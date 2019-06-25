Как помочь пострадавшим в Арыси?

Точки сбора в Шымкенте:

Адрес: Национальная палата предпринимателей «Атамекен», Кунаева, 83/1

Что необходимо: финансовая и гуманитарная помощь

Время: в любое время

Контактный телефон: 8 (778) 534-12-64





Адрес: Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова, проспект Тауке хана, 5

Время: в любое время

Что необходимо: лекарства, средства гигиены, одежда

Контактный телефон - 8 (777) 396-30-52





Адрес: улица Бейбітшілік, 3, Шымкентский городской филиал партии Nur Otan

Что необходимо: средства гигиены, консервы, крупы, макаронные изделия,

вода, одежда для детей, пледы, одеяла

Время: в любое время

Контактный номер: 8 (701) 866-88-88





Адрес: Дом Дружбы Туркестанской области, улица Желтоксан, дом №9/3

Что необходимо: продукты питания, вода, соки, детское питание, предметы первой необходимости

Время: 24-25 июня - круглосуточно, с 26 июня - с 09.00 до 19.00 часов

Контактный телефон: 8 (7252) 21-35-40.