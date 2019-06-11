Прямо по Толе би

Управление полиции Ауэзовского района

В то же время появлялась информация, что в столице, где также шли протесты, людей везут в другие города Акмолинской и даже Карагандинской области. Воображение, воспаленное участившимися протестами и недосыпом, рисовало жуткие картины гильотинирования, вырытых ям, бордовой степи и такого же заката. К счастью, картина, судя по всему, оказалась не столь мрачной. «ИВС (изоляторы временного содержания – V) в городе переполнены, и они приняли решения отправлять в ИВС Аккольского района – это города Степногорск, Кокшетау», - сказал Vласти адвокат Аманжол Мухамедьяров.

Также стало известно, что в Алматы были задержаны: популярный акын Ринат Зайытов, журналистка и активистка Асем Жапишева, правозащитник Данияр Хасенов. Если Жапишеву отпустили спустя примерно час, то Хасенова долго никто не мог найти. Появилась противоречивая информация о том, в каком именно управлении или отделе полиции он находится.

Точной информации о Хасенове не было даже к 19.00. Гражданские активисты, решившие его поддержать, сообщали, что он находится в Ауэзовском РУВД, его адвокат Жанар Балгабаева также поехала туда, однако даже ей полиция не подтвердила, что он однозначно там. «Мне не подтвердили, что он (Данияр – V) там находится. Посмотрели, сказали, да, сейчас пропустим, стали созваниваться, и потом просто выставили. Они посмотрели мои документы, понимая, что они должны меня запустить, начали созваниваться со следователями. Потом позвонили начальнику следственного управления, который сказал никого не допускать», - сказала Балгабаева Vласти.

Тем временем около Ауэзовского РУВД задержали гражданских активистов – Димаша Альжанова, Темуджина Дуйсенова и еще двух ребят. По словам феминистки и активистки Арины Осиновской, на них побежали полицейские и схватили четверых. Кроме активистов, пришедших поддержать Хасенова, у РУВД была внушительная – человек пятьдесят – группа сторонников акына Рината Зайытова, известного также своей критической позицией по многим политическим вопросам. Примерно в районе 21.00, узнав об освобождении Зайытова, они начали расходиться; один из них, впрочем, добавил, что «это еще не все».

Вскоре освободили Хасенова. Он рекомендовал людям расходиться. Дав комментарии активистам и немногочисленным журналистам, находившимся на месте, Хасенов ушел.

Активисты продолжали ждать своих товарищей. Пели первый гимн независимого Казахстана и песни Цоя.