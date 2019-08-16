Токаев пришел к учителям с идеями

О переходе на 12-летнее обучение

Глава государства поставил перед нами задачу по постепенному обдуманному, продуманному переходу на 12-летнее обучение. Мы видим сегодня несколько путей, и мы больше склоняемся к постепенном переходу, по мере готовности школьной инфраструктуры, программ, учебников. Здесь спешки быть не должно. Думаем, что это будет по схеме 5+5+2. И при его внедрении уменьшится нагрузка на детей и будет обеспечена ранняя профилизация. Здесь мы с педагогическим сообществом конкретный дизайн перехода будем обсуждать и будем принимать продуманные решения.

Электронное ЕНТ и тестирование учителей

Мы планируем трансформацию самой процедуры проведения ЕНТ. Здесь я хочу отметить, что имеют место факты, когда ученики ищут способы обмануть систему - проносят телефоны, больше думают о том, как получить баллы не на основе своих знаний, навыков. А на основе других вспомогательных средств. Здесь мы планируем переходить к электронной системе сдачи ЕНТ, постепенно. Такое видение у нас есть. Необходимо, чтобы ЕНТ гарантировало прозрачность и справедливость распределения грантов.

Тестирование педагогов проходит сегодня, как на ЕНТ. Мы их очень тщательно досматриваем и очень много таких негативных моментов. Мы хотим, чтобы была презумпция невиновности, чтобы педагог проходил без всяких досмотров. У нас будет электронная система тестирования. Если педагогу будет кто-то помогать, или он будет использовать запрещенные средства, система сразу это определяет, и такие педагоги будут лишены возможности прохождения тестирования и получения категории на 5 лет.

О повышении зарплат воспитателям и педагогам ТиПО

Мы полагаем, что та система повышения квалификации, надбавок, которая у нас сейчас есть в организациях среднего образования, а это от 30 до 50% от должностного оклада, (работает - V). Мы планируем эту систему уже со следующего года внедрить в наших дошкольных организациях.

Для аттестации колледжей аттестацию проходят наши педагоги. Но надбавок за эти категории у нас нет. Поэтому мы планируем для сферы ТиПО также ввести систему надбавок за получение категорий. И уже в следующем году мы планируем приступить к реализации этой инициативы.

Ротация директоров школ и руководителей управлений образования

Изменились правила назначения директоров школ. У нас уже есть пятиступенчатый отбор, директоров на четыре года назначают попечительские советы. Но здесь мы хотим добавить очень важный институт - институт ротации. Очень много руководителей, которые работают достаточно продолжительное время и мы считаем, что есть необходимость введения такого института. Кроме того, мы собираемся разработать новые квалификационные требования для руководителей управлений, отделов образования для того, чтобы у них обязательным было наличие педагогического образования. Сегодня анализируем и смотрим: у некоторых руководителей отделов образования вообще нет педагогического образования и опыта работы в педагогической сфере. И как такой руководитель может руководить данной сферой? Поэтому здесь нужны единые квалификационные требования и МОН с этим предложением выйдет в агентство по делам госслужбы.

Новые требования к гимназиям

Требуется анализа статус организаций образования: гимназий и лицеев. Сегодня, порой, имея значительные преимущества в часах, оплате труда, качество знаний их учащихся не отличается от общеобразовательных школ. Поэтому мы пересмотрим квалификационные требования, предъявляемые к образовательной деятельности школ, гимназий, лицеев, специализированных школ, колледжей и высших колледжей. Также будет предусмотрена процедура отзыва лицензии либо изменение статуса при несоответствии требованиям.

Контроль за онлайн-университетами

В стране очень много так называемых онлайн-университетов. Пойти и спросить эти онлайн-университеты мы не можем, потому что сегодня в законодательстве нет понятия онлайн-обучения. Нет квалификационных требований к таким онлайн-университетам. Здесь мы также планируем выйти с инициативой по регулированию этой сферы и этого института. Нужно поставить преграду этим дипломам, и не осуществлять их признание…. Качество этих дипломов сомнительное.

Отработай, либо верни деньги

Сегодня есть еще одна очень негативная практика, когда для того, чтобы не отрабатывать по грантам, студенты начинают отчисляться с третьих курсов. Здесь нам необходимо будет принять меры для того, чтобы такой практики не было. Если студент получил грант, и он отчисляется условно на 2-3 курсе, переводится на платное отделение для того, чтобы не отрабатывать по гранту, соответственно, должна быть соразмерная оплата за те курсы, которые он обучался на гранте. Это очень важное начинание, и мы такую работу будем проводить.

Академическая честность

Большая работа нам предстоит по антиплагиату, по академической честности. Сегодня при защите наши диссертации проходят (проверку на) антиплагиат только в казахстанской базе диссертаций и базе работ казахстанских учёных. Здесь нами будут внесены дополнительные изменения в соответствующие правила для того, чтобы проверку на заимствование осуществляли не только по базе работ казахстанских учёных, но и по международным базам данных.