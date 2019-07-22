Сергей Плохий, историк: «Сегодня в мире ядерная энергетика — непопулярный вид спорта»

Светлана Ромашкина: В Украине после Чернобыля появилось сильное экологическое движение, в том числе, партия зеленых. В Казахстане была похожая ситуация в конце 80-х, когда возникли «Нарын», «Невада-Семипалатинск», у нас так и не появилась партия зеленых, но люди выходили на митинги с требованием прекратить испытания на полигонах. А потом все внезапно спало. В Украине тоже в 90-х экоактивисты потеряли влияние. Мне интересно, сейчас в наших странах возможно возвращение к этому?

Сергей Плохий: Да, то, о чем вы говорите, это было явление общесоюзное на тот момент. В Украине первая политическая партия (кроме коммунистической), была партия зеленых. Парламент принял решение закрыть в перспективе все ядерные станции, но затем 90-е годы положили конец этому движению, и в Украине, и в Литве, и вы говорите об этом в Казахстане, в России тоже самое. Пришли времена очень тяжелые, нужно было выживать. В Украине тот же парламент, который проголосовал за закрытие, теперь проголосовал за то, чтобы продолжить работу ядерной энергетики, поскольку других источников энергии не было. То есть, для меня это показатель того, что осознанное отношение к окружающей среде, к безопасности, может принимать только общество относительно сытое, или общество, которое не находится в состоянии глубокого экономического кризиса. А постсоветские общества как раз были такими. Сегодня, когда уже нащупан новый компас под ногами: и социальный, и так далее, условия для возвращения к каким-то движениям, связанным с охраной окружающей среды, существуют. И мы видим не какие-то массовые политические вещи. Допустим, в Украине и в России, насколько я знаю, есть организации людей, которые работают на местном уровне, когда нужно защитить лес, остановить захват какой-то территории, где люди отдыхают или в городах остановить уничтожение зеленых насаждений, то есть, я думаю, что постепенно эти вещи пробуждаются. Когда вопрос экономического выживания уже не стоит настолько остро, как раньше, это должно вернуться. И мне бы очень хотелось, чтобы оно вернулось, потому что, невзирая на государственный строй, политические симпатии, экология — это вещь, которая важна для всех. То, что общество заботится о собственной экологии — это показатель его здоровья.

Светлана Ромашкина: У нас несколько лет назад в горах решили построить курорт, и все эти годы активисты боролись, и пока проект отложили. На мой взгляд, экоактивизм сейчас переходит в политическое движение. У нас периодически проходят митинги, но все началось с экологии.

Сергей Плохий: Я не знаком с конкретной политической ситуацией в Казахстане, но то, что вы говорите, у меня вызывает ассоциации, параллели с поздним советским периодом, поскольку экологическое движение стало развитым не просто потому что был Чернобыль, и действительно была закрыта вся информация о том, чем люди дышат, но и потому что шла какая-то волна политической мобилизации. В условиях 1989-1990 года единственной легитимной темой была экология. Поэтому, если говорить об украинском движении за независимость «Рух», то оно выросло из экологического движения, оно было связано с зеленой партией, часто это были одни и те же люди. В программе «Руха» экологическая составляющая была просто огромнейшей. Экология может играть роль не только экологической мобилизации, но и политической, когда другие каналы не функционируют.