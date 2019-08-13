Все меньше воды

Дело в том, что многие страны и так склонны к засухе, а некоторые из них к тому же напрасно тратят воду. Другие слишком полагаются на грунтовые воды, которые вместо постоянного использования стоит пополнять и хранить на случай сильной засухи. В этих странах есть несколько больших городов, которые столкнулись с острой нехваткой воды в последнее время – например, Сан-Паулу в Бразилии и Ченнаи в Индии. Жаждущим жителям Ченнаи, за многие годы привыкшим полагаться на грунтовые воды, теперь ничего не осталось. При этом места, испытывающие нехватку водных ресурсов, как Сан-Паулу и Ченнаи, становятся жертвами двух крайностей: первый серьезно пострадал от наводнений год спустя после почти полного пересыхания резервов, второй – тоже, и теперь его водохранилища почти пусты.

Очаги экстремальной засухи существуют даже в странах с низкими показателями общей нехватки воды. Например, Южная Африка и Соединенные Штаты занимают в списке WRI 48 и 71 места соответственно, но Западно-Капская провинция (штат Кейптаун) ЮАР, которая в 2018 году наблюдала «нулевой день» – день, когда все ее плотины высохли, и штат Нью-Мексико в США испытывают чрезвычайно высокие уровни засухи. Население этих двух регионов соперничает с населением целых стран в списке наиболее нуждающихся в мире. Так, Австралия почти вдвое сократила внутреннее водопользование, чтобы избежать своего «нулевого дня» во времена Засухи тысячелетия.