Новая модель здравоохранения: казахстанским врачам повысят зарплату на 250%

— Зарина, давайте начнем с «национальных счетов здравоохранения», — что они из себя представляют?

— Для того, чтобы правильно планировать расходы, нужен хороший учет. В странах ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) для учета расходов в социальной сфере используется международный инструмент, позволяющий отслеживать все потоки денежных средств на основе системы национальных счетов (НСЗ). В Казахстане такой учет ведется с 2010 года. И с прошлого года данные Казахстана по НСЗ впервые вошли в официальные базы данных ОЭСР и ВОЗ. Мы непрерывно ведем процесс совершенстовавания валидации наших данных. Этот инструмент позволяет нам правильно планировать наши расходы, видеть потребность, и, самое главное, сопоставлять количественно эти показатели с другими странами по объемам расходов на конкретные виды здравоохранения, на новые инициативы, дает информацию о месте несения расходов, о субъектах и получателях услуг. Это помогает нам видеть основные тренды в финансировании и их связь с результатами. И соответственно, правильно планировать бюджет для устойчивого, равного и эффективного распределения средств между мерами, направленными на предупреждение, лечение болезней населения.

— Насколько мне известно, у вас сформированы данные за 2017 год.

— Да, в результате формирования и анализа двухмерных таблиц НСЗ за 2017 год мы видим, что общие расходы на здравоохранение составили 1 трлн 759 млрд тенге. Это порядка 3,3% от ВВП. И этот показатель существенно ниже, чем в странах с аналогичным уровнем развития, где расходуется порядка 5-7% от ВВП. Из них средства из госбюджета без капитальных расходов и без расходов на образование составили 1 трлн 23 млрд тенге или 1,9% от ВВП.