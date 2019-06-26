«Снаряды летали над головами»

В понедельник утром жительница городка Арысь Клара услышала взрыв. Она вышла посмотреть, что случилось, но вскоре вернулась. Тут же прозвучало еще два взрыва. Клара схватила внуков и выбежала вместе с ними из дома.

«Потом дом взорвался. Потолок упал, стекла разбились. Мы вместе со всеми соседями бежали. Пока бежали, я упала и сломала ногу», - вспоминает Клара, лежа на койке в областной больнице Шымкента.

Женщина ломала эту же ногу совсем недавно, месяц назад ей делали операцию. Теперь же боль была невыносимой, но, несмотря на это, Клара с внуками захромала к сыну. «Я вспомнила про младшего сына, побежала вместе с внуками к нему в ЦОН. Едва мы вышли оттуда, как здание взорвалось. Со сломанной ногой добралась до 41-го разъезда. По пути туда видели машины, но они не останавливались. Ни военные, ни полицейские не помогли нам, сами выбирались. Нога кровоточила, её даже нечем было перевязать. На 41-м разъезде встретили повара, который привел с собой сорок детей, взяла у него фартук и перевязала рану» , — говорит Клара.