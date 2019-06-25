Как помочь пострадавшим в Арыси?

Юна Коростелёва, Vласть
24 июня в городе Арысь Туркестанской области произошли взрывы на складах с боеприпасами. Около 4о тысяч человек были эвакуированы и доставлены в близлежащие города. Сейчас жителям Арыси необходима гуманитарная помощь. Публикуем места, где собирается помощь.
Точки сбора в Алматы:
Адрес: Школа боевого ушу Altyn Arystan, Жандосова, 55/3, стадион университета Narxoz
Что необходимо: памперсы, одноразовые пеленки. Детское питание: детские пюре, сухие смеси, сахар, конфеты, консервы, крупы, макаронные изделия.
Время: с 8:00 до 22:00
Контактный телефон: 8 (701) 985-06-08
Адрес: Микрорайон Айгерим, улица Бенберина, 46
Что необходимо: средства гигиены: бумага, мыло, шампуни, детское питание, сухие смеси, консервы, крупы, макаронные изделия.
Время: с 10:00 до 19:00
Контактный телефон: 8 (701) 807-29-27
Адрес: Абылай хана 79, Алматинский городской филиал партии Nur Otan
Что необходимо: средства гигиены, консервы, крупы, макаронные изделия, вода, одежда для детей, пледы, одеяла
Время: в любое время
Контактный номер: 8 (775) 463-86-77
Адрес: улица Тимирязева, 13, угол улицы Байтурсынова, гостиница Academic Apartments
Что необходимо: средства гигиены: мыло, шампуни, памперсы, консервы, сахар, макаронные изделия, крупы
Время: в любое время
Контактный телефон: 8 (702) 588-10-07
Адрес: Автовокзал Саяхат, офис около магазина Alser
Что необходимо: средства гигиены, крупы, консервы, детское питание, бутылочки с сосками,
Время: до 17:00
Контактный телефон: 8 (777) 773-07-47
Точки сбора в Шымкенте:
Адрес: Национальная палата предпринимателей «Атамекен», Кунаева, 83/1
Что необходимо: финансовая и гуманитарная помощь
Время: в любое время
Контактный телефон: 8 (778) 534-12-64
Адрес: Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова, проспект Тауке хана, 5
Время: в любое время
Что необходимо: лекарства, средства гигиены, одежда
Контактный телефон - 8 (777) 396-30-52
Адрес: улица Бейбітшілік, 3, Шымкентский городской филиал партии Nur Otan
Что необходимо: средства гигиены, консервы, крупы, макаронные изделия,
вода, одежда для детей, пледы, одеяла
Время: в любое время
Контактный номер: 8 (701) 866-88-88
Адрес: Дом Дружбы Туркестанской области, улица Желтоксан, дом №9/3
Что необходимо: продукты питания, вода, соки, детское питание, предметы первой необходимости
Время: 24-25 июня - круглосуточно, с 26 июня - с 09.00 до 19.00 часов
Контактный телефон: 8 (7252) 21-35-40.
Точки сбора в Туркестане:
Адрес: Национальная палата предпринимателей «Атамекен», ул. Кожанова, БЦ «АТАМЕКЕН-2», контактный центр: 1432
Что необходимо: финансовая и гуманитарная помощь
Время: в любое время
Контактный телефон: 8 (778) 534-12-64
Адрес: Казахстанско-Турецкий Международный Университет имени А. Яссауи, проспект Б. Саттарханова, 29
Время: в любое время
Что необходимо: лекарства, средства гигиены, одежда
Контактный телефон - 8 (701) 770-24-27
Адрес: улица Саттарханова 37, Туркестанский областной филиал партии Nur Otan
Что необходимо: средства гигиены, консервы, крупы, макаронные изделия,
вода, одежда для детей, пледы, одеяла
Время: в любое время
Контактный номер: 8 (701) 787-82-12
Реквизиты Корпоративного фонда социального развития «Туркестан»:
Точки сбора в столице:
Адрес: Ул. Тауелсиздик, Астанинский городской филиал партии Nur Otan
Что необходимо: средства гигиены, консервы, крупы, макаронные изделия, вода, одежда для детей, пледы, одеяла
Время: в любое время
Контактный номер: 8 (701) 378-23-54
Счет для сбора средств Общественного Объединения «Менiң Атамекенiм»
Реквизиты:
Адрес: 010000, район Есиль, улица Сыганак, дом 25
БИН: 180540015308
ИИК: KZ759470398991370112
БИК: ALFAKZKA
Точка сбора в Кокшетау:
Адрес: улица Ауельбекова 117, Акмолинский областной филиал партии Nur Otan
Что необходимо: средства гигиены, консервы, крупы, макаронные изделия, вода, одежда для детей, пледы, одеяла.
