Расщеплённое единство

Вероника Фонова, активистка феминистской организации Kazfem, также объяснила своё участие в митинге потребностью в праве на мирные собрания: «В Казахстане очень много проблем, в том числе у женщин: насилие в колониях, дома и на улицах. Государство принимает откровенно антиженские законы вроде декриминализации насилия, оно не строит кризисные центры, не защищает женщин, пострадавших от насилия. Поэтому нам необходимо это право, чтобы выходить и говорить, на что мы хотим направлять наши налоги, как должны реализовываться наши права».

Ранее и организация Фоновой пыталась подавать заявления в акимат о проведении митингов. Она консультировалась с Альнуром Ильяшевым, который помогал составить текст заявлений: «В целом мы подали около 10 заявок. Мне возвращали заявления, отвечали отказами». Kazfem не удалось добиться разрешения, а некоторые активистки и вовсе столкнулись с угрозами отчисления из университета. Тем не менее, в 2017 году на Арбате они провели первый несанкционированный женский марш в истории независимого Казахстана. «После этого нас вызывали в акимат, и теперь я часто сталкиваюсь с полицией, когда что-то пишу, делаю или выхожу (с публичными требованиями)». Нынешний митинг Фонова считает скорее жестом успокоения после всех произошедших событий, связанных с выборами и разгоревшимися после них протестами. Но всё же немаловажным: необходимо показать количество людей, несогласных с действующей политической ситуацией.