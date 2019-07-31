Переход на трехъязычие не сработал

Вторым ключевым моментом является оценивание учеников. Необходимо принимать во внимание современные исследования в сфере образования. Вудс считает, что старые методы обучения давно в прошлом, и при оценивании учеников необходимо отталкиваться от общей картины учащегося и его будущей конкурентоспособности на мировом рынке.

Как отметила модератор дискуссии, Алма Игликова, в Казахстане также существует проблема с подготовкой педагогических кадров к трехъязычной системе. Лидия Шаповалова продолжила тему, сказав, что сейчас школы и учителя к этому не готовы. Она указала на то, что недостаточное владение языком и методикой преподавания на иностранном языке является главной проблемой.

О необходимости пересмотра политики трёхъязычной программы говорила и присутствующая в зале депутат мажилиса Ирина Смирнова. По ее словам, новая политика не дает результатов из-за отсутствия выстроенной системы обучения педагогов. «Огромные государственные средства, 5 млрд тенге, потрачены на попытку обучить 11 тысяч преподавателей, из которых работают всего 800 человек, и некоторые из них работают только с терминами», - добавила депутат.

