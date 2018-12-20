Новая модель здравоохранения: казахстанским врачам повысят зарплату на 250%

В Казахстане активно продолжается реформа здравоохранения и о многих нововведениях пока еще активно не говорят вслух. Например, отечественных медиков ожидает значительное повышение зарплат. Средняя по стране к 2023 году составит 495 тысяч тенге. Как в целом будет развиваться эта важная отрасль, чего ждать пациентам, врачам и руководителям медорганизаций, в интервью Vласти рассказала руководитель центра экономики здравоохранения Республиканского центра развития здравоохранения Зарина Темекова.
— Зарина, давайте начнем с «национальных счетов здравоохранения», — что они из себя представляют?
— Для того, чтобы правильно планировать расходы, нужен хороший учет. В странах ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) для учета расходов в социальной сфере используется международный инструмент, позволяющий отслеживать все потоки денежных средств на основе системы национальных счетов (НСЗ). В Казахстане такой учет ведется с 2010 года. И с прошлого года данные Казахстана по НСЗ впервые вошли в официальные базы данных ОЭСР и ВОЗ. Мы непрерывно ведем процесс совершенстовавания валидации наших данных. Этот инструмент позволяет нам правильно планировать наши расходы, видеть потребность, и, самое главное, сопоставлять количественно эти показатели с другими странами по объемам расходов на конкретные виды здравоохранения, на новые инициативы, дает информацию о месте несения расходов, о субъектах и получателях услуг. Это помогает нам видеть основные тренды в финансировании и их связь с результатами. И соответственно, правильно планировать бюджет для устойчивого, равного и эффективного распределения средств между мерами, направленными на предупреждение, лечение болезней населения.
— Насколько мне известно, у вас сформированы данные за 2017 год.
— Да, в результате формирования и анализа двухмерных таблиц НСЗ за 2017 год мы видим, что общие расходы на здравоохранение составили 1 трлн 759 млрд тенге. Это порядка 3,3% от ВВП. И этот показатель существенно ниже, чем в странах с аналогичным уровнем развития, где расходуется порядка 5-7% от ВВП. Из них средства из госбюджета без капитальных расходов и без расходов на образование составили 1 трлн 23 млрд тенге или 1,9% от ВВП.
— Получается в 3,5 раза меньше, чем в странах ОЭСР?
— В среднем, да. В абсолютных цифрах государственные расходы растут в бюджете, однако этим утешаться не стоит, поскольку весь мир считает госрасходы в процентах от ВВП, чтобы понимать каков приоритет здравоохранения в контексте благосостояния страны. А у нас этот показатель снижается: к примеру, в 2016 году на здравоохранение было выделено 2% от ВВП. Что касается частных расходов, это расходы домохозяйств «из кармана», напрямую предприятий и средства добровольного медицинского страхования. Они составили 626,9 млрд тенге. В целом, это 38% от текущих расходов на здравоохранение, данный показатель почти в два раза выше допустимого уровня 20%, который рекомендует ВОЗ. При росте этого показателя создаётся высокая вероятность того, что граждане понесут катастрофические личные расходы, а уязвимые группы населения могут попасть за черту бедности.
— Если говорить о расходах на здравоохранение в Казахстане и в странах ОЭСР, сколько средств тратится на одного человека?
— В Казахстане финансирование на одного человека в год составляет $275, в странах ОЭСР этот показатель переваливает за $3000. У нас в 10 раз меньше. Кроме того, этот показатель снижается в реальном выражении с 2009 года.
В Казахстане финансирование на одного человека в год составляет $275, в странах ОЭСР этот показатель переваливает за $3000.
— Это происходит из-за ослабления национальной валюты?
— Да, это связано с инфляционными процессами. ВОЗ говорит, что расходы на здравоохранение во всем мире вырастут в 2,5 раза. И это неминуемо. Растет население, растет распространенность дорогими в лечении неинфекционными заболеваниями, дорожают медоборудование, лекарства. Только расходы на изделия медицинского назначения (ИМН) в медорганизациях составляют немалую часть бюджета. ИМН – это катетеры, реагенты, спирали, искусственные суставы и другие тысячи наименований изделий, без которых не произвести высокотехнологичные операции и другие виды лечения. И почти всё это закупается за рубежом за доллары и евро. Представим, насколько они дорожают после корректировки курса национальной валюты… Как следствие, в Казахстане уже сложился дефицит — по нашим подсчетам 362 млрд тенге. Это именно дефицит гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. То есть, это те средства, которые задекларированы в ГОБМП, но финансово они не были покрыты.
