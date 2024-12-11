Как западное оружие и патроны продолжают попадать в Россию в том числе через Казахстан

Российские снайперы продолжают ежегодно получать тысячи винтовок и миллионы патронов западного производства, несмотря на эмбарго на поставки оружия, введенное десять лет назад. Компании из Еевросоюза, США и Турции прекратили прямые поставки в Россию, но при этом в два с половиной раза увеличили отгрузки в Армению, Грузию, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан с начала вторжения России в Украину.
«Власть» публикует главное из совместного расследования с изданиями Investigace.cz (Чехия), IrpiMedia (Италия) и The Insider (Россия).
Лазейка в таможенном союзе
В сентябре этого года на полигоне Ангарский в оккупированном Россией Крыму прошли соревнования по снайперской стрельбе на дальние дистанции, в них участвовали снайперы из спецподразделений российского Минобороны, силовых структур и гражданские стрелки.
Протоколы соревнований демонстрируют, что несмотря на давний запрет на экспорт, на всех дистанциях у российских стрелков наибольшей популярностью пользовались американские, британские и австрийские винтовки. На дистанции 3200 метров 24 участника из 28 предпочли американские патроны Hornady и Berger российской амуниции.
TheInsider удалось идентифицировать поставщика одного из стрелков, им оказался москвич Сергей Кириченко. Он профессионально увлекается снайперской стрельбой как минимум с 2018 года, и может вкладывать миллионы рублей в свое увлечение. Судя по карточке стрелка Центра Спортивного Снайпинга, за шесть лет он последовательно сменил четыре снайперских винтовки: сначала финскую Tikka T3 на российский ORSIS, затем на австрийский Mannlicher и сейчас использует американскую Proof Research.
Примечательным фактом в поставках винтовок Proof Research из США в Россию является то, что разрешительные документы как минимум на некоторые из них были оформлены как в России, так и в Кыргызстане. Для ввоза и таможенной очистки на территорию Евразийского экономического союза коммерческими компаниями нужен документ РосАккредитации – сертификат или декларация соответствия.
В России документы на винтовки Proof Research в сентябре прошлого года получил Андрей Шишин. При этом в Кыргызстане сертификаты получил оружейный дистрибьютор ОсОО «Предприятие-магазин “Эдельвейс”».
Судя по налоговой отчетности, бизнес Эдельвейса с началом полномасштабного вторжения России в Украину пошел в гору: сумма уплаченных фирмой налогов выросла с 20,03 млн. сомов в 2020 году до 37,91 млн. в 2023 году. Это все еще скромный показатель для отрасли.
После аннексии Крыма в 2014 году страны Евросоюза ввели эмбарго на поставки оружия в Россию, но позволяли выполнять новые поставки по существующим контрактам, заключенным до 1 августа 2014.
При этом постановление также не предусматривало никакого контроля экспорта в страны ЕАЭС – Армению, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан, которые с Россией объединяет как единое таможенное пространство, так и военно-политический блок ОДКБ (в него, помимо перечисленных стран, входит также Таджикистан, Армения с этого года фактически не участвует в организации – В.).
По данным UN Comtrade, проанализированным The Insider, эти страны ежегодно получают десятки тысяч единиц оружия. Всего экспорт в Армению, Грузию (она не входит ни в ЕАЭС, ни в ОДКБ - В.), Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан (также не входит в эти объединения) за три года вырос в два с половиной раза: с 19 556 стволов в 2020 году до 53 211 в 2023-м.
При этом данные Comtrade отображают лишь страну отправления, а не страну происхождения груза. Например, когда итальянский оружейный магазин продает немецкий карабин Sauer покупателю в Казахстане, в статистике Comtrade будет виден лишь экспорт из Италии в Казахстан.
Найти путь оружия
Петербургская компания Альянс, которая долгие годы была российским дистрибьютором чешских оптических прицелов Meopta Optika, патронов Sellier&Bellot, винтовок и пистолетов Česká Zbrojovka, продолжает получать чешскую продукцию даже после начала войны в Украине. По данным РосАккредитации, с 2022 по 2024 годы Альянс получил 251 карабин Česká Zbrojovka.
И если оптику «Альянс» получает через Турцию, то поставки чешских патронов в Россию идут через Казахстан.
Так, 5 апреля 2024 года казахский оружейный дистрибьютор ТОО «Анна» приобрел у завода Sellier & Bellot Jsc. 838,6 кг патронов на сумму 29571,51 долларов.
Большая часть патронов в этой партии относится к винтовочным калибрам .30-06 Springfield и .308 Winchester, которые используются как гражданскими охотниками, так и военными.
