Налог на демократию

17 июня главного редактора «Уральской недели» Лукпана Ахмедьярова оштрафовали за «неповиновение требованию полиции»: за пять дней до этого его и других журналистов задержали на месте предполагаемого митинга несогласных с результатами президентских выборов. В итоге Ахмедьярову выписали штраф — 50500 тенге. Об этом сразу же написали в Facebook и опубликовали номер банковской карты Лукпана, спустя три часа деньги на погашение штрафа были собраны.

Лукпан Ахмедьяров говорит, что это происходит уже в третий раз. А началось все 8 лет назад, когда его оштрафовали за «участие в митинге»: «Причем это странная ситуация, когда митинга как такового не было. Задержали меня при выходе из дома, отвезли в суд, там назначили штраф. Тогда меня еще не было в Facebook, мы сообщили об этом в газете. Условно: в пятницу прошел суд, в среду вышла газета, и к пятнице люди собрали нужную сумму: они просто приходили в редакцию и приносили деньги».

Журналист отмечает, что сейчас, благодаря интернету и социальным сетям, сбор средств происходит гораздо быстрее, и что еще хорошо, его можно быстро остановить: «Восемь лет назад пришлось писать в газете: всё, ребята, больше не надо, но люди все равно несли деньги. А сейчас все хорошо - объявил в соцсетях: ребята, всем рахмет, хватит».

Средства на оплату штрафа перечисляли разные люди, кого-то Лукпан знает лично, а с кем-то даже и не знаком. Сбор проходил через kaspi, и люди не просто переводили деньги, но и присылали комментарии: «Лукич, держись», «Братан, тебе», больше всего журналисту запомнился комментарий одной девушки (или женщины): «Чтобы у всех были яйца».

Лукпан Ахмедьяров считает, что люди помогают, потому что хотят чувствовать причастность к происходящим событиям: «Понятное дело, что в силу разных причин не все могут участвовать в митингах или выходить на улицу, не все гражданские активисты или журналисты.

