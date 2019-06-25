Цена большого взрыва

Поезд должен был прибыть в Шымкент в 6.30, но в это время он стоял на станции Манкент. Спустя полтора часа он так и не тронулся. Из купе начали выходить сонные и насупленные пассажиры. Проводник сказал им, что впереди стоит еще один поезд, когда он двинется - неизвестно, а значит, людям надо выбирать: либо ждать, либо идти к станции и ловить такси до Шымкента.

- Их там много, за десять минут доедете до Шымкента! – сказал проводник и озадаченные пассажиры, похватав сумки, пошли к станции.

К этому моменту в вагоне звучит теория, согласно которой, поезда задерживаются из-за взрыва на складе боеприпасов в городе Арысь, который прогремел 24 июня. К двум-трем путешественникам, решившим ехать до конечной точки на такси, вскоре присоединилось еще несколько человек. Почти все они были обмануты: у станции Манкент дежурил от силы один «бомбила», а добраться до Шымкента удалось не за десять минут, а почти за час – на дребезжащем автобусе, который, казалось, ехал по такой же дребезжащей дороге. Автобус должен был разрушиться на ходу, но чудом этого не произошло.

Ожидание разрушения подчеркивали видео из Арыси, мелькавшие то на одном, то на другом смартфоне: бегущие в панике люди, столпы дыма, огонь.

***

В кафе при базарчике на окраине Шымкента сидел мужчина лет сорока. Он медленно, дергая кадыком, пил воду и тихо стрелял сигареты. Он представился Джанибеком Саидовым. По его словам, 24 июня он работал на складе на территории военной базы, с которой заключил контракт еще в 2008 году, и где-то в районе 9.00, утверждал Саидов, он услышал что-то вроде свиста. Он, его коллеги-рабочие и несколько солдат, поняли, что скоро все будет очень плохо, и побежали прочь из склада. Выбежав, Саидов услышал взрыв, а потом увидел, что дом, в котором жили его жена и дети, горит. Он говорил, что в дом попал снаряд, что он сейчас занят поисками своей семьи, хотя и слабо верит, что они выжили. Искать подобных ему бедолаг Саидов советовал в «Ак мечети».

- Езжайте в «Ак мечеть», все там, - сказал он.