Прямо по Толе би

9 июня, в день выборов, в Алматы и столице прошли массовые протесты. Сотни людей были арестованы, изоляторы обеих столиц были забиты до отказа. 10 июня, в день оглашения результатов выборов, протесты в бывшей столице страны продолжились.
Площадь "Астана", задержанные люди, велосипед и кровь
После митинга 9 июня, когда СОБР и Нацгвардия задержали сотни человек, в сквере напротив площади "Астана" людей собралось совсем немного. На углу улиц Толе би и Абылай хана ближе к 12.00 была небольшая группа негромко протестующих. На асфальте в обмороке лежала пожилая женщина. По словам очевидцев, она упала после того, как полицейские задержали ее сына. Женщину бойцы СОБРа отнесли в сторону, положили ее на скамейку и отошли. Через несколько минут стало понятно, почему: начались задержания. Людей, казалось, цепляли из жиденького потока прохожих. В руки офицеров полиции и бойцов СОБРа, как обычно, попадали все – старые, молодые, выкрикивающие лозунги и выкрикивающие имена отцов и матерей. В сквере, например, полиция подошла к девушке, мирно и тихо сидевшей на лавке, начала спрашивать документы, а потом, когда девушка сказала, что ждет мать, ее задержали и поволокли к микроавтобусам, которые стояли вдоль Толе би. Вслед за ней к полицейским микроавтобусам начали тащить, волочь и нести других задержанных – по одному, по двое.
Чуть позже на углу Толе би и Абылай хана полицейские перекрыли путь мужчине, который ехал на велосипеде. Они спросили его документы, на что мужчина ответил, что с собой у него их нет, что он живет рядом, за площадью, и просто едет домой. Его схватили, стащили с велосипеда, в результате чего он чуть не ударился головой об асфальт, успев выставить руки в последний момент. Мужчину тоже бросили в микроавтобус. Спустя полчаса туда же отправился его велосипед.
Так, вылавливая людей по одному-двое, полицейские провели еще минут двадцать. Казалось, все шло по их плану: микроавтобусы медленно, но верно заполнялись, где-то в районе 13.00 в их железно-черных брюхах томилось человек шестьдесят.
Позже, однако, в этот размеренный сюжет ворвалась женщина, задержанная около КБТУ. Когда ее вместе с подругой бросили в микроавтобус, она вскрыла себе вены лезвием. Высунувшись из окна, женщина показала увечье журналистам: из ее правой руки обильно шла густоватая кровь. Дверь микроавтобуса открылась, женщина вывалилась из него.
- Вызовите скорую! До чего людей доводят! – кричала ее подруга, выпрыгнувшая из микроавтобуса вслед за ней.
Женщина лежала на асфальте, ровно между сквером и КБТУ, минут десять, пока не подъехала скорая. Затем – уже ставшие рутиной задержания.
Позже появился Амантай-кажи. Размахивая посохом, он орал «Казахстан, Казахстан». Поорав около КБТУ, он подошел ближе к Панфилова. Там, окруженный прессой, он делал противоречивые заявления: с одной стороны говорил, что люди бедны и недовольны, а с другой призывал к спокойствию и миру, уверяя, что казахстанцы – самые гостеприимные люди планеты. Перейдя улицу, он что-то проорал СОБРовцам и помахал перед ними посохом.
Еще примерно час спустя темп задержаний в районе площади «Астана» спал. Площадь перекрыли.
Управление полиции Ауэзовского района
В то же время появлялась информация, что в столице, где также шли протесты, людей везут в другие города Акмолинской и даже Карагандинской области. Воображение, воспаленное участившимися протестами и недосыпом, рисовало жуткие картины гильотинирования, вырытых ям, бордовой степи и такого же заката. К счастью, картина, судя по всему, оказалась не столь мрачной. «ИВС (изоляторы временного содержания – V) в городе переполнены, и они приняли решения отправлять в ИВС Аккольского района – это города Степногорск, Кокшетау», - сказал Vласти адвокат Аманжол Мухамедьяров.
