Цветочницы Алматы: «Два года люди в страшной депрессии»

4 июня к половине десятого утра у Алматинского филиала партии Nur Otan собрались женщины. «Ты где сейчас работаешь?» – «Нигде», – переговаривались они, поприветствовав друг друга. Голоса их в начале звучали тихо, но постепенно обсуждение становилось живее, а возгласы – возмущеннее. «Нам говорили: не шумите, молчите. Мы два года молчали – ну куда сейчас?» – восклицает женщина с пачкой документов в руках. «Среди нас есть много людей, которые выращивали свои цветы, через свой магазин продавали, а они нас просто уничтожили, и все!», — говорит Светлана Василенко, одна из многих представителей цветочного бизнеса, чьи киоски были внезапно снесены в 2017 году по решению властей.

Другая цветочница, Эльмира Ушурова, рассказывает, что бизнес перешел к ней по наследству – им еще в 70-е годы начала заниматься её мать. С 90-х годов, по её словам, государство стало выдавать документы. «Начиная с 1996 года начали делать нам официально бумаги в земельном управлении», – рассказывает она. – «Сначала делали на 5 лет аренду, потом с 2012 года – на 3, а потом с 2015 по 2017 – на год. Это мы полгода бегаем, оформляем эти документы, полгода проходит, и мы опять начинаем».

В 2017 году к Эльмире и 80 другим цветочникам города пришли представители акимата и уведомили, что, согласно поручению заместителя акима города Ерлана Аукенова их киоски сносятся. Само поручение на бумаге продавцы цветов не видели.

«Когда мы только начинали бизнес, нам выделяли земли, выдавали акт согласования на регистрацию цветочного киоска и паспорт, а затем – ежеквартально – выписки из дислокации. Когда же разговор зашел о получении договоров об аренде участков под киосками, земельный комитет выдал его всего на три месяца, и сколько мы не пытались продлить договор, не смогли. Некоторые из нас обращались с просьбой заключить договор об аренде на протяжении 14 лет подряд – на руках есть талоны об обращениях с 2003 по 2017 год», – пишут цветочницы в своем коллективном обращении к главе государства.

Документы цветочницам не продлевали, и за якобы «самозахват» земель некоторые получили штрафы. «Управление земельных отношений мне выписало штраф на 100 МРП», – говорит Эльмира. При этом, как заметила Светлана Василенко, на тех же местах через какое-то время появились цветочные магазины других предпринимателей.