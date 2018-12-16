Адвокатконцерт

В этот самый момент очень возмущенная женщина, заметив, как специалист средства массовой информации Ольга Логинова выходит в коридор, негодует: «А куда девушка пошла?» — и идет за ней.

Слово вновь берет Неясова:

- Просим работать позитивно и плодотворно, не вскакивать и не кричать. Где СМИ? Секретариат, выходите для аккредитации.

Секретариат делает, что велено. Мы идем получать аккредитацию. Пока члены секретариата изучают наши служебные удостоверения и письменный запрос, который я, имея в виду специфику работы героев этого репортажа, тоже взял с собой, один из делегатов, не представившись, обратился ко мне с претензией:

- А ты чё пришел?

- Адвокатура – важный общественный институт. Выборы в президиум носят общественно-значимый характер. Вы же наши защитники.

- Мы в Союз журналистов не ходим!

- Я тоже туда не хожу, потому что не состою в нем.

- Тогда ты не журналист!

Члены секретариата, тем временем, так не считают или, по крайней мере, закрывают глаза на этот фактор – и мы получаем аккредитацию. Из зала доносятся возмущенные выкрики, сливающиеся один с другим: «А журналисты откуда? Из каких изданий?». «Мы против съемок всяких!». «Мы против!». «Да пусть снимают! Что, жалко?». «Жалко!». «Никто не знает, где и как это будет использовано». «Это наше личное дело!».

Набира Неясова призывает коллег к порядку:

- Уважаемые коллеги! Вы должны понимать, что ведется протокол. Каждое выступление ваше должно быть зафиксировано. У меня огромная просьба – представляйтесь.

Микрофон берет адвокат Галина Немировская, сидящая в ряду, где возмущение присутствием журналистов Vласти наиболее заметно. Женщина говорит:

- Никто из нас не знает, кем и как будет использована аудио или видеозапись, которая тайно, не тайно будет производиться в зале. И как она в дальнейшем будет использована – в пользу, во вред. Полностью, частично, с какими-то выдернутыми фразами? Я думаю, что данная конференция касается только членов коллегии адвокатов.

Одобрительный гул в зале. Чувство тревоги во мне.

Но тут слово берет Данияр Канафин, также избранный в президиум конференции:

- Уважаемые коллеги! Мы сами настаиваем в наших отношениях с государственными органами на открытости и транспарентности. Я думаю, что запрещать запись не стоит. Чтобы записи не говорили о вас плохо, давайте вести себя достойно.