— На них нет денег в бюджете?
— Да, за последние годы из-за того, что существенно не пересматривались перечень услуг ГОБМП и тарифы на них, сложилась недофинансированность ГОБМП. Но сейчас, как вы знаете, глава государства в послании дал поручение довести в течение пяти лет расходы на здравоохранение, образование и науку до 10% от ВВП. И это, безусловно, дает сектору здравоохранения новые возможности. На данный момент министерством проведены расчеты по определению прогнозной потребности в средствах до 2023 года.
— Как распределятся эти средства между образованием и здравоохранением?
— Во всех странах расстановка приоритетов, деление средств между образованием и здравоохранением, между социальными сферами зависит от приоритетов. Например, в период с 2007 по 2015 годы средняя доля расходов на здравоохранение в бюджетах стран ОЭСР варьировалась между 17-19%, на образование сохранялась на уровне 13%. В доле от ВВП – это 9% на здравоохранение, 5,2% на образование. Европа предпочитает тратить на здравоохранение больше, чем на образование.
В Казахстане исторически на образование затрачивается 4,1% ВВП, из которых 3,5% выделяются из бюджета, на здравоохранение - 3,3%, из которых 1,9% - государственные средства. Нужно сказать, что если ОЭСР и ВОЗ настоятельно рекомендуют не увеличивать частные расходы в здравоохранении, то рост частных расходов в образовании, наоборот, стимулирует конкуренцию, самостоятельность учебных заведений, улучшение качества образования и так далее. В этой связи целесообразно здравоохранению поднимать уровень финансирования именно за счет государственных средств.
— Таким образом, планируется увеличить расходы на здравоохранение?
— Предварительно, по согласованию с министерством национальной экономики, уровень расходов из всех источников на здравоохранение до 2023 года планируется довести с нынешних 3,3% до 4,7% от ВВП. Дополнительная потребность составит 1,3 трлн тенге. Это тот пул государственных средств, который добавится к тому, что сейчас есть. При этом, доля частных расходов останется на том же уровне, то есть, 1,34% к ВВП.
— Куда и на что государство будет тратить эти средства?
— Если говорить о самых главных потребностях, то в первую очередь мы должны увеличить тарифы на медицинские услуги, сделать их безубыточными. Таким образом, мы поднимем зарплаты медработникам, будем возмещать расходы на обновление медоборудования. Планируется увеличить расходы на профилактику заболеваний, услуги общественного здравоохранения. Также необходимо удовлетворить растущую потребность населения в объеме некоторых специализированных медицинских услуг. Еще один небольшой пул – это дополнительные капитальные вложения на возмещение 80% компенсации инвестзатрат по крупным ГЧП проектам, что планируется с 2022 года.
— Почему выбраны эти направления?
— За последние годы в Казахстане наблюдается рост затрат на диагностику, лечение хронических заболеваний, которые в расходах составляют 95-96% от всех расходов государства на здравоохранение. Нам необходимо переместить фокус с лечения хронических болезней на их профилактику и предупреждение. Легче предупредить болезнь, чем лечить ее тяжелые последствия. Например, если в Казахстане мы тратим всего 4% на охрану здоровья, то в странах ОЭСР этот показатель равен 10%.
Мы хотим поэтапно к 2023 году повысить социальный уровень медицинских работников, и довести соотношение зарплаты врачей к средней по экономике до 250%.
Уже утвержден приказ министерства по механизмам повышения заработной платы участковым медработникам. Так, с 1 января 2019 года инструментом повышения заработной платы медицинских работников первичного звена определен стимулирующий компонент участковой службы (СКУС), то есть доплата на стимулирование работников субъектов ПМСП, внедривших и применивших в работе программу управления заболеваниями и универсально-прогрессивную модель патронажной службы. В целом, на повышение зарплаты предусмотрено более 5 млрд тенге. Повышение зарплаты коснется также низкооплачиваемых категорий работников медицинских организаций. Для этого будет выделено более 27 млрд тенге.
