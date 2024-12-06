В поисках утраченного времени

После перевода времени в Казахстане в единый часовой пояс UTC+5 многие казахстанцы начали выражать свое недовольство в соцсетях. Для возвращения прежнего часового пояса граждане запускали петиции и пытались провести мирные собрания, но сталкивались с отказами. Также они активно подавали иски в суды. «Власть» рассказывает, как казахстанцы борются за возвращение привычного времени, а чиновники раз за разом не слышат их требования.
Петиции, суды и митинги
Первая петиция с требованием вернуть прежние часовые пояса появилась на официальном сайте ePetition 22 апреля и уже к июню набрала 50 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения. После обсуждения, несмотря на аргументы общественников, министерство торговли и интеграции отклонило ее.
Автор петиции Руслан Лепский подал иск в суд. Он требовал признать отклонение петиции незаконным, но в начале октября суд отказал ему.
23 октября житель Алматы Тимур Булегенов запустил еще одну петицию – на этот раз с требованием перевести время на два часа вперед. 17 ноября стало известно, что петиция Булегенова не прошла модерацию на сайте ePetition.
«Официальный отказ состоит в том, что аналогичная петиция по аналогичному предмету уже есть на сайте ePetition, хотя я подавал в другое министерство и с другими требованиями», – рассказал Булегенов.
Он уверен, что если бы его петиция прошла модерацию, то, как и предыдущая, набрала бы 50 тысяч голосов.
Булегенов попытался оспорить отказ в публикации петиции через eOtinish, но выяснил, что невозможно подать обращение онлайн в госорган, который ему отказал.
Активистка из Караганды Ольга Юрковская также начала сбор живых подписей со всех регионов за отмену единого часового пояса.
По словам активистки, до конца октября удалось собрать около 90 тысяч подписей против объединения часовых поясов, из них большинство – около 72 тысяч – из Восточно-Казахстанской области. Остальные подписи были из Караганды, Павлодара, Алматы и других регионов.
«Мы их передали в парламент депутатам от наших областей, чтобы они сделали депутатский запрос и подняли в парламенте вопрос о возвращении времени», – рассказала Юрковская.
До этого, в сентябре, депутаты мажилиса уже поднимали вопрос о возвращении прежнего часового пояса в некоторых регионах, и правительство обещало его рассмотреть. Но в ноябре премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что решение пересматривать не будут, и обвинил отдельных граждан в консолидации в соцсетях «общественного мнения, аргументируя удобствами для своих повседневных нужд», но при этом они не понимают «долгосрочные негативные последствия для экономики и здоровья граждан» при возвращении прежних часовых поясов.
Юрковская рассказала, что подала от своего имени уведомления на митинги в 11 городах, но ей пришли отказы по разным причинам – от «запланированных» в этот день культурно-массовых мероприятий до ремонтных работ в местах для мирных собраний. По ее словам, местные активисты в этих городах тоже обращались с уведомлениями, но на них оказывалось давление.
Активисты также требуют возвращения прежнего часового пояса через суды.
В Конституционный суд уже обратились социолог Жанар Джандосова и общественный деятель Казбек Бейсебаев. Правозащитник Амангельды Шорманбаев на пресс-конференции в Алматы объявил о старте массовой кампании по обращению в Конституционный суд, так как, по мнению активистов и правозащитников, постановление правительства о введении единого часового пояса нарушает Конституцию.
Активисты разместили шаблон обращения в Конституционный суд в соцсетях.
«Конституция говорит о том, что права человека могут ограничиваться только законом. Постановление правительства законом не является, законы формально принимает парламент. Парламент никакого закона об объединении часовых поясов не принимал. Это нарушение процедурной части Конституции», – пояснил Шорманбаев.
Юрист из Усть-Каменогорска Серикжан Ахмеджанов также подал иск в гражданский суд Астаны к правительству с требованием отменить постановление о введении единого часового пояса. В интервью СМИ он сообщал, что его дети учатся во вторую смену и возвращаются после уроков в темноте, а возле школы нет освещения, и он беспокоится за их безопасность.
