От мечети до ТРЦ

К часу дня улица Тамерлановская в Шымкенте перекрыта эвакуированными из городка Арысь. Около 700-800 человек. В стороне возвышаются минареты центральной мечети города. Напротив протестующих - цепь из полицейских. Просто стоят, ничего не делают. Протестующие кричат "Арыска баспана", что значит "жилье Арыси". Этот лозунг будет самым популярным во время шымкентского протеста 27 июня.
Арысцы стоят плотно, но некоторые отделяются - то там, то здесь можно увидеть небольшие группки. Одна из них - три женщины, юноша и мужчина средних лет - обсуждает свои беды со мной (после того, как я убеждаю их в том, что не представляю российское телевидение).
- Во-первых, нам жить негде. Во-вторых, мы все равно в Арысь не пойдем, - говорит женщина.
- Там ужасная экология! У нас дети болеют! - подхватывает другая.
- Это уже пятый взрыв! Поэтому у нас дети болеют! - говорит кучерявый и невысокий юноша, сам похожий на ребенка.
- У них каждый день утилизация. Поэтому мы не сразу испугались, думали, что опять что-то утилизируют, - вспоминает женщина день, когда взорвался склад с боеприпасами.
- Они пять лет обещают, что перевезут склад со снарядами, - вздыхает мужчина.
- И где это? Зачем нам Экспо, Азиада. Лучше бы своим людям, своему народу помогли.
- Наши дома разрушены!
- Здесь нам помогали только частники - коммерсанты волонтеры, обычные люди. Им спасибо.
Они говорят, что сейчас их главная цель - добиться от властей, чтобы им предоставили новое жилье, но не в Арыси, где вода и земли, по их словам, отравлены и прокляты, а где-либо еще - на юге. И это - жилье на юге - обязательное условие.
- В Усть-Каменогорск, Караганду или Петропавловск не поедем, - говорит одна из женщин.
После фактически бомбежки их города арысцы разгорячены. Вскоре они, наплевав на полицейское оцепление, идут вперед, в сторону центра города.
Пройдя внушительное расстояние, выкрикивая "Арыска баспана" (и попутно мастеря транспарант с этой надписью), они видят на улице Байбитшилик здание "Nur Otan". Они злятся, пытаются штурмовать офис партии власти, стучат в окна, едва не выбив их. К арысцам бежит колонна полицейских, и они сбавляют обороты, оставляют партийный офис в покое, идут дальше.
К арысцам присоединяются шымкентцы - не много, но, вероятно, десяток другой. "Мы же один народ", - поясняет один из горожан причину своего выхода на улицу. Мы разговариваемся. Он интересуется политикой, вспоминает недавний марш фанатов акына Рината Зайытова по улице Толе би в Алматы. Говорит, что акын запутался.
"Зайытов запутался. Вроде он за народ, но боится" ,- говорит он. Затем его друг подхватывает: "Его (Зайытова - V) походу запугали конкретно".
Дальше протестующие, видя школу, бегут к ней - звать других эвакуированных земляков за собой, в сторону площади имени аль-Фараби, на которой также расположен дворец потребительства - торгово-развлекательный центр Shymkent Plaza. Арысцы и сочувствующие им горожане встают на дороге. Шедшие параллельно, чуть в стороне полицейские оцепляют площадь. Наконец, появляется транспарант с надписью "Арыска баспана". Люди кричат, что не верят государству, вспоминают вчерашнюю новость о списании части кредитов, уверяя друг друга, что власти постоянно что-то обещают, но никогда не исполняют обещанное.
Заговариваю с парой сочувствующих арысцам горожан - Айнарой и Тимуром.
- Это очень страшная трагедия (взрывы в Арыси V). Люди умирают, а власти это скрывают. Говорят, что погибло три человека, а, по словам арысцев, жертв гораздо больше. Нельзя с закрытыми глазами сидеть. Нужно наказать тех, кто виновен. Тем более, склад с боеприпасами не в первый раз взрывается, - говорит Айнара.
- Каждый раз какого-нибудь простого человека, исполнителя виновным назначают, - говорит Тимур.
- Я считаю, - добавляет Айнара, - что после того, что случилось, власть должна минимум пять тысяч долларов каждой семье заплатить. Там как на войне было. А они еще хотят атомную станцию в Алматы строить!
После этого проходит пара часов, часть арысцев порывается назад, к мечети, но тщетно: основная масса продолжает стоять на площади, время от времени выкрикивая лозунги.