Токаев пришел к учителям с идеями

В столице в пятницу состоялось традиционное августовское совещание педагогов. Впервые за много лет в нем участвовал президент. Совещание в связи с этим собрало не 500 участников, как обычно, а около двух тысяч. Со сменой президента изменилась и риторика встречи: помимо традиционно оптимистичных докладов, со сцены говорили о проблемах образования и науки, начиная от низких зарплат и финансирования и заканчивая качеством учебников и материально-технической базы. Vласть законспектировала некоторые идеи и мысли, прозвучавшие на учительском совещании.
Анжелика Качкина, учитель начальных классов КГУ «Первая гимназия города Петропавловск» Северо-Казахстанской области
О зарплате педагогов
Краеугольным камнем закона «О статусе педагога» станет повышение заработной платы учителей. Не секрет, что зарплата учителя – одна из самых низких в стране…. Огромная ответственность ложится на плечи наших дошкольных работников, а зарплата их, к сожалению, вызывает лишь сочувствие. Сегодня в среднем воспитатель детского сада получает 76 тысяч тенге, нянечки – 67 тысяч тенге. Ежегодно тысячи выпускников школ выбирают педагогическую профессию, приходят в педвузы и успешно их заканчивают, но к нам в школы, детские сады, приходят лишь единицы из них. Причина та же – низкая зарплата. Судите сами: молодой специалист, с учетом всех возможных добавок максимум может рассчитывать на 94 тысячи тенге. В то же самое время, будучи еще студентом и подрабатывая на каникулах в кафе обычным официантом, он получал 150 тысяч тенге. Ощутимая разница.
Максат Жабагин, заведующий лабораторией генетики человека Национального центра биотехнологий
О финансировании науки
К сожалению, казахстанская наука только восстанавливает утраченные позиции. Например, если в 90-е, самые трудные годы, количество научных работников превышало 50 тысяч человек, а расходы на НИОКР оставляли 0,8% от ВВП, то сегодня финансирование достигло своего дна – 0,12% от ВВП. Заработная плата ученого составляет 120 тысяч тенге. При этом, в НИОКРе на сегодняшний день заняты лишь 22 тысячи человек….
О качестве казахстанской науки
К сожалению, мы видим низкую научную новизну и низкую результативность казахстанских исследований. Действительно, ежегодно мы публикуем тысячи сомнительных статей и монографий. А какова настоящая, действительная отдача этих трудов? Многие из них не находят практического применения и не приносят новые фундаментальные знания. Исследования должны быть ориентированы на конкретные результаты и содействовать инновационной экономике. При этом, необходимо соблюсти баланс между фундаментальными научными исследования и коммерциализацией.
Касым-Жомарт Токаев, президент
О суицидах и оптимизме
Важно сказать о проблеме суицидов в детской и подростковой среде. Это трагедия для всех нас. Всем нам надо серьезно задуматься, почему дети идут на такой шаг. Формирование твердых жизненных установок является, по сути, базовым критерием качества воспитательного процесса. Наша общая задача – это воспитание нового поколения оптимистов, обладающих твердой волей к преодолению жизненных неурядиц. По-другому никак нельзя, ведь «жизнь прожить – не поле перейти».
О новой стратегии развития среднего образования
Необходимо определить дальнейшую стратегию развития среднего образования. Сегодня в мире сложился определенный стандарт общего среднего образования, рассчитанный на 12-летнее обучение. Сохраняется также тенденция увеличения продолжительности учебного процесса в начальной школе. В 60% стран мира школьное обучение начинается с 6 лет, что способствует более раннему интеллектуальному развитию и социализации ребенка.
Поручаю правительству обеспечить продуманный, плавный переход к новой 12-летней модели в рамках реализации новой Госпрограммы развития образования и науки до 2025 года.
О строительстве новых школ
На сегодня из 7 014 действующих общеобразовательных школ 128 являются трехсменными и 31 – аварийными. В 2019-2020 годах за счет республиканского бюджета предусмотрено строительство 35 школ для ликвидации трехсменного обучения и 7 школ взамен аварийных. Всего же за годы независимости построено 1 198 школ. Мы будем и дальше продолжать строительство и модернизацию школ, учитывая демографические тенденции, связанные с увеличением численности населения. Однако министерству образования и науки необходимо пересмотреть подходы при планировании расходов на строительство школ, в частности, перейти от пообъектного планирования к нормативному. Акимам регионов следует четко отслеживать демографические и миграционные показатели на местах с целью оценки потребностей в ремонте или строительстве новых школ. Необходимо также предусмотреть и строительство частных школ через механизмы государственно-частного партнерства. Приоритетным вопросом является эффективное развитие малокомплектных школ.
