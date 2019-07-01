Поможет ли стране Национальный совет общественного доверия?

Еще один пункт: если условия будут выполнены, это не значит, что Совет приобрел доверие, это лишь небольшой аванс. Дальше доверие будет формироваться из четкого понимания того, что Совет будет обсуждать и будет ли он отражать общественные ожидания. Если ожидания оправданы не будут, то ни о каком доверии речи не будет.

Я думаю, что, если власть и новый президент настроены на политические реформы, которые серьезно отстали от экономических, то первое, что должен сделать Национальный совет общественного доверия — менять условия выборов, проводить ближайшие выборы в парламент и в маслихат справедливо, менять законодательство о ключевых политических правах и государственных свободах: и о мирных собраниях и о политических движениях.

Аружан Саин, общественный деятель:

— От властей сегодня я жду конкретных решений проблем наших детей, через Совет, без Совета, как угодно. Тот, кто разбирается в других вопросах, защите прав и работе механизмов в других направлениях, уверена, ждет того же.

Для нас важно помочь не только детям сегодня, а сделать так, чтобы завтра бед не случалось, чтобы люди, попавшие в беду, могли спасти своего ребенка в нашей стране, чтобы дети были защищены. Может и не надо никаких Советов общественного доверия, нужно просто идти и делать дело. Коммуникации между народом и властью нарушены, их необходимо выстраивать. Кроме нас этого никто не сделает. Кто имеет опыт и знания - надо наводить порядок в политике, в экономике. Мы будем наводить порядок в тех вопросах прав детей, в которых имеем четкое понимание.

Я хочу, чтобы в моей стране были решены те проблемы, с которыми приходят к нам за помощью, это главное. И я буду использовать все возможности, чтобы выполнить это.

У нас цель — выстроить процессы так, чтобы права детей, жизни и здоровье были защищены. Чтобы наша страна стала честной и справедливой, хотя бы сначала для сирот, больных и инвалидов. Это наш диалог, попытки выстроить правильно работающую систему, обеспечивающую защиту прав детей.

Надо менять законы, систему, подходы во многих направлениях. Нужно менять людей, в первую очередь тех, кто дискредитировал себя на своих позициях и на протяжении многих лет от их деятельности мы не видим никаких результатов и пользы. На их место должны попасть патриоты, искренние люди, которые любят свою страну и готовы трудиться ради нее. Нужно работать всем над тем, чтобы жить достойно. Нужно налаживать коммуникации, давать направление, разрабатывать шаги, и не давать сойти с пути.