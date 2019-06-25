Процесс / Общество
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25 июня 2019
Юна Коростелёва, фотографии Адилета Абиша

Как помочь пострадавшим в Арыси?

Публикуем точки сбора помощи

Как помочь пострадавшим в Арыси?

Юна Коростелёва, Vласть

24 июня в городе Арысь Туркестанской области произошли взрывы на складах с боеприпасами. Около 4о тысяч человек были эвакуированы и доставлены в близлежащие города. Сейчас жителям Арыси необходима гуманитарная помощь. Публикуем места, где собирается помощь.

Точки сбора в Алматы:

Адрес: Школа боевого ушу Altyn Arystan, Жандосова, 55/3, стадион университета Narxoz

Что необходимо: памперсы, одноразовые пеленки. Детское питание: детские пюре, сухие смеси, сахар, конфеты, консервы, крупы, макаронные изделия.

Время: с 8:00 до 22:00

Контактный телефон: 8 (701) 985-06-08


Адрес: Микрорайон Айгерим, улица Бенберина, 46

Что необходимо: средства гигиены: бумага, мыло, шампуни, детское питание, сухие смеси, консервы, крупы, макаронные изделия.

Время: с 10:00 до 19:00

Контактный телефон: 8 (701) 807-29-27


Адрес: Абылай хана 79, Алматинский городской филиал партии Nur Otan

Что необходимо: средства гигиены, консервы, крупы, макаронные изделия, вода, одежда для детей, пледы, одеяла

Время: в любое время

Контактный номер: 8 (775) 463-86-77


Адрес: улица Тимирязева, 13, угол улицы Байтурсынова, гостиница Academic Apartments

Что необходимо: средства гигиены: мыло, шампуни, памперсы, консервы, сахар, макаронные изделия, крупы

Время: в любое время

Контактный телефон: 8 (702) 588-10-07


Адрес: Автовокзал Саяхат, офис около магазина Alser

Что необходимо: средства гигиены, крупы, консервы, детское питание, бутылочки с сосками,

Время: до 17:00

Контактный телефон: 8 (777) 773-07-47

Точки сбора в Шымкенте:

Адрес: Национальная палата предпринимателей «Атамекен», Кунаева, 83/1

Что необходимо: финансовая и гуманитарная помощь

Время: в любое время

Контактный телефон: 8 (778) 534-12-64


Адрес: Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова, проспект Тауке хана, 5

Время: в любое время

Что необходимо: лекарства, средства гигиены, одежда

Контактный телефон - 8 (777) 396-30-52


Адрес: улица Бейбітшілік, 3, Шымкентский городской филиал партии Nur Otan

Что необходимо: средства гигиены, консервы, крупы, макаронные изделия,

вода, одежда для детей, пледы, одеяла

Время: в любое время

Контактный номер: 8 (701) 866-88-88


Адрес: Дом Дружбы Туркестанской области, улица Желтоксан, дом №9/3

Что необходимо: продукты питания, вода, соки, детское питание, предметы первой необходимости

Время: 24-25 июня - круглосуточно, с 26 июня - с 09.00 до 19.00 часов

Контактный телефон: 8 (7252) 21-35-40.

Точки сбора в Туркестане:

Адрес: Национальная палата предпринимателей «Атамекен», ул. Кожанова, БЦ «АТАМЕКЕН-2», контактный центр: 1432

Что необходимо: финансовая и гуманитарная помощь

Время: в любое время

Контактный телефон: 8 (778) 534-12-64


Адрес: Казахстанско-Турецкий Международный Университет имени А. Яссауи, проспект Б. Саттарханова, 29

Время: в любое время

Что необходимо: лекарства, средства гигиены, одежда

Контактный телефон - 8 (701) 770-24-27


Адрес: улица Саттарханова 37, Туркестанский областной филиал партии Nur Otan

Что необходимо: средства гигиены, консервы, крупы, макаронные изделия,

вода, одежда для детей, пледы, одеяла

Время: в любое время

Контактный номер: 8 (701) 787-82-12

Реквизиты Корпоративного фонда социального развития «Туркестан»:


Точки сбора в столице:

Адрес: Ул. Тауелсиздик, Астанинский городской филиал партии Nur Otan

Что необходимо: средства гигиены, консервы, крупы, макаронные изделия, вода, одежда для детей, пледы, одеяла

Время: в любое время

Контактный номер: 8 (701) 378-23-54

Счет для сбора средств Общественного Объединения «Менiң Атамекенiм»

Реквизиты:

Адрес: 010000, район Есиль, улица Сыганак, дом 25

БИН: 180540015308

ИИК: KZ759470398991370112

БИК: ALFAKZKA

Точка сбора в Кокшетау:

Адрес: улица Ауельбекова 117, Акмолинский областной филиал партии Nur Otan

Что необходимо: средства гигиены, консервы, крупы, макаронные изделия, вода, одежда для детей, пледы, одеяла.