О повышении статуса педагога и повышении зарплат
Для повышения конкурентоспособности нации нам необходимо на деле добиться высокого статуса для наших педагогов. В проекте Закона «О статусе педагога» предусмотрены комплексные меры поддержки. Это и сокращение нагрузки учителей, и гарантия защиты чести и достоинства, и материальные стимулы. Важнейшие из них – доплата в двукратном размере за классное руководство и проверку тетрадей; увеличение периода отпуска для всех педагогов до 56 дней; доплата за степень магистра и другие меры. Отдельно предусмотрены нормы по сокращению нагрузки на педагога, установлению запрета на привлечение к несвойственным функциям, предоставление чрезмерной отчетности, проведение необоснованных проверок. Несмотря на декларируемое сегодня повышение зарплат учителей, многие доплаты исчисляются от базового должностного оклада. Поэтому 500 тысяч педагогов страны не чувствуют существенного повышения. Надо прямо об этом сказать. При этом заработная плата остается одной из низких и составляет 65% от средней заработной платы по экономике. С этим мы, конечно, мириться не будем. Поручаю правительству в целях привлечения квалифицированных кадров в систему образования увеличить заработную плату учителей в два раза в течение четырех лет.
Асхат Аймагамбетов, министр образования и науки
Выпуск из детских садов
Мы переходим на новые программы. У нас будут изменения в возрастной периодизации. Сегодня важно принимать детей с 2 лет, а детские сады принимают с 3 до 6 лет. Нужно пересмотреть график приема детей в садики. Детей, достигших 6 лет, в мае выпускают из детских садов, это надо остановить. Нужно продлить время посещения садов до августа. И последние месяцы нужно посвятить предшкольной подготовке. Мы подготовим специальную программу.
Онлайн рейтинг детсадов и качество услуг
Мы будем внедрять, скорее всего, уже в этом году в пилотном режиме онлайн рейтинг дошкольных организаций. Общественная оценка покажет реальную картину. Соответственно, будем реагировать и принимать меры по улучшению работы дошкольных организаций. Глава государства очень критично высказался относительно качества предоставляемых услуг. Каждую неделю мы видим, читаем с вами очень неприятные новости, где страдают наши дети. Поэтому пришло время здесь принять очень жесткие меры. Нам предлагают вернуться к системе аттестации постепенной, нам предлагают ввести систему аккредитации. Однозначно министерство будет принимать меры по улучшению качества предоставления дошкольного обучения, дошкольного образования, будь то в государственных или частных организациях.
О «качестве» букваря
«Мы посмотрели несколько вариантов «Алиппе». И логики нет абсолютно. Одно из издательств приносит «Алиппе», и там 11 согласных, потом 11 гласных. Другое издательство приносит: 4 гласных, 4 согласных. Когда начинаешь спрашивать почему? Может быть, есть какая-то новая методика? Никто внятного ответа дать не может. И конечно, «Алиппе» - это не поле для того, чтобы делать эксперименты. У нас давно уже есть методики, разработанные Ахметом Байтурсыновом. Ничего не надо придумывать, нужно проводить работу по этой методике.
О переходе на 12-летнее обучение
Глава государства поставил перед нами задачу по постепенному обдуманному, продуманному переходу на 12-летнее обучение. Мы видим сегодня несколько путей, и мы больше склоняемся к постепенном переходу, по мере готовности школьной инфраструктуры, программ, учебников. Здесь спешки быть не должно. Думаем, что это будет по схеме 5+5+2. И при его внедрении уменьшится нагрузка на детей и будет обеспечена ранняя профилизация. Здесь мы с педагогическим сообществом конкретный дизайн перехода будем обсуждать и будем принимать продуманные решения.
