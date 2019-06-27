От мечети до ТРЦ

Арысцы стоят плотно, но некоторые отделяются - то там, то здесь можно увидеть небольшие группки. Одна из них - три женщины, юноша и мужчина средних лет - обсуждает свои беды со мной (после того, как я убеждаю их в том, что не представляю российское телевидение).



- Во-первых, нам жить негде. Во-вторых, мы все равно в Арысь не пойдем, - говорит женщина.

- Там ужасная экология! У нас дети болеют! - подхватывает другая.

- Это уже пятый взрыв! Поэтому у нас дети болеют! - говорит кучерявый и невысокий юноша, сам похожий на ребенка.

- У них каждый день утилизация. Поэтому мы не сразу испугались, думали, что опять что-то утилизируют, - вспоминает женщина день, когда взорвался склад с боеприпасами.

- Они пять лет обещают, что перевезут склад со снарядами, - вздыхает мужчина.

- И где это? Зачем нам Экспо, Азиада. Лучше бы своим людям, своему народу помогли.

- Наши дома разрушены!

- Здесь нам помогали только частники - коммерсанты волонтеры, обычные люди. Им спасибо.