отличие - как в количестве просмотров, так и в степени его влияния на общество. После этого суда был принят «закон Салтанат», ужесточающий наказание за семейно-бытовое насилие. Маловероятно, что после суда по делу об убийстве Шерзата Полата стоит ждать хоть каких-то изменений в работе правоохранительной системы.
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