Электронное ЕНТ и тестирование учителей
Мы планируем трансформацию самой процедуры проведения ЕНТ. Здесь я хочу отметить, что имеют место факты, когда ученики ищут способы обмануть систему - проносят телефоны, больше думают о том, как получить баллы не на основе своих знаний, навыков. А на основе других вспомогательных средств. Здесь мы планируем переходить к электронной системе сдачи ЕНТ, постепенно. Такое видение у нас есть. Необходимо, чтобы ЕНТ гарантировало прозрачность и справедливость распределения грантов.
Тестирование педагогов проходит сегодня, как на ЕНТ. Мы их очень тщательно досматриваем и очень много таких негативных моментов. Мы хотим, чтобы была презумпция невиновности, чтобы педагог проходил без всяких досмотров. У нас будет электронная система тестирования. Если педагогу будет кто-то помогать, или он будет использовать запрещенные средства, система сразу это определяет, и такие педагоги будут лишены возможности прохождения тестирования и получения категории на 5 лет.
О повышении зарплат воспитателям и педагогам ТиПО
Мы полагаем, что та система повышения квалификации, надбавок, которая у нас сейчас есть в организациях среднего образования, а это от 30 до 50% от должностного оклада, (работает - V). Мы планируем эту систему уже со следующего года внедрить в наших дошкольных организациях.
Для аттестации колледжей аттестацию проходят наши педагоги. Но надбавок за эти категории у нас нет. Поэтому мы планируем для сферы ТиПО также ввести систему надбавок за получение категорий. И уже в следующем году мы планируем приступить к реализации этой инициативы.
Ротация директоров школ и руководителей управлений образования
Изменились правила назначения директоров школ. У нас уже есть пятиступенчатый отбор, директоров на четыре года назначают попечительские советы. Но здесь мы хотим добавить очень важный институт - институт ротации. Очень много руководителей, которые работают достаточно продолжительное время и мы считаем, что есть необходимость введения такого института. Кроме того, мы собираемся разработать новые квалификационные требования для руководителей управлений, отделов образования для того, чтобы у них обязательным было наличие педагогического образования. Сегодня анализируем и смотрим: у некоторых руководителей отделов образования вообще нет педагогического образования и опыта работы в педагогической сфере. И как такой руководитель может руководить данной сферой? Поэтому здесь нужны единые квалификационные требования и МОН с этим предложением выйдет в агентство по делам госслужбы.
Новые требования к гимназиям
Требуется анализа статус организаций образования: гимназий и лицеев. Сегодня, порой, имея значительные преимущества в часах, оплате труда, качество знаний их учащихся не отличается от общеобразовательных школ. Поэтому мы пересмотрим квалификационные требования, предъявляемые к образовательной деятельности школ, гимназий, лицеев, специализированных школ, колледжей и высших колледжей. Также будет предусмотрена процедура отзыва лицензии либо изменение статуса при несоответствии требованиям.
Контроль за онлайн-университетами
В стране очень много так называемых онлайн-университетов. Пойти и спросить эти онлайн-университеты мы не можем, потому что сегодня в законодательстве нет понятия онлайн-обучения. Нет квалификационных требований к таким онлайн-университетам. Здесь мы также планируем выйти с инициативой по регулированию этой сферы и этого института. Нужно поставить преграду этим дипломам, и не осуществлять их признание…. Качество этих дипломов сомнительное.
Отработай, либо верни деньги
Сегодня есть еще одна очень негативная практика, когда для того, чтобы не отрабатывать по грантам, студенты начинают отчисляться с третьих курсов. Здесь нам необходимо будет принять меры для того, чтобы такой практики не было. Если студент получил грант, и он отчисляется условно на 2-3 курсе, переводится на платное отделение для того, чтобы не отрабатывать по гранту, соответственно, должна быть соразмерная оплата за те курсы, которые он обучался на гранте. Это очень важное начинание, и мы такую работу будем проводить.
Академическая честность
Большая работа нам предстоит по антиплагиату, по академической честности. Сегодня при защите наши диссертации проходят (проверку на) антиплагиат только в казахстанской базе диссертаций и базе работ казахстанских учёных. Здесь нами будут внесены дополнительные изменения в соответствующие правила для того, чтобы проверку на заимствование осуществляли не только по базе работ казахстанских учёных, но и по международным базам данных.