Спустя четыре месяца после получения груза, 28 августа 2024 года ТОО «Анна» получило в комитете транспорта Казахстана специальное разрешение на перевозку опасного груза. Предметом перевозки указаны боеприпасы спортивные, гильзы и капсюли, а адрес доставки совпадает с адресом в Петербурге, где расположена российская компания «Альянс».
Sellier Bellot на запрос о комментарии ответили, что не сотрудничают с ТОО «Анна» и в настоящее время имеет других партнеров в стране. В компании подчеркнули, что решение о выдаче разрешения на перевозку принимают местные власти Казахстана.
«По нашей информации, у “Анны” есть собственное производство боеприпасов. Поэтому вполне вероятно, что она экспортирует в Россию продукцию собственного производства», – также ответили в Sellier Bellot.
Значительную часть оружия соседям России по ЕАЭС отправляют сами производители, но и тут бывают исключения.
Одной из многочисленных компаний, которые поставляют снайперские винтовки и охотничьи ружья соседям России, является небольшой американский оружейный магазин ABF Inc. из городка Энглвуд в Колорадо.
Согласно таможенным данным, за 2022 и 2023 году эта фирма поставила в Казахстан 53 винтовки Accuracy International, Cadex, FN Herstal, Patriot Ordnance Factory и Proof Research. В Казахстане информация о продаже этих винтовок недоступна, зато как минимум два бренда этого оружия можно найти у российской компании, ранее сотрудничавшей с ABF Inc.
В 2021 году компания отгрузила российскому импортеру ООО «Варяг 40» тактических фонарей для охотничьего оружия производства компании Inforce. Даже после начала полномасштабной войны, «Варяг» продолжил получать американское и европейское оружие. В течение 2022-2024 компания оформила сертификаты соответствия для импорта 193 винтовок Accuracy International, Barret, Cadex, Desert Tech и 213 пистолетов Glock. Все эти бренды не просто есть в наличии на онлайн витрине магазина. В октябре 2024 года «Варяг» демонстрировал два стенда с образцами американских и европейских винтовок на выставке ОрелЭкспо в московском Гостином Дворе.
Торговым партнером колорадского магазина в Казахстане и получателем этих винтовок выступило ТОО ПТО «Казохотрыболовсоюз», или КОРС. Это один из крупнейших импортеров оружия, основанный в 1993 году, бизнес которого с началом войны демонстрирует уверенный рост. Согласно отчетности компании, сумма уплаченных налогов выросла с 97,9 млн. тенге в 2021 году до 143,6 млн в 2022-м и 193,2 млн в 2023-м. Но несмотря рост финансовых показателей и поставку сразу шести премиальных брендов винтовок, ни одна из перечисленных выше марок недоступна для покупки в онлайн магазине КОРС.
В Россию также продолжает поставки и немецкая фирма Hans Wrage & Co GmBH, в прошлом тесно сотрудничавшая с Ижевским механическим заводом, «Ижмашем» и Барнаульским патронным заводом.
Таможенные данные подтверждают, что Hans Wrage продолжает активную работу с российскими клиентами, отказавшись лишь от прямых поставок оружия и амуниции. И если прямые отгрузки оружия в Россию прекратились, то экспорт оружия в Казахстан с началом войны продемонстрировал значительный рост.
За 2022 и 2023 годы Hans Wrage & Co поставила минимум 309 итальянских ружей Benelli своему давнему партнеру, казахстанскому оружейному магазину «Корган Центр», и дистрибьютору ТОО «Олимпик Шымкент».
Суммы налогов, уплаченных этими фирмами, выросли на 112% и 172% соответственно с начала войны. Предыдущее расследование The Insider показало, что как минимум некоторые из единиц оружия, импортированных ТОО «Олимпик Шымкент», оказались на полках магазина ООО «Орел», принадлежащего российскому оружейному барону Михаилу Хубутии. Согласно таможенным данным, итальянское ружье Beretta DT11 Anniversario и немецкий карабин Sauer 404 Stutzen в июле 2023 были поставлены в Казахстан, а в феврале 2024 года эти же модели появились на московском прилавке.
В 2022-2024 годах Hans Wrage & Co продала как минимум 176 карабинов Blaser казахстанскому дистрибьютору оружия ТОО «Корган Центр». Корреспондент издания Correctiv, расследовавший контрабанду немецкого оружия в Россию, в 2023 году посещал салон Коргана под видом покупателя. Три фирменных стенда винтовок Blaser были полупусты, а продавец в салоне на вопрос о возможности купить винтовку и организовать перевозку в Россию, ответил «непросто, но можно».
Поддержите журналистику, которой доверяют.