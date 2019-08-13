Все меньше воды

17 стран, в которых проживает четверть населения мира, сталкиваются с чрезвычайно высокой нехваткой воды, пишет The New York Times со ссылкой на исследование World Resources Institute. Это значит, что эти страны используют почти всю воду, которая есть у них в запасах.
В исследовании, которое глобальная исследовательская некоммерческая организация WRI выпустила на прошлой неделе, сообщается, что в 17 странах, где проживает четверть населения планеты, «чрезвычайно высокий» уровень нехватки воды, орошаемое сельское хозяйство, промышленность и муниципалитеты в среднем забирают более 80% имеющихся в наличии ресурсов ежегодно. В мире 44 страны, в которых проживает треть населения планеты и которые относятся к «высокому» уровню засухи, здесь ежегодно тратится более 40% имеющихся ресурсов на непитьевые нужды. Нехватка воды представляет серьезную угрозу для жизни, поиска средств к существованию и стабильности бизнеса. И она будет ухудшаться, если страны не начнут действовать: рост населения, социально-экономическое развитие и урбанизация увеличивают потребность в воде, в то время как изменение климата может серьезно усугублять ситуацию. Например, когда количество осадков становится нерегулярным, страдает водоснабжение. По мере того, как дни становятся жарче, вода испаряется из резервуаров, а спрос на воду при этом увеличивается.
Дело в том, что многие страны и так склонны к засухе, а некоторые из них к тому же напрасно тратят воду. Другие слишком полагаются на грунтовые воды, которые вместо постоянного использования стоит пополнять и хранить на случай сильной засухи. В этих странах есть несколько больших городов, которые столкнулись с острой нехваткой воды в последнее время – например, Сан-Паулу в Бразилии и Ченнаи в Индии. Жаждущим жителям Ченнаи, за многие годы привыкшим полагаться на грунтовые воды, теперь ничего не осталось. При этом места, испытывающие нехватку водных ресурсов, как Сан-Паулу и Ченнаи, становятся жертвами двух крайностей: первый серьезно пострадал от наводнений год спустя после почти полного пересыхания резервов, второй – тоже, и теперь его водохранилища почти пусты.
Очаги экстремальной засухи существуют даже в странах с низкими показателями общей нехватки воды. Например, Южная Африка и Соединенные Штаты занимают в списке WRI 48 и 71 места соответственно, но Западно-Капская провинция (штат Кейптаун) ЮАР, которая в 2018 году наблюдала «нулевой день» – день, когда все ее плотины высохли, и штат Нью-Мексико в США испытывают чрезвычайно высокие уровни засухи. Население этих двух регионов соперничает с населением целых стран в списке наиболее нуждающихся в мире. Так, Австралия почти вдвое сократила внутреннее водопользование, чтобы избежать своего «нулевого дня» во времена Засухи тысячелетия.
Чтобы устранить проблему, стоит понимать специфику своей местности. Во-первых, городские власти могут перекрывать утечки в системе водоснабжения. Сточные воды могут перерабатываться, тогда как, допустим, 82% сточных вод на Ближнем Востоке и в Северной Африке не используются повторно. Зато Оман, занимающий 16-е место в списке стран с дефицитом воды, обрабатывает 100% собранных сточных вод и повторно использует 78% из них. Дожди также могут собираться, очищаться и храниться про запас, равно как и озера с болотными местностями, а старые колодцы – восстанавливаться. Фермеры могут перейти с водозатратных культур, таких как рис и хлопок, ради которых осушаются водоносные пласты по всей Индии и Пакистану, на менее затратные, как просо. Инженеры могут разработать технологии, которые повысят эффективность использования ресурсов в сельском хозяйстве. А простые потребители могут уменьшать потери и отходы продовольствия, на что уходит четверть всей непитьевой воды.