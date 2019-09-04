Барбара Оакли: «Передвинуть университет — это как передвинуть кладбище. Не жди помощи от его обитателей»

Барбара Оакли - профессор инженерных наук в университете Окленда, автор бестселлера «Думай как математик» и соавтор онлайн-курса «Учитесь учиться» (Learning how to learn), ставшего одним из самых просматриваемых на портале Coursera — его прошли уже более 2,5 миллионов человек.
В сентябре она проведёт в Алматы и столице три открытых лекции, где расскажет о том, как использовать знания о процессах работы мозга для изучения сложного материала. Преподаватель Алия Кадырова поговорила с Барбарой о будущем университетов и онлайн образовании.
— Ваш курс «Учитесь учиться» набрал более 2,5 миллионов просмотров на YouTube. Во многих интервью вы говорили, что не ожидали такого успеха. Как думаете, в чем причина такой популярности?
— Думаю, причин несколько. Одна из них, хоть и не единственная - что в нём есть очень много практических, прикладных идей о том, как учиться более эффективно. Они взяты из когнитивной психологии и знаний о биологической работе мозга. Иногда мы специально не использовали научную терминологию, а включали метафоры и сравнения, чтобы донести мысль. Люди обожают узнавать, как работает их мозг! Просто сказать «спать полезно», ну да, окей, но когда вы говорите о том, какие физиологические процессы за этим стоят, это уже другое дело.
Вторая причина успеха - это то, как эти видео были записаны. Я сама руководила процессом съёмки, а я очень быстро начинаю зевать, поэтому я монтировала такие ролики, которые мне интересно было бы смотреть самой. Многие университеты для курсов на Coursera просто записывают «говорящую голову». А наши видео хоть и выглядят «слащаво», эффективно доносят идеи. Никогда не знаешь, когда зомби выскочат из черепа и так далее. То есть, в самом стиле повествования мы используем те техники, которые рекомендуем для эффективного запоминания.
— А ещё вам не кажется, что сейчас всё больше людей нуждаются в информации о том, как учиться, потому что им чаще приходится учиться? Приобретать новые навыки уже во взрослом возрасте, не только в школе или университете.
— Да, я сама получила новую специальность уже во взрослом возрасте, заново отучившись в университете. Но не все могут это себе позволить. Поэтому хорошо, что технологии сейчас адаптируются и могут удовлетворить нужду в том, чтобы учиться, без необходимости поступать в образовательное учреждение.
— Как вы думаете, как тот факт, что сейчас мы так много знаем о том, что происходит в человеческом мозге, влияет на сферу образования? Как школы или государства могут использовать эти навыки, чтобы улучшить систему школьного образования?
— Я думаю, министерства могут это использовать. Но есть такое выражение: «Передвинуть университет - это как передвинуть кладбище. Нельзя ждать помощи от его обитателей». Если мы знаем всё это, почему мы не учим детей этому? Я думаю, это следующий шаг. Сейчас существует огромное количество курсов повышения квалификации для учителей на эти темы, но нет таких уроков для детей. Удивительно, что дети учатся по 6-12 классов без единого урока на тему: как учиться эффективнее?
— Зато теперь у них есть ваш курс. Его перевели не так давно на казахский язык. Как появился этот проект?
— У меня есть подруга, которая пишет о Казахстане, о советском наследии (Тогжан Касенова - прим.авт.). Я упомянула о проекте, меня связали с Айгерим (Айгерим Хафизова, основатель EdGravity - мастерская онлайн-курсов, - прим. авт.). И скажу честно, — видео на казахском получились лучше, чем оригинал. Актёры там интереснее и харизматичнее, чем я и Терри, видео смешные. Отличная работа!
— Кстати, о языках. В наши дни большое количество людей учится на своём втором, неродном языке. В Казахстане распространено два языка, а также есть люди, которые учатся на английском. Что говорит нейробиология на эту тему? Как это влияет на обучение?
— Известно, что знание языков увеличивает в целом активность мозга. Появляется больше связей в мозге. Это развивает когнитивные способности во многих смыслах. Это также увеличивает способность изменить направление мышления, потому что ты должен переключиться и понять: стоп, это должно быть на казахском, стоп, это должно быть на английском. Так что обучение на неродном языке помогает также выучить этот язык. Для молодых это отличная возможность.
