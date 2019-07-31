Переход на трехъязычие не сработал

Баяна Шаих, фотографии Данияра Мусирова
Казахстанская система образования изменилась за последние три года. В прошлом большинство школ отталкивалось от значительного объёма академических знаний, сейчас же упор делается на функциональную грамотность. На встрече Public Talk, организованной Vластью совместно с Tamos Education, эксперты обсудили спорный сценарий развития будущего школьного образования, а также решение проблем, с которыми сталкиваются преподаватели при новой системе.
По мнению Лидии Шаповаловой, директора школы TAMOS Education, после внедрения критериального оценивания - формативного и суммативного, необходимо проводить разъяснительную работу среди родителей и учеников. Она также считает, что при внедрении критериального оценивания не были учтены разная инфраструктура и система образования в школах. «В физико-математической школе уклон делается на математику - 9 часов в неделю, тогда как в обычной школе математика изучается 3 или 5 часов в неделю, но количество суммативных работ для обоих учреждений предполагается совершенно одинаковое», - отметила спикер.
Как рассказал Пол Кольер-Вудс, директор по академическому развитию школы TAMOS Education, проблема нынешней системы образования кроется в двух ключевых моментах. Во-первых, в том, насколько проекты и реформы министерства образования действительно нацелены на улучшение системы. По его словам, многие государственные программы, направленные на обучение преподавателей английскому языку и дальнейший переход на трехъязычную программу, не сработали. «Проблема заключалась в том, что 98% преподавателей не хотели изучать и преподавать на другом языке, так как успешно делали это на русском и казахском языках на протяжении 35 лет», - отметил Вудс.
Вторым ключевым моментом является оценивание учеников. Необходимо принимать во внимание современные исследования в сфере образования. Вудс считает, что старые методы обучения давно в прошлом, и при оценивании учеников необходимо отталкиваться от общей картины учащегося и его будущей конкурентоспособности на мировом рынке.
Как отметила модератор дискуссии, Алма Игликова, в Казахстане также существует проблема с подготовкой педагогических кадров к трехъязычной системе. Лидия Шаповалова продолжила тему, сказав, что сейчас школы и учителя к этому не готовы. Она указала на то, что недостаточное владение языком и методикой преподавания на иностранном языке является главной проблемой.
О необходимости пересмотра политики трёхъязычной программы говорила и присутствующая в зале депутат мажилиса Ирина Смирнова. По ее словам, новая политика не дает результатов из-за отсутствия выстроенной системы обучения педагогов. «Огромные государственные средства, 5 млрд тенге, потрачены на попытку обучить 11 тысяч преподавателей, из которых работают всего 800 человек, и некоторые из них работают только с терминами», - добавила депутат.
Алмаз Кунгожин, директор «Республиканской физико-математической школы», поделился, что в казахскоязычных вузах литература все равно используется на русском языке. По мнению эксперта, существует необходимость умения пользоваться литературой и на английском языке, так как объем материала на нем гораздо больше.
Разговор коснулся и международного опыта образования. Существуют частные институции, которые частично применяют элементы финского образования в Казахстане. По мнению экспертов, нельзя полностью перенести образовательную систему одной страны в другую: необходимо учитывать культурное влияние и статус учителя. Как отметила Лидия Шаповалова, это совместная работа государства и населения: «Государство (финское – V) работало над повышением статуса преподавателей в течение 30-40 лет. Государство шло к тому, чтобы 5% лучших выпускников школы шли в профессию. Зарплата преподавателей немного выше среднего уровня зарплат, но профессия престижная и уважаемая». Эксперт также добавила, что в Казахстане отсутствует закон о статусе педагога. «Ценность школы заключается в педагогических кадрах. В государственных школах учителя очень загружены. Учителя начальной школы работают в 2 смены и в каждом классе у них по 40 детей», - добавила Лидия Шаповалова.
Во время дискуссии эксперты согласились с тем, что необходимо проводить профориентационные работы для учащихся в старшей школе. По мнению Жаната Рахмани, основателя и генерального директора независимого регионального центра тестирования UStudy, существует проблема нехватки ученических мест, обусловленная миграцией в большие города: «Нужно пригласить бизнес (в сектор образования – V) и дать им возможность развиваться. Я уверен, что все механизмы созданы по душевому финансированию в этих городах и существует регулирующий инструмент, когда бизнес может пройти все процедуры и развивать частный сектор, школы и т.д».
Обсуждение также коснулось инклюзивного образования, травли детей и внедрения новых программ в образовательную систему. По словам Лидии Шаповаловой, частные школы могут создавать программы для детей с особыми потребностями, но для общеобразовательных школ это представляется проблемой. Алмаз Кунгожин добавил, что в специализированных школах существует 1% квота при поступлении для детей с особыми потребностями.
Участники дискуссии согласились с тем, что реформирование системы образования должно начинаться с учителей и введения современных и исследованных методов преподавания. Также необходим пересмотр бюджетирования программ и налаживание контакта с родителями учащихся. Как отметили эксперты, частные школы, фонды и институции готовы принимать новые образовательные проекты, такие как проведение семинаров для предотвращения травли и кибер-травли детей в TAMOS Education, элективные курсы по программированию совместно с Яндекс в РФМШ и другие. «Но необходимо время для успешного внедрения нового содержания образования. «Изменился ученик, изменилось время. Изменилось общество, реформы нужно вводить постепенно и качественно, с определенным исследованием и исправлением ошибок», - заключила Лидия Шаповалова.