В поисках утраченного времени

Петиции, суды и митинги

Первая петиция с требованием вернуть прежние часовые пояса появилась на официальном сайте ePetition 22 апреля и уже к июню набрала 50 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения. После обсуждения, несмотря на аргументы общественников, министерство торговли и интеграции отклонило ее.

Автор петиции Руслан Лепский подал иск в суд. Он требовал признать отклонение петиции незаконным, но в начале октября суд отказал ему.

23 октября житель Алматы Тимур Булегенов запустил еще одну петицию – на этот раз с требованием перевести время на два часа вперед. 17 ноября стало известно, что петиция Булегенова не прошла модерацию на сайте ePetition.

«Официальный отказ состоит в том, что аналогичная петиция по аналогичному предмету уже есть на сайте ePetition, хотя я подавал в другое министерство и с другими требованиями», – рассказал Булегенов.

Он уверен, что если бы его петиция прошла модерацию, то, как и предыдущая, набрала бы 50 тысяч голосов.

Булегенов попытался оспорить отказ в публикации петиции через eOtinish, но выяснил, что невозможно подать обращение онлайн в госорган, который ему отказал.