— Перейдем к теме, которая в последнее время широко обсуждается в Казахстане. Это инклюзивное образование. Сейчас разрабатываются реформы по внедрению инклюзивных программ в обычные школы, государство хочет увеличить количество инклюзивных школ до 70%.
— О, есть огромное количество исследований в этой области. К сожалению, невозможно внедрить каждого ученика в обычную классную комнату. Но разбираясь в работе мозга, легче выстроить этот процесс.
Если ребенок относится ко вторым, то ему просто нужно больше практики, а иногда - больше времени. Если учителя будут это понимать, то они будут выстраивать уроки так, чтобы включить всех учеников.
— В своих курсах вы используете не только примеры из точных наук, но и гуманитарных. Сейчас это яркая тенденция в образовании. В чём польза?
— Это делается очень легко и поэтому нужно быть осторожным. Например, всё, что я изучала прежде, влияет на мои интересы и мои навыки сейчас. Когда-то я активно изучала русский язык, поэтому я хорошо понимаю метафоры и использую этот навык в своей работе. Но бывают и слабые примеры, например, представьте, что учителю нужно научить класс теории Фибоначчи, но он создает презентацию, где учит тому, когда жил Фибоначчи, что он делал. Но там ничего не говорится о самих уравнениях! Здорово, когда есть возможность соединять разные дисциплины, но главное не обмануть себя.
— Ваш курс является бесплатным и находится в свободном доступе. Как думаете, влияет на нынешнюю систему образования то, что многие знания можно получить бесплатно?
— Это прекрасно, когда люди из очень разных стран, которые, допустим, хотят изучить маркетинг, или бизнес-практики, могут сделать это онлайн, это феноменально. Но в то же время это легко обесценить. «Да-да, сейчас можно всему научиться!» Но еще не так давно люди не могли этому научиться! Будет интересно, что в следующих декадах произойдёт с университетами, ведь они не захотят лишиться возможности «продавать» дипломы, но люди будут осознавать, что они дорогие, они загоняют в долг и часто бесполезные. Есть университеты, которые делают дешёвые учебные программы очень высокого качества, надеюсь, со временем таких программ станет больше.
— Я читала где-то, что сейчас единственное преимущество офлайн-образования - это возможность нетворкинга - завести друзей, пока учишься, но во всех остальных аспектах можно все остальное изучить онлайн. Вы согласны?
— Но онлайн-обучение тоже даёт возможность нетворкинга! А во-вторых, я знала одного очень популярного профессора. Всё больше людей приходило на его лекции, однажды пришло три тысячи человек. И он ничего не выставлял онлайн, но когда он выложил, то студенты перестали приходить на его занятия. Это было настолько проще! Многие люди говорят, что «ничто не заменит человеческое общение лицом к лицу», но на самом деле онлайн-обучение очень удобно. Онлайн — это как волна, которая постепенно всё-таки нас накрывает. Это самый главный тренд образования сейчас.
— Думаете, это уже представляет опасность для университетов?
— Я надеюсь, что да. Потому что университеты должны быть для студентов, а они во многом существуют ради себя и профессуры, и студенты вынуждены терпеть высокие цены за обучение. Университеты раньше не имели никакой конкуренции. Представьте, что вы профессор Смит, который преподаёт в университете, да, скорее всего у вас есть коллега, который читает тот же курс в другое время, но в целом вы можете быть отвратительным профессором, но у студентов просто нет выбора! А когда есть конкуренция, то у преподавателей появляется стимул улучшать свои лекции и семинары.
— Если бы вы могли рассказать нашим читателям об одном лайфхаке для того, чтобы учиться лучше, что бы это было?
— Это так называемая техника «Помодоро», её придумал Франческо Чирилло. Я её обожаю! Какая самая большая проблема при обучении? Сначала вы должны напрячься и впитать новую информацию, а потом нужно отдохнуть, чтобы она глубже «прошла» в мозг. Техника заключается в том, что вы должны убрать все отвлекающие предметы и мысли и сосредоточенно выполнять работу в течение 25 минут. А потом вы можете наградить себя каким-то отдыхом - послушать любимую песню или выпить чашку чая. Когда вы сосредоточены, вы активно загружаете свой гиппокамп. Когда вы расслабляетесь, информация отправляется в долгосрочную память. Так что 25 минут сосредоточенной учёбы и пять минут отдыха!