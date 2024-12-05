Почему гибнут каспийские тюлени?

Ирина Гумыркина, Паоло Сорбелло, Власть
Гибель тюленей на Каспии происходит практически каждый год. Ученые называли разные причины, однако в большинстве случаев выяснить, от чего конкретно умерли краснокнижные животные, невозможно. В то же время популяция каспийского тюленя катастрофически сокращается. «Власть» на примере последних трех лет показывает, как попытки сохранить эндемик не приносят эффекта.
В конце XIX века общая численность тюленей на Каспии оценивалась в 1 млн особей. К 1980-1990-м годам популяция сократилась до 350-400 тыс. особей. По данным совместных казахстанско-российских исследований на февраль этого года, общая численность животных в акваториях двух стран составляла 377 719 особей, в пределах казахстанского сектора – 277 999 особей, из них 57 310 – рожденные щенки этого года, следует из ответа Казахстанского агентства прикладной экологии на запрос «Власти». Численность тюленей в конце 2022 – начале 2023 годов составляла 259 872 особи, из них в казахстанском секторе Каспийского моря – 240 168.
Стоит отметить, что, по оценкам группы казахстанских и западных ученых, в 2012 году численность тюленей составляла около 168 тыс.
Эколог и основатель Центрально-Азиатского института экологических исследований Асель Тасмагамбетова заявила, что популяция каспийского тюленя за последние 100 лет сократилась на 90% и сейчас их на Каспии насчитывается всего около 100 тыс. особей.
«О катастрофическом сокращении популяции мы можем судить на примере Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя: за последние два года в наш центр не поступило ни одного сообщения об обнаружении живого эндемика Каспия, которому требуется ветеринарная помощь. Мы получали звонки только о погибших животных», - отметила Тасмагамбетова в ответе на запрос «Власти».
По ее словам, с момента открытия центра в Актау в 2019 году всего было осмотрено около 80 краснокнижных животных, оказана помощь 70 тюленям, 40 из них удалось спасти и вернуть в естественную среду обитания.
«Все тюлени были детеныши в возрасте от трех недель до трех месяцев, слишком рано разлученные от самки. Все они поступили с различными травмами и переломами, гнойными ранами, с высокой температурой, сильным стрессом, вирусной инфекцией, нарушением кровообращения, сотрясением мозга», - перечислила Тасмагамбетова.
Она также сообщила, что у каждой прикаспийской страны есть своя методика подсчета краснокнижных животных, но единой методики нет, поэтому невозможно определить точную численность тюленей.
По данным комитета водного хозяйства министерства сельского хозяйства, во время казахстанско-российских исследований было изучено состояние ледового поля по метеоданным и спутниковым снимкам; проведены облеты для оценки численности каспийского тюленя с использованием мультиспектральной съемки, в том числе непрерывная съемка тепловизорами.
«Фотоснимки позволяют идентифицировать объекты аэросъемки и документально подтвердить достоверность распознавания на инфрокрасных изображениях тюленей. Тепловизионная съемка является наиболее эффективной для обнаружения теплокровных морских млекопитающих на льдах, что обусловлено значительной разницей температур тела теплокровного тюленя и снежно-ледового покрова», - отмечается в ответе ведомства на запрос.
Также в ходе исследования была проведена авиаразведка с целью корректировки маршрута движения ледокола для минимизации воздействия на тюленей и «спутниковое мечение» отдельных особей для мониторинга миграций.
Однако член общественного совета министерства экологии и природных ресурсов и председатель регионального экологического совета Ассоциации ECOJER по Мангистауской области Адильбек Козыбаков отмечает, что в Казахстане нет четкого надзора и контроля, не проводится перепись тюленей, поэтому «трудно сказать, увеличивается или уменьшается популяция». В то же время он считает «нормальным», если ежегодно погибает тысяча тюленей, или 1% от популяции: «Я бы приписал эти события естественному закону природы. По мере увеличения численности животных увеличивается и смертность».
Между тем российский Фонд поддержки и развития экологических инициатив «Компас» в начале этого года заявил, что популяция тюленей «уже не просто в критическом состоянии, она уже прошла ту красную линию, после которой вряд ли получится ее восстановить в ближайшее время».
