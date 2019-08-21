Почему в Казахстане так слабо развита социология?

Vласть подготовила десятки вопросов про самые разные сферы жизни в Казахстане – от бизнеса до науки, от общественных процессов до театрального дела - и адресует их профессионалам.
Гуманитарные науки в Казахстане с начала 1990-х развивались очень неровно. К примеру, политология, несмотря на очевидную невостребованность независимых голосов, в какой-то момент смогла произвести и интересные научные работы и сильных специалистов. С социологией вышло иначе. На вопрос о том, с чем связано слабое развитие социологии в стране, отвечает Гульмира Илеуова, кандидат социологических наук, руководитель общественного фонда «Центр социальных и политических исследований «Стратегия».
Социология - это наука об обществе, у которой есть собственный предметный взгляд на то, каким является общество во всех его взаимосвязях. Сейчас можно говорить о том, что ее используют как синоним слова “социологические исследования”, но не нужно забывать о том, что социология - это отдельная наука. Она значительно отличается от психологии, у них разный предмет. Психологом отдельно изучается личность человека, его внутренний мир. Социологи же изучают социальные группы и отношения между ними. Необходимость выделения предметной области у нас зачастую забывается и постоянно идет подмена одного другим, другого - третьим.
Многие приравняли социологию к социологическим исследованиям - это специфика Казахстана. Различие в том, что социология, как наука и как теория, у нас не развивается, а социологические исследования проводятся в больших количествах.
В Советском Союзе социология долгое время была запрещенной наукой, в итоге локализация, именно как науки, произошла только в крупных городах - Москве и Ленинграде. В Алматы есть определенные направления изучения социальных явлений некоторых групп, но глубокого теоретического осмысления науки не произошло в силу запрета на нее.
Сейчас, как я уже говорила, у нас востребованы социологические исследования, из-за этого в Казахстане есть только социологические исследовательские организации. Они, используя методы социологии, проводят изучение различных вопросов.
Для социологических исследований используются анкеты, интервью и другие различные методы, выработанные мировой социологией. Проблема в том, что глубокого теоретического понимания социологии в Казахстане нет. Мы знаем, например, что молодежи становится больше, но не знаем подробных описаний и теоретических данных. Общей информации недостаточно.
Какой-то прорыв в понимании собственного общества, который можно экстраполировать на другие общества и который позволит выйти на международный уровень возможен, но поделиться получится только с теми странами, в которых схожая социально-культурная обстановка. Развитие социологии - это вопрос развития самого общества, востребованности понимания на то, что мы из себя представляем. Все эти вещи в конце приведут к важным изменениям.