Время: в любое время
Контактный номер: 8 (747) 198-82-45
Точка сбора в Актобе:
Адрес: улица Тургенева, 86, Актюбинcкий областной филиал партии Nur Otan
Что необходимо: средства гигиены, консервы, крупы, макаронные изделия, вода, одежда для детей, пледы, одеяла.
Время: в любое время
Контактный номер: 8 (707) 397-03-42
Точки сбора в Талдыкоргане:
Адрес: микрорайон Каратал, 22Б, Алматинский областной филиал партии Nur Otan
Что необходимо: средства гигиены, консервы, крупы, макаронные изделия, вода, одежда для детей, пледы, одеяла.
Время: в любое время
Контактный номер: 8 (705) 222-06-90
Точка сбора в Атырау:
Адрес: улица Айтеке би, 79 А, Атырауский областной филиал партии Nur Otan
Что необходимо: средства гигиены, консервы, крупы, макаронные изделия, вода, одежда для детей, пледы, одеяла.
Время: в любое время
Контактный номер: 8 (775) 680-46-40
Точка сбора в Уральске:
Адрес: улица Молдагалиева, 19, Западно-Казахстанский областной филиал партии «Nur Otan»
Что необходимо: средства гигиены, консервы, крупы, макаронные изделия,
вода, одежда для детей, пледы, одеяла
Время: в любое время
Контактный номер: 8 (778) 606-78-18
Точка сбора в Таразе:
Адрес: площадь Достык, 1, Жамбылский областной филиал партии Nur Otan
Что необходимо: средства гигиены, консервы, крупы, макаронные изделия, вода, одежда для детей, пледы, одеяла
Время: в любое время
Контактный номер: 8 (707) 272-85-91
Точка сбора в Караганде:
Адрес: улица Алиханова, 4, Карагандинский областной филиал партии Nur Otan
Что необходимо: средства гигиены, консервы, крупы, макаронные изделия, вода, одежда для детей, пледы, одеяла.
Время: в любое время
Контактный номер: 8 (708) 977-73-57
Точка сбора в Костанае:
Адрес: улица Гоголя 111, Костанайский областной филиал партии Nur Otan
Что необходимо: средства гигиены, консервы, крупы, макаронные изделия, вода, одежда для детей, пледы, одеяла
Время: в любое время
Контактный номер: 8 (775) 511-07-02
Точка сбора в Кызылорде:
Адрес: улица Ы. Жахаева б/н, Кызылординский областной филиал партии Nur Otan
Что необходимо: средства гигиены, консервы, крупы, макаронные изделия,
вода, одежда для детей, пледы, одеяла
Время: в любое время
Контактный номер: 8 (777) 004-86-82
Точка сбора в Актау:
Адрес: 14 микрорайон, здание 36А, Мангистауский областной филиал партии Nur Otan
Что необходимо: средства гигиены, консервы, крупы, макаронные изделия, вода, одежда для детей, пледы, одеяла
Время: в любое время
Контактный номер: 8 (701) 364-47-09
Точка сбора в Павлодаре:
Адрес: улица Кривенко, 25а, Павлодарский областной филиал партии Nur Otan
Что необходимо: средства гигиены, консервы, крупы, макаронные изделия, вода, одежда для детей, пледы, одеяла
Время: в любое время
Контактный номер: 8 (747) 311-21-93
Точка сбора в Петропавловске:
Адрес: улица Сатпаева, 37, Северо-Казахстанский областной филиал партии «Nur Otan»
Что необходимо: средства гигиены, консервы, крупы, макаронные изделия,
вода, одежда для детей, пледы, одеяла
Время: в любое время
Контактный номер: 8 (707) 297-03-90
Точки сбора в Усть-Каменогорске:
Адрес: улица К.Кайсенова 121, Восточно-Казахстанский областной филиал партии Nur Otan
Что необходимо: средства гигиены, консервы, крупы, макаронные изделия,
вода, одежда для детей, пледы, одеяла
Время: в любое время
Контактный номер: 8 (777) 201-11-07
Точка сбора в Бишкеке (Кыргызстан):
Адрес: улица Тоголока Молдо, 40, Дворец Спорта
Что необходимо: памперсы, средства личной гигиены, игрушки, медицинские средства первой необходимости
Время: в любое время
Контактный телефон: +996555990555
Информация обновляется и дополняется.