Только за последние три года – с 2022-го по 2024-й – было выброшено на побережье Каспия в Мангистауской области минимум 2,6 тыс. мертвых тюленей. Причем в этом году найдено почти в семь раз больше погибших животных, чем два года назад: в 2022 году в казахстанской части Каспия, по официальным данным, были найдены мертвыми более 300 каспийских тюленей, в этом году – почти 2,2 тыс. животных.
Природные газы, браконьерство и чума
Весной 2022 года, после того как были обнаружены туши 94 животных, в департаменте экологии Мангистауской области заявили, что отобрать пробы для выяснения причин гибели животных невозможно из-за сильного разложения. Не смогли установить причину гибели и найденных в середине мая 2022 года 64 тюленей. В министерстве экологии заявили, что провести отбор проб для исследований невозможно, но предположили, что животные умерли еще зимой.
Летом 2022 года комитет рыбного хозяйства министерства сельского хозяйства в своем заключении сообщал, что только 67 погибших животных удалось осмотреть, и у 25% из них (17 особей) были обнаружены «следы механического воздействия, которые привели или могли привести к их гибели».
«Причинами механических повреждений могли быть: прилов тюленей в рыболовные сети и нанесение травм живым или мертвым тюленям при их выпутывании; запутывание тюленей в запрещенных орудиях лова (крючках); попадание под винты судна», - говорилось в заключении.
При этом возраст удалось выявить только у 19 особей, и 10 из них были щенками, рожденными зимой 2021-2022 года. В ведомстве объяснили их смертность тем, что щенки были истощены, замерзли, упав в воду, или льдины с новорожденными тюленями унесло в открытое море.
«Теплая зима 2021-2022 годов была неблагоприятна для размножения тюленей на льдах, поэтому указанные факты стали причиной естественной смертности молодых тюленей», - заявляли в комитете.
Через полгода в Тупкараганском районе Мангистауской области нашли еще 172 мертвых тюленя. Сначала в министерстве экологии предполагали, что тюлени могли погибнуть из-за выброса сероводорода. Но позже в ведомстве назвали причиной их гибели пневмонию, которая развилась на фоне снижения иммунитета из-за загрязнения среды обитания.
В тот же период, в начале декабря 2022 года, на побережье Каспийского моря в Дагестане были найдено 10 тыс. погибших каспийских тюленей, еще сотни – в Туркменистане. Через год, в ноябре 2023-го, ученые заявили, что животные погибли из-за выбросов природных газов, объяснив эту версию тем, что выбросы совпадают с осенними миграционными маршрутами тюленей. Однако по другой версии каспийские тюлени умерли от птичьего гриппа, переносчиками которого могли стать перелетные птицы.
«Биологи из Новосибирска и Махачкалы организовали исследование состояния популяции каспийского тюленя. Оно подтвердило версию о циркуляции высокопатогенного птичьего гриппа в районах основных лежбищ в российской части Каспия – на островах Малый Жемчужный и Тюлений, а также в акватории Северного и Среднего Каспия», - заявляли тогда в фонде «Компас».
В конце марта 2023 года комитет рыбного хозяйства сообщил, что в ходе мониторинга побережья Каспийского моря в Тупкараганском районе обнаружены 62 туши мертвых тюленей, а в начале апреля количество мертвых животных, найденных на побережье, выросло до 78.
Через месяц, в начале мая, в том же районе обнаружили 15 мертвых тюленей, а через несколько дней Минэкологии сообщило, что найдены туши «нескольких десятков тюленей».
Причины гибели животных так и не были установлены. Специалисты только предполагают, что животные гибнут зимой, а весной их туши выносит на берег. Но от чего именно – высказывают разные версии.
Профессор биологии Университета Лидса Саймон Гудман в интервью «Власти» пояснил, что нет единой причины гибели краснокнижных животных. Существует три фактора, которые влияют на гибель тюленей: вспышка какого-то заболевания, токсичность водорослей и рыболовство – тюлени попадают в рыболовные сети. При этом биолог подчеркивает, что некоторые инфекции могут быть пропущены, потому что исследователи не собирали для этого нужные образцы.
В то же время логистические трудности он называет одной из проблем, которые не позволяют устанавливать точные причины гибели тюленей во всех случаях.
«Тюлени часто оказываются в относительно труднодоступных местах, а трупы часто могут находиться в море несколько дней, прежде чем их найдут. Туши начинают разлагаться, и это действительно затрудняет проведение диагностических тестов на необходимом уровне. И поэтому, я думаю, это одна из причин, почему так трудно дать однозначные ответы», - сказал он.
