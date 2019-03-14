«Воздух, который мы заслужили»

Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения, ежегодно 7 млн человек преждевременно умирают из-за того, что дышат загрязненным воздухом – это сопоставимо с сердечно-сосудистыми, раковыми и легочными заболеваниями – с такой статистики начал беседу модератор встречи и директор центра прикладных исследований TALAP Рахим Ошакбаев.

«В девяти городах Казахстана, включая Астану и Алматы, загрязнение атмосферы считается высоким и очень высоким, и еще в порядка 20 населенных пунктах повышенный уровень загрязнения, это практически все областные центры», – сказал он, и с ним согласились все. Дальше же прозвучали самые разные высказывания о причинах сложившейся ситуации.

«Корень всего – достоверная информация, – обозначил свою точку зрения журналист Вадим Борейко. – Сегодня у нас информация – это вопрос веры. Веры акиму, который говорил раньше, что 11% загрязнения от ТЭЦ-2, 80% от транспорта, а сейчас говорит, 70%. Я заинтересовался, откуда он взял эти цифры: во-первых, он не говорил, чему равны 100%, и источник информации».

Модератор в ответ обозначил неполитический характер дискуссии, однако вскоре обсуждение снова свелось к политическим вопросам: причины отсутствия достоверной информации, как выяснилось в ходе дискуссии, кроются в том, что уже проведенные независимые исследования пылятся на полках и не используются, а новые – не финансируются, в то время как официальные исследования, проводимые по заказу профильных ведомств, делаются по неверной методологии и с использованием не тех показателей.

«Нет ни одного исследования по качеству воздуха в городах Казахстана, которое было бы рецензировано научными экспертами в области качества воздуха. Мы сейчас не можем сказать ни одной цифры. И последний конкурс по науке показал, что ни одного исследования не было профинансировано. И соответственно, в следующие три года мы не увидим никаких цифр. Потому что решение, которое было принято год назад, привело к тому, то сейчас у нас ничего нет и не делается», – объяснила Айымгуль Керимрай, пост-докторант КазНУ имени аль-Фараби и исследователь в области моделирования энергосистем.