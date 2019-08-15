Почему Казахстан мало исследует трагедии советского времени?

Реальность необъятна, а перспективы постоянно меняются. Память дана нам для того, чтобы воспринимать нашу жизнь как эмпирический материал. Благодаря ему мы понимаем, почему ведем себя так, а не иначе в данный момент, почему у нас что-то не получается и так далее.

Общество должно само ставить перед собой задачи и определять перспективу на прошлое. Между историками и обществом есть очень сильная связь, и историки часто проговаривают то, что чувствуется, но еще не обсуждается в открытую в обществе. Германия 60-х годов хороший тому пример: либеральное общество, не готовое к открытому обсуждению своего тоталитарного прошлого, нуждалось в историках, выступавших именно в качестве общественных интеллектуалов, проговаривающих давно висевший в воздухе вопрос.

Сейчас общество озабочено транзитом власти, потому что мы давно созрели для настоящей независимости и настоящей автономии. Мы говорим не о том суверенитете, который выпал на нашу долю в 1991 году, а о настоящей демократии. Почему этого до сих пор не произошло? Настоящее не может дать нам исчерпывающий ответ, потому что настоящее - это только отражение тех паттернов, которые зафиксировались в нашем общественном подсознании. К советскому прошлому мы должны обращаться для того, чтобы решить, например, почему нам так сложно перейти к демократии. Это ведь вопрос не только нежелания власти, это вопросы отношения общества к власти и власти к обществу, т.е. тех отношений, заложниками которых мы все и являемся. Мы можем смотреть, от каких моделей советского прошлого мы избавились, а что осталось с нами.

Правда, в этом случае мы смотрим на историю через призму того, что уже произошло. Когда мы ставим вопросы перед прошлым, ответы на которые помогут решить проблему в настоящем, то мы ставим прошлое в зависимость от настоящего. Историки и философы называют это проблемой телеологии.

Здесь важен и другой подход. Нужно отходить от того, что есть сейчас и искать альтернативы в прошлом. Думать о том, что могло бы быть и чего не произошло. Возьмем тот же Семипалатинский ядерный полигон. Когда принималось решение о его строительстве, какие были альтернативы? Неужели региональная партия была настолько слабой, или, наоборот, она хотела этого? Может быть, все хотели иметь у себя атом, но атом не в виде полигона, а в виде АЭС?

Мне кажется, что уровень исторического – как научного, так и публицистического – дискурса в нашем обществе еще очень низок. Куда больше сейчас производится интересного материала, связанного с недавней историей региона на западе и в России. Безусловно, у нас есть грамотные историки, но их мало.