Весной этого года в Тупкараганском районе нашли мертвыми 182 тюленя, а с 24 октября по 18 ноября обнаружены 1 989 погибших животных, в том числе, по данным Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, в районах Каражанбас и Каламкас.
По данным Института гидробиологии и экологии, у большинства обнаруженных весной животных не было никаких внешних признаков, указывающих на причину гибели. Лишь у семи особей были механические повреждения: у одного животного не было головы, у одного были повреждены ласты, у третьего – нижняя челюсть, одного тюленя нашли в рыболовных сетях, еще у одного были круглые порезы в районе живота, а у двоих тюленей были раны на животе и груди.
«Оценка возраста мертвых тюленей, проведенная по гистологическим срезам клыков, показала, что значительная часть найденных трупов (38%) – щенки, рожденные в зиму 2023-2024 гг., максимальный возраст умерших тюленей ограничивается 23 годами. Гибель щенков может быть обусловлена неблагоприятными зимними условиями», - добавили в учреждении.
Между тем в комитете водного хозяйства в ответе на запрос редакции заявили, что, «по результатам научных исследований, причиной гибели тюленей, выброшенных на побережье Тупкараганского района Мангистауской области в марте-апреле 2024 года, была чума плотоядных».
В начале ноября специалист по экологическому просвещению Института гидробиологии и экологии Асель Баймуканова сообщала, что многие из найденных этой осенью мертвых самок были беременны, а все тюлени – упитанными.
«Это говорит о том, что до момента гибели они были молодыми и жизнеспособными. Смерть, по всей видимости, была неестественной и внезапной», - заявила специалист института.
Кроме того, из 395 обнаруженных тюленей 9,4% были найдены запутанными в рыболовных сетях.
Министерство экологии тоже не исключает, что часть тюленей погибла от рыболовных сетей.
«Есть версия, что некоторые особи погибли от наличия сетей. То есть от человеческого воздействия», - сказал на брифинге в Астане 30 октября вице-министр экологии и природных ресурсов Жомарт Алиев.
В министерстве сельского хозяйства 14 ноября вновь выдвинули версию, что причиной могли стать природные явления, включая выбросы природных газов из-за подводных землетрясений. Но окончательные выводы будут сделаны только через три-четыре месяца – после того, как будут завершения лабораторные исследования.
«На 13 ноября 2024 года все пробы, исследованные методом ПЦР на пастереллез, птичий грипп, чуму плотоядных, сальмонеллез и листериоз, показали отрицательные результаты», - добавили в ведомстве.
В свою очередь министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев в кулуарах мажилиса 27 ноября высказался, что пока говорить о причинах гибели животных рано: «Предположений много, каждый по своему говорит. Кто-то говорит, что случились подводные землетрясения, был выброс природного газа. Кто-то говорит, что это последствия загрязнений. Но давайте дождемся (результатов исследований – В.)».
Между тем ученых беспокоит тот факт, что выбросы мертвых тюленей происходят ежегодно практически на одних и тех же участках в Тупкараганском районе.
Нефтяные компании ни при чём?
Обосновать причину массовых выбросов тюленей на побережье Каспия попытался еще в 1971 году научный сотрудник Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Б. И. Бадамшин. Он считал, что основная причина гибели животных связана с промыслом в тот период, когда большая часть льда растаяла, и при отстреле половина раненых тюленей тонула, а через некоторое время всплывала на поверхность. Ветром и течением их и выбрасывало на берег. Другой причиной Бадамшин считал взрывные работы при разведке нефти и газа.
Сегодня экологи тоже не исключают, что нефтедобыча может быть одной из причин гибели каспийских тюленей, точнее – причиной загрязнения среды их обитания. Институт гидробиологии и экологии еще в начале 2021 года говорил, что морские месторождения нефти и газа на шельфе Северного Каспия располагаются как раз в местах щенки каспийских тюленей.
Асель Тасмагамбетова тоже говорит, что значительная часть традиционных мест обитания тюленей сегодня сильно загрязнена из-за нефтедобывающего производства в акватории Каспийского моря.
