Два года ожидания социальной справедливости Токаева

Президент Касым-Жомарт Токаев был впервые избран президентом в июне 2019 года. Однако реальную власть и силу он смог обрести после событий Қанды Қаңтар 2022 года, которые унесли жизни, по официальным данным, 238 человек.

После этих событий Токаев открыто заявил о том, что экономическая система Казахстана демонстрировала хорошие показатели общего роста ВВП, однако оставалась «неэффективной» в распределении экономических благ.

«И вы это хорошо понимаете и знаете. Ключевыми выгодоприобретателями экономического роста стали финансово-олигархические группы», - констатировал Токаев.

Он уверял, что видел перспективу застоя в момент своего первого избрания и пытался инициировать реформы, однако они не понравились «отдельной властной группе». Второй президент Казахстана так никогда и не конкретизировал, кого он имел в виду под ней.

Вскоре после Январских событий Токаев выступил с проектом «нового» и «справедливого» Казахстана, в рамках которого было обещано справедливое распределение доходов и фокус на повышение доходов граждан.

«Каждый, кто хочет и может трудиться, найдет достойную работу. Каждому, кто нуждается в помощи, будет оказана поддержка государства и общества», - заявлял он в своих предвыборных обещаниях в 2022 году. Тогда, в ноябре 2022-го, он победил, по официальным данным, с результатом в 81,31% голосов. Однако международные организации заявили, что эти выборы были «безальтернативными».

Ключевыми элементами «новой» политики должны были стать прогрессивная шкала налогообложения, налог на роскошь, повышение зарплат, реформы в системах здравоохранения и пенсий, возврат незаконных активов из-за рубежа, а также создание различных фондов и инициатив, вроде «Қазақстан халқына» и «Нацфонд – детям».