Ерлан Айтмухамбетов, Bilim Foundation: Превенция подросткового суицида должна стать национальной стратегией государства

10 сентября – всемирный день предотвращения самоубийств. Ваш фонд уже не первый год занимается этой проблемой. Как движется работа в этой области в целом?

Три года назад Рауан Кенжеханулы, человек, который в свое время начинал эту работу в Кызылординской области дал интервью вашей редакции по этой теме и подробно рассказал первый опыт внедрения проекта в масштабе региона. Работа с того момента не останавливалась, она велась и ведется по сей день при поддержке руководства города Нур-Султан, Кызылординской, Атырауской, Акмолинской, Актюбинской областей. В 2017-2018 учебном году поддержка была оказана акиматом города Шымкент.

Необходимо особо отметить, что работа ведется под строим контролем Республиканского научно-практического центра психического здоровья министерства здравоохранения и методическом содействии Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане.

Что изменилось за это время?

За это время психологи школ пробрели ценный опыт по работе с детьми, находящихся в трудных жизненных ситуациях. Повысился уровень осведомленности подростков о психическом здоровье. Педагоги школ и колледжей начали оказывать содействие психологам в выявлении суицидального поведения обучающихся. В целом мы вышли на новый уровень реализации проекта, когда все специалисты начали говорить на одном языке и вести системную, слаженную работу. Также у психологов появилось больше времени для работы с подростками из «группы риска» за счет автоматизации некоторых рабочих процессов. Внедрение новых технологий предоставило организаторам проекта в лице координаторов и методистов реальную возможность ведения мониторинга ситуации и оценки ее эффективности. То есть эта работа стала более прозрачной и достоверной.

Если вернуться к масштабности проблемы, то какова ситуация сегодня? Как вы видите эту проблему?

Проблема многогранная и масштабная. Многие люди эту проблему соотносят только с семьей, которая переживает трагедию. Но на самом деле мировые эксперты считают, что суицидальное явление есть некий барометр, который показывает степень благополучности общества. Наша страна все еще входит в первую десятку стран с наихудшими показателями по самоубийствам молодых людей. Если брать только категорию несовершеннолетних, то ежегодно порядка 600 детей идут на суицидальный шаг. Одна треть – погибает. Представьте себе, это каждый день по одной попытке, и каждый второй день – завершенный суицид.

По сути, два ребенка в день, да?

Да. Это страшно! Каждый день на карте Казахстана появляется семья, в чью жизнь вторгается беда и остается надолго. Каждый день руководителю управления образования, руководству региона докладывают о случившейся попытке или завершенном суициде. Только остается гадать, какой же регион стал очередным.

С чем связана эта проблема?

В 2012 году ЮНИСЕФ совместно с министерствами здравоохранения, образования и науки провели национальное исследование. Проблема оказалось в плохом состоянии психического здоровья детей и подростков. Исследование показало, что 75% детей старших классов страдали депрессией различной степени сложности. В 90% случаях суицида обнаружены признаки расстройств психического здоровья. Проблему усугубляет то, что мы - родители и специалисты - не хотим слышать об этом. Потому что в нашем сознании психическое здоровье это нечто, связанное с ненормальным состоянием человека. Впоследствии мы не замечаем симптомы ухудшения психического здоровья, а если замечаем, то больше отождествляем его с переходным периодом, капризом детей, нежеланием их слушаться и ничего делать. В итоге ребенок остается своими проблемами наедине.