Между тем Тимур Елеусизов, председатель, учредитель и основатель частных фондов Eco Fund Tabigat, РОО «Kaz Eco Patrol», полагал, что нефтяные компании оказывают давление на исполнительную власть региона, преследуя свои интересы.
Ни в Казахстанском агентстве прикладной экологии, ни в Институте гидробиологии и экологии не считают, что гибель тюленей напрямую связана с нефтедобычей.
В агентстве прикладной экологии отмечают, что влияют на состояние популяции каспийского тюленя (и даже могут приводить к их гибели из-за ослабления иммунитета) изменение климата, рыболовство (тюлени гибнут в рыболовных сетях), судоходство (случайное травмирование животных), ухудшение качества воды под влиянием речных стоков, а также болезни (вирусные и бактериальные инфекции, накопление токсикантов).
В ответе на запрос также указывается, что «результаты совместных исследований по изучению состояния здоровья и численности каспийских тюленей можно получить в компании НКОК (оператор месторождения Кашаган – В.)». Агентство совместно с российским НИИ рыбного хозяйства и океанографии с 2019 года проводило исследование акватории Северного Каспия для оценки демографических параметров каспийского тюленя.
В Институте гидробиологии и экологии заявили, что за последние годы нет ни одного подтвержденного факта гибели тюленей, связанного с разведкой и добычей нефти в казахстанском секторе Каспия. Но в то же время среди целого ряда факторов, влияющих на сокращение популяции, в учреждении назвали в том числе зимнее судоходство для обслуживания инфраструктуры морских нефтегазовых разработок.
Приводят к ослаблению иммунитета и создают угрозу массовой гибели тюленей также загрязнение моря; сокращение и разрушение ледового покрова в Северном Каспии в результате глобального потепления и обмеления моря; строительство промышленных объектов в акватории; браконьерство, которое приводит к нехватке пищи для тюленей и попаданию их рыболовные сети; а «дикий» туризм, судоходство у залежек тюленей, охота на водоплавающую дичь приводят к деградации и сокращению мест обитания краснокнижных животных, что тоже отрицательно сказывается на их численности.
Гудман отмечает, что существует множество угроз во многих проблемах экосистемы Каспия. И основная на данный момент – это рыболовство.
«Существует очень большая проблема смертности тюленей в незаконных рыболовных снастях, особенно в тех, которые используются при браконьерстве на осетровых», - говорит он.
Ведущий научный сотрудник гидробиологической лаборатории Института зоологии Азербайджана Сулейман Сулейманов в прошлом году говорил изданию Аzernews, что летом каспийские тюлени обитают в водах Апшеронского полуострова, а в ноябре-декабре собираются в стаи для размножения в водах Северного Каспия.
«Предположительно, причиной массовой гибели каспийских тюленей может быть сильное загрязнение воды рек, протекающих по этим территориям. А еще одной причиной может быть использование рыбаками взрывных устройств во время лова рыбы», - сказал он.
Академик подчеркивал, что наблюдения свидетельствуют о процессе сильного загрязнения Каспийского моря за последние десять лет в связи с активизацией нефтегазовых операций.
Между тем глава Мангистауской областной Ассоциации рыбного хозяйства и аквакультуры Данияр Акимжанов считает, что нужны исследования, почему тюлени гибнут только весной и осенью. По его словам, научно-исследовательские институты берут пробы, но до сих пор не могут назвать конкретную причину.
Но чтобы назвать точную причину гибели краснокнижных животных, нужно продолжать исследования, подчеркивает Асель Баймуканова.
«Я общалась с другими экспертами, которые изучают смертность. Они все согласны давать необходимую экспертизу и помогать в установлении причин смертности. И даже они со всем доступным – дорогим оборудованием, оснащенными лабораториями – затрудняются говорить о причинах смертности. Не хватает данных. Даже обработка свежих проб не всегда дает результаты. Они, как и мы, склоняются к тому, чтобы лучше изучать состояние здоровья путем отлова и выпуска в среду обитания», - писала эколог в Instagram.
В комментариях «Власти» она пояснила, что у тюленей есть система сезонной миграции к казахстанскому берегу Каспия. Это, а также регресс прилива в Каспии, и приводят к тому, что мертвых животных массово выбрасывает на берег.
В то же время из-за обмеления Каспия меняются маршруты миграции тюленей. Потому что острова, которые тюлени используют для размножения, исчезают, а появляющиеся земли меняют свое местоположение, а это приводит к стрессу животных и их деградации.
