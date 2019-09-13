Искусство как недоразумение

К концу июня 2019 года Турсункулов, уже не будучи связанным с BBK Pro, перестаёт отвечать на письма Слудского, а Курманбеков решается выйти с ним на связь лишь однажды. Но это всё равно не приносит видимых результатов: «Как Курманбеков решает проблемы? Когда к нему пришёл известный куратор Дэвид Эллиот спрашивать по поводу своих оставшихся 10% вознаграждения, Курманбеков предложил тому выпить виски и всё «нормально» обсудить. Он показал себя человеком крайне агрессивным и неспособным с кем-либо работать. Для этого он, по всей видимости, и нанимал Турсункулова».

Последействие

На сегодняшний день все четыре выставки официально завершены, обязательства кураторов перед организаторами выполнены в полном объёме. Однако все предметы искусства, выставленные в Mana Contemporary (Джерси-Сити) в октябре 2018 года, по-прежнему не возвращены художникам и организаторам из-за задолженности BBK Pro перед логистической компанией, которая обслуживала почти все выставки. Сумма долга составляет порядка 20,5 млн. тенге.

Логистический подрядчик, представители которого рассказали о своём участии в Focus Kazakhstan на условиях анонимности, начал работать с BBK Pro летом 2018 года. По словам руководителя отдела логистики этой компании с проектом Focus Kazakhstan их связывал только транспортный контракт. Они привозили и вывозили работы со всех городов, за исключением Сувона. Они закрывали всю часть работы, которая была связана с перевозкой работ из пункта А в пункт Б, уплатой всех требующихся пошлин и прохождением различных видов контроля. В этот процесс была вовлечена ещё брокерская компания, которую рекомендовали сами логисты. С ней BBK Pro также не закрыла контракт.

Первые три поставки логистический подрядчик произвел без каких-либо затруднений. Им всё оплатили своевременно, на условиях 100% предоплаты. В самом начале коммуникация логистического подрядчика с BBK Pro – и с Турсункуловым, и с Курманбековым – была доброжелательной. «Мы работали в конструктивном ключе и даже оплачивали какие-то текущие расходы сами, поскольку видели потенциал в таком клиенте. Мы постоянно шли на уступки. Затем они стали показывать, что Нацмузей не выплачивает им деньги. Насколько я знаю, часть суммы они получили только в декабре прошлого года. Потом, когда Курманбеков приезжал к нам в марте, мы говорили ему, что он, вроде как, получил все деньги в конце декабря. В устной форме, при свидетелях, сотрудники Нацмузея подтверждали нам, что 29 декабря они перечислили всю сумму по договору компании BBK Pro. Эту же информацию я ранее получала от, скажем так, сотрудников компании BBK Pro. На что он ответил, что это не наше дело – как строятся его взаиморасчёты с Нацмузеем. И это при том, что всю свою работу мы завершили ещё в ноябре. К этому моменту все работы художников уже были возвращены обратно в Казахстан», - подчеркнула представитель логистов.

С декабря 2018 года 26 ящиков с предметами искусства находятся на складах в Казахстане и будут оставаться там, пока логистический подрядчик не получит всю сумму вознаграждения за свою работу. «Мы стараемся выдерживать температурные условия, чтобы разница с необходимым стандартом не была слишком резкой. Но, опять же, ни в заявке, ни в контракте с Курманбековым у нас не указано, что мы должны обеспечивать хранение. И также от него нет никаких заверенных документов, что какой-то температурный режим и условия должны выдерживаться. Мы – перевозчики, транспортная компания, у нас нет собственного склада временного хранения. Мы пошли на хранение на складе вынужденно, потому что у Курманбекова был большой долг перед нами. Если честно, Курманбекову, кажется, безразлично, что мы собираемся делать и в каком состоянии, а, главное, где этот груз. Хотя ответственность за сохранность груза перед Слудским несёт именно он», - подчеркнул собеседник Vласти.

