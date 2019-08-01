«Люди будут вынуждены прийти в ОСМС»

Тамара Вааль: Елжан Амантаевич сказал недавно о том, что с нового года дети будут получать бесплатно препараты по рецепту, затем социально-уязвимые слои населения, а потом все остальные. Как это будет работать?

Забира Оразалиева: Есть перечень заболеваний, по которому лекарства выдаются бесплатно. Эти лекарственные препараты закупаются СК «Фармация» и через поликлиники раздаются населению. Часто болеющих детей обязаны обеспечивать лекарственными препаратами.

Тамара Вааль: Это понятно. Я говорю, например, о тех случаях, вот ребенок заболел раз в год, вирус, температура, кашель. Вы поехали к участковому врачу, вам выписали рецепт: жаропонижающие, таблетки от кашля, какие-то сиропы. Вот эти банальные, скажем так, лекарства, после внедрения ОСМС уже не нужно будет покупать или все-таки нужно?

Забира Оразалиева: Не нужно. Вам будут говорить о том, куда пойти и забрать эти лекарства. Жаропонижающее, например, уже есть в приказе Минздрава, но все тоже в первый раз об этом слышат.

Тамара Вааль: Я разговариваю с вами и понимаю, что врачи не заинтересованы в том, чтобы говорить людям, какие элементарно препараты они могут получить от государства. Почему? Куда они потом девают эти лекарства?

Забира Оразалиева: Они не читают этих приказов, никто на зубок не помнит перечень этих лекарственных средств. С ним можно ознакомиться на ресурсе dari.kz (чтобы посмотреть список, нужна ЭЦП - прим редакции V). Конечно, можно было бы сделать некую шпаргалку на столе у врача, чтобы он, перед тем, как назначить, смотрел: входит препарат в перечень бесплатных или нет. Но, к сожалению, мало кто этим занимается. И получается, что мы не знаем. Если врач не знает, он же не скажет об этом пациенту. Он не сказал пациенту, откуда пациент узнает? Врачи в большинстве своем не хотят работать на участках и в стационарах, потому что мы, потребители, стали более нетерпимы, более раздраженные или озлобленные. Мы же кидаемся на врачей, истерим. Каждому кажется, что его болячка самая острая, его ребенок самый-самый важный, с самой большой температурой, мы же не смотрим на то, что у кого-то ситуация намного сложнее, мы же не хотим ждать.

Тамара Вааль: Насколько реально, что ОСМС охватит 95% населения? Честно, верится с трудом.

Забира Оразалиева: Мы рассчитываем на это. Это наша амбициозная задача, во всем мире вовлеченность 80-85%.

Тамара Вааль: Мы везде ставим амбициозные планы….

Забира Оразалиева: Да. Но, с другой стороны, если не ставить амбициозных планов, то мы и не достигнем даже среднего значения. Достигнем ли? Покажет время. Но с другой стороны, на мой взгляд, взгляд человека, который практически из каждого угла, из каждого утюга пыхтит и рассказывает про ОСМС, мне кажется, что люди знают. Есть население, которое не знает и которое и не узнает. Но с другой стороны, вы знаете, важно обеспечить не столько информированность, сколько доступность медицинских услуг. Так мы вовлечем людей и доступность у нас будет никак не менее 95%. Доступность мы обеспечим. Потому что даже человек, живущий далеко в селе, все равно обратится за медуслугой хоть раз в год, пусть не в плановом порядке, а экстренно. Любое обращение к врачу может выявить заболевания, требующие планового лечения. Поэтому, в итоге, охват будет высокий.

Тамара Вааль: Какой сейчас охват?

Забира Оразалиева: У нас более 5 млн. лиц уже являются участниками системы медстрахования, за них уже платят работодатели. Плюс эти 15 категорий, их более 10,5 миллионов, за которых платит государство. Получается, порядка 15,5 миллионов уже охвачены. Плюс пойдут ИП, лица, работающие по гражданско-правовому договору, они не платят сейчас, они будут платить с января 2020 года. Ну и зайдут самостоятельные плательщики, уже сейчас есть плательщики ЕСП, зайдут нотариусы, адвокаты, частные судебные исполнители и медиаторы. Они должны будут платить, иначе у них пойдут штрафные санкции со стороны налоговой. И мы, в принципе, идем к тому, чтобы охватить максимально порядка 95%.

Тамара Вааль: Получается, 5%, которые остаются, это те самые самозанятые?

Забира Оразалиева: Это могут быть элементарно просто члены семей обычного работающего населения – домохозяйки и неофициальные безработные. За человека, который зарегистрирован как безработный, будет платить государство, ему будут предлагать работу.

Тамара Вааль: Если я не ошибаюсь, у нас безработица на уровне 4,6%. Получается, вы оставляете на самозанятых всего 0,4%. Не мало ли это?

Забира Оразалиева: Мы знаем, что помимо этих 15 категорий, государство будет оплачивать, но уже постфактум, за лечение военнослужащих, сотрудников спецгосорганов, правоохранительных органов. Есть специальные правила регистрации в качестве безработных членов их семей. Понятно, что они тоже войдут в число безработных. И в принципе, члены семей военнослужащих, даже если это домохозяйка, она не будет незарегистрированной безработной. За нее будет платить государство. Поэтому мы рассчитываем, что количество людей, которые не будут платить, будет минимальным.

Тамара Вааль: А что касается женщин, у которых четверо детей? Они у нас считаются многодетными?

Забира Оразалиева: Нет, на сегодня они законодательно не считаются многодетными и должны будут оплачивать сами за себя. За детей будет платить государство. Потому что мы не знаем, сколько у нас таких матерей. В государстве нет учета матерей, не имеющих наград в качестве многодетной. Мы не знаем, сколько таких матерей и соответственно, мы не можем обозначить хоть какую-то сумму из бюджета для того, чтобы застраховать матерей, имеющих 4-х детей. Это не означает, что достаточно посчитать, сколько у нас многодетных матерей и достаточно выделить деньги на их страхование, нет. Надо, чтобы матери, имеющие четырех детей, попали в категорию многодетных.

Тамара Вааль: Мы уже говорили о том, кто и как будет оплачивать медстрахование. А не возникнет ли проблем с оплатой у тех, кто платит сам?

Забира Оразалиева: Везде есть отделения Казпочты, или отделения банков, есть интернет-банкинги. Но в силу скорости или покрытия интернетом, вопросы, конечно, будут, и это некоторым образом тормозит возможности оплаты через интернет. Тем не менее, во всех районных центрах есть сами банки, Казпочта и терминалы, через которые можно оплачивать. Так что возможности максимально предоставлены. Ну и конечно, этот минимум – 5% неплательщиков, это еще и те граждане, которые по своим внутренним убеждениям не воспринимают необходимость участия в ОСМС, считают это не нужным. Такая категория лиц в любом случае будет: не принимающих и не воспринимающих медицину в целом. Но они вынуждены будут оплатить, как только настанет час икс, когда они будут вынуждены обратиться к врачу. И тогда человеку предложат оплатить взносы ОСМС, и уже через три дня прийти на прием бесплатно. И конечно, человек выберет то, что дешевле и выгоднее для него. В любом случае, люди будут вовлечены в эту систему уже по мере необходимости.