«Как исследователи, мы играем в угадайку о намерениях тюленей относительно миграционных потоков. Утончение ледяных глыб меняет линии миграции. Регрессия Каспийского моря негативно влияет на иммунную систему тюленей. Они, конечно, адаптируются к меняющейся среде, но это (обмеление моря – В.) происходит все более быстрыми темпами», - говорит Асель Баймуканова.
Тщетные попытки сохранить эндемик
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил изучить причины гибели тюленей на Каспии еще в 2022 году, пообещав, что возьмет решение проблемы сокращения популяции морских животных под свой личный контроль.
В том же году впервые заговорили о планах создать в Мангистауской области сеть особо охраняемых природных территорий республиканского значения в районах Кендерли, Комсомольский и Прорва. В областном управлении природных ресурсов и регулирования природопользования тогда сообщали, что дорожную карту по комплексному решению экологических проблем региона разработали еще в 2021 году, и документом предполагалось провести научно-исследовательскую работу и создать сеть особо охраняемых природных территорий, а также трех государственных природных резерватов республиканского значения.
Однако постановление правительства «О создании республиканского государственного учреждения “Государственный природный резерват “Каспий итбалығы” Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» вышло только 24 октября этого года. Сейчас, как сообщили «Власти» в комитете рыбного хозяйства, «проводятся организационные меры по созданию резервата», то есть утверждение положения и его регистрация в департаменте юстиции, разработка норм положенности в материально-техническом оснащении и другие меры.
Изначально предполагалось, что площадь резервата в акватории Каспия на территории Мангистауской и Атырауской областей будет 109 558,04 га, площадь охранной зоны – 69 839,62 га. Постановлением же правительства территория резервата определена в пределах Тупкараганского и Бейнеуского районов Мангистауской области общей площадью 108 632,31 га. Финансирование резервата будет из республиканского бюджета.
Гудман считает, что охраняемые территории должны быть с особым упором на каспийских тюленей, более того, должны включать и земельные участки, включающие места размножения животных, места их кормления.
В июне этого года правительство Казахстана разрешило изъять 156 особей каспийского тюленя для научных исследований. Комитет рыбного хозяйства в ответе на официальный запрос «Власти» уточнял, что изъятие будет происходить осенью и всего на час. После отлова тюленей должны измерить и взвесить, взять кровь на серологические исследования, мазки из носа, зева, глаз и т. д., провести токсикологические и ультразвукового исследования, чипировать животных, чтобы исключить повторное исследование особи, в случае повторной поимки через какое-то время – для мониторинга изменений с последнего наблюдения, а также для передачи данных другим исследователям, и при исследовании смертности – сравнить данные с последними наблюдениями.
Кроме этого, на лежбищах тюленей будут оцениваться состояние и динамика их численности, половой и возрастной состав. При проведении научно-исследовательских работ на каждую особь составляется паспорт, где записываются все данные особи.
В 2023 году разрешение на изъятие каспийских тюленей в научно-исследовательских целях получили Институт гидробиологии и экологии и ТОО «Казахстанское Агентство прикладной экологии».
В агентстве прикладной экологии сообщили «Власти», что в прошлом году получили разрешение на отлов 10 особей. На них были установлены спутниковые метки для изучения миграции и отобраны пробы для выявления заболеваний. Однако данных этих исследований у компании нет, а в этом году они не получили разрешения на проведение научных исследований.
Но в Институте гидробиологии и экологии говорят, что изымать тюленей из популяции в этом году не будут, потому что из-за позднего финансирования соответствующий договор был подписан только во второй половине октября.
«По программе исследований запланировано проведение работ по отлову тюленей и чипированию на весну 2025 года», - сообщили в институте.
В то же время CAIER с 2017 года провел уже восемь международных экспедиций. В последней экспедиции в феврале 2024 года приняли участие ученые в области морского биоразнообразия из Казахстана, Великобритании, Саудовской Аравии и Южной Африки. Как сообщила Тасмагамбетова, в ходе исследовательской работы были отобраны пробы воды, снежного покрова, объектов окружающей среды. Обнаруженным больным тюленям была оказана ветеринарная помощь, удалось собрать биоматериал для исследования уровня интоксикации.
