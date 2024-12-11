Как западное оружие и патроны продолжают попадать в Россию в том числе через Казахстан

Найти путь оружия



Петербургская компания Альянс, которая долгие годы была российским дистрибьютором чешских оптических прицелов Meopta Optika, патронов Sellier&Bellot, винтовок и пистолетов Česká Zbrojovka, продолжает получать чешскую продукцию даже после начала войны в Украине. По данным РосАккредитации, с 2022 по 2024 годы Альянс получил 251 карабин Česká Zbrojovka.

И если оптику «Альянс» получает через Турцию, то поставки чешских патронов в Россию идут через Казахстан.

Так, 5 апреля 2024 года казахский оружейный дистрибьютор ТОО «Анна» приобрел у завода Sellier & Bellot Jsc. 838,6 кг патронов на сумму 29571,51 долларов.

Большая часть патронов в этой партии относится к винтовочным калибрам .30-06 Springfield и .308 Winchester, которые используются как гражданскими охотниками, так и военными.

Спустя четыре месяца после получения груза, 28 августа 2024 года ТОО «Анна» получило в комитете транспорта Казахстана специальное разрешение на перевозку опасного груза. Предметом перевозки указаны боеприпасы спортивные, гильзы и капсюли, а адрес доставки совпадает с адресом в Петербурге, где расположена российская компания «Альянс».

Sellier Bellot на запрос о комментарии ответили, что не сотрудничают с ТОО «Анна» и в настоящее время имеет других партнеров в стране. В компании подчеркнули, что решение о выдаче разрешения на перевозку принимают местные власти Казахстана.

«По нашей информации, у “Анны” есть собственное производство боеприпасов. Поэтому вполне вероятно, что она экспортирует в Россию продукцию собственного производства», – также ответили в Sellier Bellot.

Значительную часть оружия соседям России по ЕАЭС отправляют сами производители, но и тут бывают исключения.

Одной из многочисленных компаний, которые поставляют снайперские винтовки и охотничьи ружья соседям России, является небольшой американский оружейный магазин ABF Inc. из городка Энглвуд в Колорадо.

Согласно таможенным данным, за 2022 и 2023 году эта фирма поставила в Казахстан 53 винтовки Accuracy International, Cadex, FN Herstal, Patriot Ordnance Factory и Proof Research. В Казахстане информация о продаже этих винтовок недоступна, зато как минимум два бренда этого оружия можно найти у российской компании, ранее сотрудничавшей с ABF Inc.

В 2021 году компания отгрузила российскому импортеру ООО «Варяг 40» тактических фонарей для охотничьего оружия производства компании Inforce. Даже после начала полномасштабной войны, «Варяг» продолжил получать американское и европейское оружие. В течение 2022-2024 компания оформила сертификаты соответствия для импорта 193 винтовок Accuracy International, Barret, Cadex, Desert Tech и 213 пистолетов Glock. Все эти бренды не просто есть в наличии на онлайн витрине магазина. В октябре 2024 года «Варяг» демонстрировал два стенда с образцами американских и европейских винтовок на выставке ОрелЭкспо в московском Гостином Дворе.