Всё это время руководство логистической компании созванивается с Турсункуловым по меньшей мере 3-4 раза в неделю, а с Курманбековым – раз в две недели. Последнего очень часто не бывает в городе или он оказывается чем-то занят. Представители логистов несколько раз встречались с его юристами. Потом, по словам собеседника Vласти, Курманбеков перестал платить и им, вследствие чего они отказались вести его дела. «Мы объясняли им свою позицию и предлагали найти какой-то выход из ситуации, но так ни к чему не пришли. Затем мы пытались говорить с его бухгалтером. Она звонила нам в середине июля в полном ужасе, просила скинуть подписанные документы с обеих сторон, включая счет-фактуры и акты выполненных работ. Она говорила, что у них нет никаких документов. Мы спрашивали о том, хотят ли они заплатить нам, и слышали в ответ, что да. Но вопрос о том, когда будут деньги, оставался без ответа. То есть, бухгалтеру нужно было всего лишь закрыть бухгалтерию, приложив необходимые документы, и всё».

В начале июля логисты подали в суд на BBK Pro, чтобы Курманбеков выплатил всю сумму долга, и чтобы все его счета, наряду с имуществом компании, были арестованы. В середине июля им пришёл отказ. Курманбекова не лишили даже права выезда. «Во время слушаний мы не поняли, почему суд отказал нам в аресте счёта BBK Pro. Он не представил никаких обоснований», - подчеркнул собеседник Vласти. На 9 августа были назначены очередные предварительные слушания, но их перенесли на 27 августа из-за отсутствия ответчика, даже в лице какого-либо представителя. Во второй раз ни Курманбеков, ни его юрист также не пришли, и заседание отложили до 10 сентября. Параллельно логистический подрядчик в качестве третьей стороны участвует в слушаниях по иску Нацмузея к BBK Pro, которым необходимо вернуть 7 картин другим казахстанским музеям. Причина иска заключается в том, что акт приёма-передачи между BBK Pro и Нацмузеем подписан. То есть, по документам BBK Pro уже вернул эти картины, но не сделал этого физически.

В конце августа начались основные судебные слушания и, в зависимости от этих результатов, представители логистической компании будут решать, как действовать дальше. «Мы разговаривали с Комитетом национальной безопасности и с прокуратурой о том, каким образом можно повлиять на Курманбекова. Нам сказали, что пусть сначала закончится гражданское дело, будет вынесено какое-то решение и уже на этом основании мы сможем подать заявление по уголовной статье (о мошенничестве). Но это будет ещё нескоро», - пояснил собеседник Vласти. Ключевая проблема разбирательств заключается в том, что основным исполнителем во всех делах с логистической компании был Курманбеков. Но по факту он не является сотрудником компании BBK Pro. Согласно сайту госзакупок, директором компании значится Гульжан Асаумурзина. И, по словам сотрудника логистической компании, она не в курсе всех дел. Поэтому арест на её счета не может быть наложен. «Если всё так, то на каком основании Курманбеков подписывал нам все заявки? Возможно, у них был какой-то внутренний приказ, но у нас этого документа нет», - резюмировал представитель логистической компании.

Парадокс ответственности

В телефонном разговоре с Vластью Курманбеков опроверг свою причастность к компании BBK Pro и какую-либо связь с проектом Focus Kazakhstan:

– Я понятия не имею о чём вы говорите. Я не генеральный директор BBK Pro, абсолютно.

– И не работаете с BBK Pro?

– Не знаю.

В распоряжении редакции тем не менее имеется подписанная Курманбековым расписка, в которой он представляется руководителем TOO «BBK Pro» и обязуется выплатить остатки долга американской команде кураторов не позднее 15 мая. Её текст, однако, написан на фирменном бланке другой компании – ТОО «Almaty Korkem advertising company». Именно её директором и является Курманбеков. На сайте Almaty Korkem сказано, что предприятие ведёт свою деятельность с 2007 года. В её активе можно найти целый пул проектов, инициатором которых выступают различные государственные структуры: от фестивалей цветов и новогоднего оформления города Алматы, до установки стендов на международной выставке Astana EXPO-2017. На странице компании в Facebook есть информация о сопровождении более ранних выставок Нацмузея под названием «Наследие Великой степи: шедевры ювелирного искусства»: в Беларуси, России и Азербайджане.