Мы планируем включить в тарифы на медицинские услуги расходы по амортизации с 2021 года. К этому времени необходимо разработать правила, регламентирующие формирование и использование амортизационных фондов. Ведь сейчас у нас тарифы на медуслуги не предусматривают амортизацию, и мы, в том числе местные бюджеты, вынуждены дополнительно выделять средства на обновление и перевооружение медицинских объектов, их капитальный ремонт.
— Расскажите подробнее о зарплатах врачей. Какие они сейчас и какими станут?
— Мы проанализировали 2016-2017 год и первое полугодие 2018 года. Было охвачено 850 государственных медорганизаций, а расчет осуществлялся медианным методом, который представляет зарплату среднестатистического сотрудника, выбрасывая отклонения. Анализ показал, что средняя зарплата врача за первое полугодие 2018 года составила 142 002 тенге, зарплата средних медработников – 90 800 тенге. Кроме того, мы делали сравнение наших зарплат с зарплатами в ОЭСР по паритету покупательской способности, т.е. выявили ценностную разницу. Взяли потребительские корзины там и здесь. Анализ показал, что разница в зарплатах составляет 6,9 раз: врач в Казахстане за свою месячную зарплату может купить 2,4 таких корзины, а врач в ОЭСР – 16,4.
— У них и корзина наверняка получше…
— Потребительские корзины мы брали идентичные, однако качество этой корзины, это, конечно, другой вопрос. Но эта разница в 6,9 раз должна стать нашей долгосрочной целью. И, как я уже сказала, к 2023 году планируется повысить зарплаты медработников до уровня 2,5 к 1.
— Так, сейчас получается 142 тысячи, а сколько к 2023?
— Да, сейчас врач получает 142 тысячи тенге, к 2020 году он будет получать 229 тысяч, к 2023 – 495 тысяч. Это 250% от средней по экономике. Средняя по экономике в 2023 году согласно прогнозу социально-экономического развития составит 198 тысяч тенге.
— Столько будут получать врачи, а что касается среднего медперсонала?
— Для них тоже планируется повышение. Сейчас соотношение зарплаты среднего медработника к экономике составляет 90 тысяч тенге или 0,56 к 1. К 2023 году мы планируем поднять до 1,1. В цифрах это составит 218 тысяч тенге или увеличение более чем в два раза.
— Возвращаясь к зарплатам врачей. 495 тысяч тенге будет не каждый врач получать?
— Это будет средняя зарплата врача. Естественно, это не аксиома для всех. Всё будет зависеть от результатов работы. У нас в каждой форме помощи есть свои показатели результативности. Это называется финансирование, ориентированное на результат. Каждому по заслугам. И в целом, увеличение зарплат планируется по двум компонентам. Первое – за счет повышения самой зарплаты для приведения к стандартам ОЭСР. Второй компонент – за счет увеличения численности врачей.
Как известно, у нас есть прогноз по численности занятых в здравоохранении, также мы планируем снизить нагрузку на врача. На данный момент нагрузка на одного участкового врача составляет 1950 пациентов. Планируется снизить этот показатель в 2019 году до 1700. Для этого понадобится дополнительно 1500 участков ВОП по стране и 4500 медсестер. Будет происходить разукрупнение или снижение нагрузки на врача, это делается для того, чтобы не страдала доступность медуслуг.
— Что в итоге получат граждане от всей этой реформы?
— Основные проблемы здравоохранения – это качество и доступность медуслуг. Когда существует потребность в финансировании и не покрыты элементарные вещи, медорганизациям приходится экономить на чем-то другом, соответственно, снижается качество медпомощи. Когда все эти потребности будут нивелированы, соответственно, качество медпомощи будет улучшаться. Меры, которые сейчас минздрав планирует предпринять, направлены именно на увеличение доступности медпомощи и качества. Конечно, если это финансово закреплено, это гораздо легче сделать.