Также стало известно, что в Алматы были задержаны: популярный акын Ринат Зайытов, журналистка и активистка Асем Жапишева, правозащитник Данияр Хасенов. Если Жапишеву отпустили спустя примерно час, то Хасенова долго никто не мог найти. Появилась противоречивая информация о том, в каком именно управлении или отделе полиции он находится.
Точной информации о Хасенове не было даже к 19.00. Гражданские активисты, решившие его поддержать, сообщали, что он находится в Ауэзовском РУВД, его адвокат Жанар Балгабаева также поехала туда, однако даже ей полиция не подтвердила, что он однозначно там. «Мне не подтвердили, что он (Данияр – V) там находится. Посмотрели, сказали, да, сейчас пропустим, стали созваниваться, и потом просто выставили. Они посмотрели мои документы, понимая, что они должны меня запустить, начали созваниваться со следователями. Потом позвонили начальнику следственного управления, который сказал никого не допускать», - сказала Балгабаева Vласти.
Тем временем около Ауэзовского РУВД задержали гражданских активистов – Димаша Альжанова, Темуджина Дуйсенова и еще двух ребят. По словам феминистки и активистки Арины Осиновской, на них побежали полицейские и схватили четверых. Кроме активистов, пришедших поддержать Хасенова, у РУВД была внушительная – человек пятьдесят – группа сторонников акына Рината Зайытова, известного также своей критической позицией по многим политическим вопросам. Примерно в районе 21.00, узнав об освобождении Зайытова, они начали расходиться; один из них, впрочем, добавил, что «это еще не все».
Вскоре освободили Хасенова. Он рекомендовал людям расходиться. Дав комментарии активистам и немногочисленным журналистам, находившимся на месте, Хасенов ушел.
Активисты продолжали ждать своих товарищей. Пели первый гимн независимого Казахстана и песни Цоя.
Затем из РУВД вышел один из задержанных в районе площади "Астана". Он рассказал, что на митинг идти не планировал, а только снял на видео полицейских, которые неправильно припарковались, после чего и был задержан.
Спустя час я понял, о чем ранее сказал сторонник Зайытова, уверивший, что «это еще не все»: сразу несколько человек показали мне видео, снятое около департамента полиции Алматы, на котором я увидел внушительную и гудящую толпу. Когда освободили политолога и активиста Димаша Альжанова, я, Ольга Логинова, Асем Жапишева и Елизавета Цой, арендовав машину, поехали в сторону Департамента полиции города. В пути мы узнали, что сторонники Зайытова, недовольные его задержанием и в целом ситуацией в стране, вышли колоннами на улицы Абая и Толе би.
Марш по Толе би
Машины гудят. Колонна – от 150 до 300 человек – кричит: «Оян, казак», «Алга, Казахстан». Спрашиваю у одного причины недовольства. «Люди протестуют, мы устали», - сказал молодой человек.
В районе Тургут Озала меня недружелюбно «обнимают» за плечи. Оборачиваюсь. Мужчина недовольно смотрит.
- Э, вы не российское телевидение?
- Нет, мы вообще не телевидение.
- А, ну вы не бойтесь, вас не будут бить!
Колона, на момент нашего прибытия довольно разрозненная, со временем становится плотнее и громче. Из магазинчиков и кафе высыпают люди. Кто-то хлопает, подхватывая лозунги, кто-то, напротив, смотрит настороженно.
Когда колона подходит к Сайрану, начинает доноситься рев полицейских сирен. Микроавтобусы преграждают путь протестующим. Они хотят прыгнуть с моста, на улочку, уходящую в сторону от Толе би, но, увидев расстояние, одумываются. Идут вперед, в сторону улицы Утеген Батыра, где их уже ждет СОБР. Полиция и протестующие начинают что-то вроде переговоров. Они длятся минут пять-десять, а потом людей начинают теснить вниз от Толе би, во дворы.
Затем – задержания. Молодой человек в медицинской маске, появившийся вместе с СОБРом, хорошо поставленным ударом бьет в лицо одного из протестующих. Другой протестующий, глянув на меня, говорит:
- Э, вот не надо было Зайытова трогать!