Безводный Казахстан

О необходимости подробных исследований, но уже по разным секторам экономики, говорит и другой эксперт – Светлана Долгих, начальник управления климатических исследований РГП Казгидромет. По ее словам, национальная гидрометеорологическая служба мониторит основные показатели изменения климата. «А вот дальше очень большая проблема – превратить эту информацию об изменении климата в оценку уязвимости. „Казгидромет“ это не может делать самостоятельно. Потому что мы даем только базовую информацию, и мы не всегда знаем, какая конкретная информация важна для каких-то отраслей, – говорит Долгих. – Допустим, строительство: меняется нагрузка, меняется воздействие на сооружения. Мы не все это знаем. Нужна постоянная обратная связь, и вот этого механизма в Казахстане, на мой взгляд, нет». По словам Долгих, этот механизм будет прописан в новом экологическом кодексе – если поправки, обязывающие разные сектора экономики проводить оценку уязвимости и разрабатывать меры адаптации, будут приняты.

Сейчас, как объясняет Долгих, в стране очень много мелких предпринимателей, до которых информация об изменении климата не доносится. «Достучаться до них, чтобы они не думали, что в этом году им просто сильно не повезло, а в следующем году все сложится нормально, тоже очень тяжело, их надо образовывать», – говорит специалист. Основная информация, по ее словам, публикуется в ежегодном отчете Казгидромета, но более специфические данные гидрометслужба выдает только по прейскуранту. «Крупных сельхозпроизводителей, конечно, наш прейскурант не остановит. А вот для мелких предпринимателей это проблематично. И в этом направлении, наверное, нужны какие-то профессиональные объединения», – говорит Долгих.

О работе с фермерами рассказал другой участник дискуссии, Андрей Агеенко – генеральный директор Казахского научно-исследовательского института земледелия и растениеводства. Взаимодействие с ними происходит на площадке агропарков, первым из которых стал Ontustik. «Теперь от него пошли дочерние площадки, которые находятся в основных регионах, но мы планируем, чтобы такие площадки были от 30 до 50 га в каждом районе, в каждом поселковом округе, чтобы фермер мог прийти, посмотреть, выбрать для себя актуальные технологии, семена, какие-то методы, там же на месте научиться, как этим правильно пользоваться», – рассказывает он.