Юрист из Алматы Анна Чернова планирует присоединиться к иску Ахмеджанова. Первое заседание пройдет 12 декабря. По словам Черновой, юристы собираются запросить исследования, на которые ссылалось правительство. Они также собирают независимые исследования социологов и медиков, проведенные за это время, чтобы представить их в качестве доказательств в суде.
Альтернативные исследования
Данные своего социологического исследования привела в среду на пресс-конференции в Алматы социолог и глава «Центра исследований “Сандж”» Жанар Джандосова. В исследовании организации участвовало 1 024 человека из всех областей, половина из них – мужчины, половина – женщины. Выборка также представляет разные группы по этническому составу, уровню образования и сферам деятельности.
Западные регионы страны, где время не изменилось, исследователи взяли в качестве контрольной группы.
По словам Джандосовой, в Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской областях, городе Алматы, а также областях Абай и Жетысу — большинство респондентов высказалось против единого часового пояса.
«Там (в этих областях – В.) 85% людей сказали, что на них перевод времени повлиял отрицательно. В центральных областях 54% сказали, что повлиял отрицательно. Это все говорит о том, что примерно на 11,5 млн людей, если экстраполировать на весь Казахстан, перевод времени повлиял отрицательно», – отмечает социолог.
По словам Джандосовой, в центральных областях примерно 50%, а на востоке страны – почти 80% респондентов отметили, что после перевода времени ухудшился сон, здоровье, самочувствие, условия работы и учебы, упала работоспособность.
Увеличилось и количество правонарушений. Исследователи опирались на данные сайта правовой статистики, которые показали, что в октябре, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 2,5 раза увеличилось количество разбоев в Восточно-Казахстанской области и в области Жетысу, в Жамбылской – в 1,8 раза и в Алматы – в 1,6 раза. В некоторых областях выросло количество случаев хулиганства.
По данным на октябрь, в два раза увеличилось и количество дорожно-транспортных происшествий. Несмотря на то что рост ДТП в этом году наблюдался по всей республике, в наибольших масштабах он зафиксирован именно в тех областях, где с переводом времени темнеет раньше, чем в других регионах, отмечают исследователи.
По данным опроса, на востоке выросло потребление электричества и больше времени уходит на сопровождение детей, а также выросли транспортные расходы.
Как отметила Джандосова, респонденты говорили, что перестали вечером проводить время с друзьями и семьей вне дома и посещать фитнес или спортивные мероприятия.
Опрос показал и то, что после введения единого часового пояса выиграли такие отрасли, как энергетика, развлечения и транспорт, а пострадали – строительство, производство, торговля, сельское хозяйство, образование и медицина.
Социолог отмечает, что правительство не провело никаких реальных консультаций перед введением изменений. Респонденты говорят о том, что их нужно было проводить.
«Принимая постановление, правительство намеренно проигнорировало права и свободы граждан и предпринимателей. Потому что на многие вопросы, где они должны были дать аргументированное заключение, они писали, что аргументированное обоснование причин несогласия не требуется», – сказала Джандосова.
О том, что после объединения часовых поясов пострадал бизнес, сообщила в среду и председатель профсоюза по защите малого и среднего бизнеса по городу Алматы Елена Мотькина. Она рассказала, что предприниматели жалуются на спад торговли: за 10 месяцев этого года она снизилась на 50-70%.
По словам активистки движения за возврат времени Шолпан Жаксыбаевой, противники единого часового пояса неоднократно просили правительство предоставить научные исследования, на основе которых принималось решение о переводе времени, но получали отказ.
Активисты также сомневаются в объективности исследования, которое планирует проводить министерство здравоохранения. Его данные, как и итоги недавнего онлайн-опроса на eGov, будут доступны только через три года.
При этом министр науки и высшего образования Саясат Нурбек говорил, что к исследованию подключат лучшие институты, а также, что на него потратят около 100 млн тенге, но при этом решение о едином часовом поясе пересматриваться не будет.
Жаксыбаева предлагает ученым и медикам провести альтернативные научные исследования о том, как перевод времени повлиял на казахстанцев. Она добавила, что, возможно, для этих целей активисты объявят краудфандинг.
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