Время: в любое время

Контактный номер: 8 (747) 198-82-45


Точка сбора в Актобе:

Адрес: улица Тургенева, 86, Актюбинcкий областной филиал партии Nur Otan

Что необходимо: средства гигиены, консервы, крупы, макаронные изделия, вода, одежда для детей, пледы, одеяла.

Время: в любое время

Контактный номер: 8 (707) 397-03-42


Точки сбора в Талдыкоргане:

Адрес: микрорайон Каратал, 22Б, Алматинский областной филиал партии Nur Otan

Что необходимо: средства гигиены, консервы, крупы, макаронные изделия, вода, одежда для детей, пледы, одеяла.

Время: в любое время

Контактный номер: 8 (705) 222-06-90


Точка сбора в Атырау:

Адрес: улица Айтеке би, 79 А, Атырауский областной филиал партии Nur Otan

Что необходимо: средства гигиены, консервы, крупы, макаронные изделия, вода, одежда для детей, пледы, одеяла.

Время: в любое время

Контактный номер: 8 (775) 680-46-40


Точка сбора в Уральске:

Адрес: улица Молдагалиева, 19, Западно-Казахстанский областной филиал партии «Nur Otan»

Что необходимо: средства гигиены, консервы, крупы, макаронные изделия,

вода, одежда для детей, пледы, одеяла

Время: в любое время

Контактный номер: 8 (778) 606-78-18


Точка сбора в Таразе:


Адрес: площадь Достык, 1, Жамбылский областной филиал партии Nur Otan

Что необходимо: средства гигиены, консервы, крупы, макаронные изделия, вода, одежда для детей, пледы, одеяла

Время: в любое время

Контактный номер: 8 (707) 272-85-91


Точка сбора в Караганде:


Адрес: улица Алиханова, 4, Карагандинский областной филиал партии Nur Otan

Что необходимо: средства гигиены, консервы, крупы, макаронные изделия, вода, одежда для детей, пледы, одеяла.

Время: в любое время

Контактный номер: 8 (708) 977-73-57


Точка сбора в Костанае:


Адрес: улица Гоголя 111, Костанайский областной филиал партии Nur Otan

Что необходимо: средства гигиены, консервы, крупы, макаронные изделия, вода, одежда для детей, пледы, одеяла

Время: в любое время

Контактный номер: 8 (775) 511-07-02


Точка сбора в Кызылорде:

Адрес: улица Ы. Жахаева б/н, Кызылординский областной филиал партии Nur Otan

Что необходимо: средства гигиены, консервы, крупы, макаронные изделия,

вода, одежда для детей, пледы, одеяла

Время: в любое время

Контактный номер: 8 (777) 004-86-82


Точка сбора в Актау:

Адрес: 14 микрорайон, здание 36А, Мангистауский областной филиал партии Nur Otan

Что необходимо: средства гигиены, консервы, крупы, макаронные изделия, вода, одежда для детей, пледы, одеяла

Время: в любое время

Контактный номер: 8 (701) 364-47-09


Точка сбора в Павлодаре:


Адрес: улица Кривенко, 25а, Павлодарский областной филиал партии Nur Otan

Что необходимо: средства гигиены, консервы, крупы, макаронные изделия, вода, одежда для детей, пледы, одеяла

Время: в любое время

Контактный номер: 8 (747) 311-21-93


Точка сбора в Петропавловске:


Адрес: улица Сатпаева, 37, Северо-Казахстанский областной филиал партии «Nur Otan»

Что необходимо: средства гигиены, консервы, крупы, макаронные изделия,

вода, одежда для детей, пледы, одеяла

Время: в любое время

Контактный номер: 8 (707) 297-03-90


Точки сбора в Усть-Каменогорске:

Адрес: улица К.Кайсенова 121, Восточно-Казахстанский областной филиал партии Nur Otan

Что необходимо: средства гигиены, консервы, крупы, макаронные изделия,

вода, одежда для детей, пледы, одеяла

Время: в любое время

Контактный номер: 8 (777) 201-11-07


Точка сбора в Бишкеке (Кыргызстан):

Адрес: улица Тоголока Молдо, 40, Дворец Спорта

Что необходимо: памперсы, средства личной гигиены, игрушки, медицинские средства первой необходимости

Время: в любое время

Контактный телефон: +996555990555

Информация обновляется и дополняется.

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