«В рамках научного сотрудничества CAIER и Королевского университета науки и технологии (KAUST, Саудовская Аравия) были разработаны уникальные облегченные датчики слежения, которые позволят анализировать состояние здоровья каспийского тюленя», - также добавила она.
По словам Тасмагамбетовой, эти датчики включают три спутниковых модуля и один модуль LoRa и позволяют минимизировать вмешательство в естественное поведение тюленей. Такой подход обеспечил получение точных данных о температуре, давлении/глубине, местоположении GPS, скорости перемещения, ориентации и проводимости без значительного влияния на поведенческие паттерны животных.
«Во время экспедиции ученые установили электронные датчики слежения на тюленей, прошедших ветеринарное лечение. Приборы определят точное местонахождение животных. Все образцы биоматериалов и образцы объектов окружающей среды и информация с датчиков поступают для дальнейших исследований в лабораторию Центрально-Азиатского института экологических исследований», - рассказала глава CAIER.
Также в 2022 году на базе Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя создан научный совет, в который вошли международные специалисты в области морского биоразнообразия. Они занимаются изучением причин сокращения популяции каспийского тюленя и катастрофической экологической обстановкой на Каспии.
В свою очередь комитет рыбного хозяйства намерен вынести вопрос о гибели каспийского тюленя и вопрос проведения совместных исследований причин их гибели на заседание комиссии по водным биологическим ресурсам Каспийского моря, которое пройдет в декабре в Астрахани.
«На сегодня прорабатывается вопрос продолжения совместных с российской стороной исследований оценки численности, распределения и естественного воспроизводства каспийского тюленя в казахстанской и российской акватории Северного Каспия на 5 лет (2026-2030 гг.)», - также сообщили в ведомстве.
Гудман же считает, что необходимо основное внимание уделять проблеме загрязнения экосистемы и изменения климата: «Это большие системные проблемы, которые требуют долгосрочных усилий».
Он подчеркивает, что в приоритете для сохранения Каспия должна быть борьба с незаконным рыболовством.
«У многих людей может не быть альтернативы этому. И поэтому действительно важным способом борьбы с незаконной рыболовной деятельностью является реализация социально-экономических программ, призванных дать людям альтернативные средства к существованию», - полагает ученый.
Кроме этого, по его мнению, ледоколы могут проходить через места размножения тюленей, и существует вероятность разделения матерей и детенышей.
«И поэтому необходимо принять соответствующие меры по смягчению последствий, чтобы попытаться остановить подобные явления», - добавил Гудман.
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Член общественного совета министерства экологии и природных ресурсов Адильбек Козыбаков оценил ущерб от гибели тюленей в 1,4 млрд тенге. Он также призвал в срочном порядке создать комиссию по расследованию, чтобы найти виновных и возместить ущерб.
Однако, судя по всему, ни правительство, ни парламент не видят в этом серьезной проблемы. В этом году никто из депутатов даже не затронул тему гибели эндемика Каспия в своих запросах правительству. Весной это потеряло актуальность на фоне паводков. А осенью только депутат мажилиса Едил Жанбыршин высказался на этот счет, и то обвинив зоозащитников, выступающих против поправок в закон о жестоком обращении с животными, в том, что они не говорят о проблеме гибели тюленей. Сам депутат, руководящий комитетом экологии мажилиса и активно лоббирующий убийство бродячих собак, вопрос о гибели тюленей в парламенте не поднимал.
Между тем исследования по оценке численности распределения и естественного воспроизводства каспийского тюленя финансируется компанией НКОК, один из производственных объектов которой находится в Баутино – это база логистической поддержки месторождения Кашаган. А Тупкараганский залив, как следует из информации на сайте компании, «представляет собой природную гавань, которая не замерзает и пригодна для судоходства круглый год».
В агентстве прикладной экологии на просьбу редакции озвучить данные совместных с российской стороной исследований о состоянии здоровья тюленей посоветовали обратиться именно в НКОК: «В рамках подписанных контрактов мы не можем предоставить данную информацию».
Если озвучивать общественно-значимые данные имеет право лишь тот, кто финансирует научную работу, то это в целом ставит под сомнение объективность и непредвзятость всех этих исследований. И вызывает риторические вопросы, почему власти Казахстана не считают гибель эндемика экологической катастрофой, требующей тщательного расследования.
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