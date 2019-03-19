Вороны и рыбак

Над Уралом летают вороны. Полетав, они приземляются на берегу, у самой воды, и каркают. На набережной в Атырау довольно темно, и птиц можно разглядеть только благодаря подсветке областного акимата. Областной акимат сияет, светится множеством цветов. Мужчина, идущий вдоль набережной, не сияет. У него отрешенный вид, в руке он держит удочку и маленький пакет. Его зовут Нурлан, он работает в нефтяном секторе простым рабочим, но сердце его принадлежит реке и рыбалке. Сейчас ему 43 года, рыбачить его научил дед, профессиональный рыбак, когда Нурлану было семь лет.

— Мы жили в районе под названием «Первый участок», - вспоминает Нурлан, и лицо его становится ясным, он улыбается. - Когда дед только научил меня рыбачить, я ловил на мокрицу. И очень много ловил. В детстве, когда учился в восьмом классе, мы рыбачили здесь же, в центре города. Красная рыба — севрюга, осетр — здесь водилась в изобилии.

Теперь, по словам Нурлана, ни о каком изобилии речи быть не может. И дело не только в недавней массовой гибели рыбы, наведшей иных мистиков на мысли о надвигающемся Апокалипсисе. По словам рыбака, лет пять-шесть назад, в это же время, в начале марта, он «отсюда уходил с двумя большими пакетами улова».

— Можно было телегу рыбой загрузить, - вспоминает Нурлан. - Даже дилетант мог прилично поймать — просто забрось удочку. А кто умеет рыбачить, тот мог пятидесятикилограммовый пакет заполнить. В последний раз у меня такой улов был пять лет назад. Рыбы становится все меньше и меньше.