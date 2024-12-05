Почему гибнут каспийские тюлени?

В конце XIX века общая численность тюленей на Каспии оценивалась в 1 млн особей. К 1980-1990-м годам популяция сократилась до 350-400 тыс. особей. По данным совместных казахстанско-российских исследований на февраль этого года, общая численность животных в акваториях двух стран составляла 377 719 особей, в пределах казахстанского сектора – 277 999 особей, из них 57 310 – рожденные щенки этого года, следует из ответа Казахстанского агентства прикладной экологии на запрос «Власти». Численность тюленей в конце 2022 – начале 2023 годов составляла 259 872 особи, из них в казахстанском секторе Каспийского моря – 240 168.

Стоит отметить, что, по оценкам группы казахстанских и западных ученых, в 2012 году численность тюленей составляла около 168 тыс.

Эколог и основатель Центрально-Азиатского института экологических исследований Асель Тасмагамбетова заявила, что популяция каспийского тюленя за последние 100 лет сократилась на 90% и сейчас их на Каспии насчитывается всего около 100 тыс. особей.

«О катастрофическом сокращении популяции мы можем судить на примере Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя: за последние два года в наш центр не поступило ни одного сообщения об обнаружении живого эндемика Каспия, которому требуется ветеринарная помощь. Мы получали звонки только о погибших животных», - отметила Тасмагамбетова в ответе на запрос «Власти».

По ее словам, с момента открытия центра в Актау в 2019 году всего было осмотрено около 80 краснокнижных животных, оказана помощь 70 тюленям, 40 из них удалось спасти и вернуть в естественную среду обитания.

«Все тюлени были детеныши в возрасте от трех недель до трех месяцев, слишком рано разлученные от самки. Все они поступили с различными травмами и переломами, гнойными ранами, с высокой температурой, сильным стрессом, вирусной инфекцией, нарушением кровообращения, сотрясением мозга», - перечислила Тасмагамбетова.

Она также сообщила, что у каждой прикаспийской страны есть своя методика подсчета краснокнижных животных, но единой методики нет, поэтому невозможно определить точную численность тюленей.