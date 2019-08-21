Почему в Казахстане так слабо развита социология?

Социология - это наука об обществе, у которой есть собственный предметный взгляд на то, каким является общество во всех его взаимосвязях. Сейчас можно говорить о том, что ее используют как синоним слова “социологические исследования”, но не нужно забывать о том, что социология - это отдельная наука. Она значительно отличается от психологии, у них разный предмет. Психологом отдельно изучается личность человека, его внутренний мир. Социологи же изучают социальные группы и отношения между ними. Необходимость выделения предметной области у нас зачастую забывается и постоянно идет подмена одного другим, другого - третьим.

Многие приравняли социологию к социологическим исследованиям - это специфика Казахстана. Различие в том, что социология, как наука и как теория, у нас не развивается, а социологические исследования проводятся в больших количествах.

В Советском Союзе социология долгое время была запрещенной наукой, в итоге локализация, именно как науки, произошла только в крупных городах - Москве и Ленинграде. В Алматы есть определенные направления изучения социальных явлений некоторых групп, но глубокого теоретического осмысления науки не произошло в силу запрета на нее.