Барбара Оакли: «Передвинуть университет — это как передвинуть кладбище. Не жди помощи от его обитателей»

— Ваш курс «Учитесь учиться» набрал более 2,5 миллионов просмотров на YouTube. Во многих интервью вы говорили, что не ожидали такого успеха. Как думаете, в чем причина такой популярности?

— Думаю, причин несколько. Одна из них, хоть и не единственная - что в нём есть очень много практических, прикладных идей о том, как учиться более эффективно. Они взяты из когнитивной психологии и знаний о биологической работе мозга. Иногда мы специально не использовали научную терминологию, а включали метафоры и сравнения, чтобы донести мысль. Люди обожают узнавать, как работает их мозг! Просто сказать «спать полезно», ну да, окей, но когда вы говорите о том, какие физиологические процессы за этим стоят, это уже другое дело.

Вторая причина успеха - это то, как эти видео были записаны. Я сама руководила процессом съёмки, а я очень быстро начинаю зевать, поэтому я монтировала такие ролики, которые мне интересно было бы смотреть самой. Многие университеты для курсов на Coursera просто записывают «говорящую голову». А наши видео хоть и выглядят «слащаво», эффективно доносят идеи. Никогда не знаешь, когда зомби выскочат из черепа и так далее. То есть, в самом стиле повествования мы используем те техники, которые рекомендуем для эффективного запоминания.

— А ещё вам не кажется, что сейчас всё больше людей нуждаются в информации о том, как учиться, потому что им чаще приходится учиться? Приобретать новые навыки уже во взрослом возрасте, не только в школе или университете.

— Да, я сама получила новую специальность уже во взрослом возрасте, заново отучившись в университете. Но не все могут это себе позволить. Поэтому хорошо, что технологии сейчас адаптируются и могут удовлетворить нужду в том, чтобы учиться, без необходимости поступать в образовательное учреждение.